细菌是具有环状双链 DNA 的（除了 链霉菌属 种）和细胞壁（支原体种除外）的微生物。大多数细菌生活在细胞外，但有些细菌优先在细胞内生存和复制。

专性细胞内病原体只能在宿主细胞内生长、繁殖和引起疾病。这些病原体的例子包括 衣原体 和 立克次体。

兼性细胞内病原体能够在宿主细胞内外生存和繁殖。这些病原体的例子包括 伤寒沙门氏菌、布鲁氏菌种、土拉弗朗西斯菌、淋球菌、脑膜炎奈瑟菌、军团菌、李斯特菌种和结核分枝杆菌。

许多细菌作为正常菌群存在于人体内，通常数量大，且在体内许多部位存在（如在胃肠道和皮肤）。其中仅小部分是人类的致病菌。

可以根据以下标准将细菌进行分类（参考表常见病原菌的分类）。

形态学

染色

包膜

需氧性

形态学 细菌可能是 圆柱形（杆菌）

球状（球菌）

螺旋（螺旋体） 少数球菌、部分杆菌以及大部分螺旋体是能动的。

染色 鉴别普通细菌最常用的染色法为革兰染色。革兰阳性菌在经过碘固定、乙醇脱色和番红复染后能保留紫色的染料结晶（表现为深蓝色），革兰阴性菌则不能保留紫色结晶，呈现红色。革兰阴性菌多一层含脂多糖（内毒素）的外膜，增加了这些细菌的毒力和抗生素耐药性。（其他增强细菌的致病性的因素见促进微生物入侵的因素）。 抗酸染色和金永染色是耐酸染色，主要用于鉴定分枝杆菌，尤其是M. tuberculosis结核分枝杆菌。他们还可以识别革兰氏阳性杆菌 诺卡氏菌 和原生动物 隐孢子虫, 环孢菌和 胞质异孢菌。石炭酸复红试剂初染，之后用盐酸和乙醇进行脱色，并且用亚甲基蓝进行复染色。 荧光染料的染色法（例如，金胺 - 罗丹明）也可鉴定抗酸染色的生物体，但此染色法需要特殊的荧光显微镜。 （也可以看看 显微镜。