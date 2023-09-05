银屑病是一种常见的炎症性疾病，其特点是局限的、覆有银白色鳞屑的红斑和丘疹。发病原因不明，可能与免疫反应相关。诱因通常包括外伤、感染和某些药物。症状往往很轻，偶尔出现轻微的瘙痒，但对仪表的影响可能较大。美容方面的问题可能更为主要。有些人还会患上银屑病关节炎。临床诊断主要基于皮损表现及分布。治疗可包括局部治疗（例如，皮质类固醇、维生素 D3 类似物、钙调神经磷酸酶抑制剂、 他扎罗汀, 罗氟司特, 塔皮纳罗夫, 润肤剂, 水杨酸, 焦油, 蒽甙）、光疗，严重时采用全身药物（例如甲氨蝶呤、口服维A酸、环孢素、其他免疫抑制剂[生物制剂或小分子]）。
银屑病表现为表皮角质形成细胞的增生伴有表皮和真皮炎症。
对不同人群银屑病患病率的估计差异很大，与浅色皮肤的人相比，深色皮肤的人银屑病的报告可能较少（1）。一项研究报告称，儿童的发病率为 0% 至 1.4%，成人的发病率为 0.5% 至 11.4%（2）。起病高峰呈双峰改变，绝大多数在16～22岁和57～60岁发病，但也可在任何年龄发生。
参考文献
1.Kaufman BP, Alexis AF: Psoriasis in Skin of Color: Insights into the Epidemiology, Clinical Presentation, Genetics, Quality-of-Life Impact, and Treatment of Psoriasis in Non-White Racial/Ethnic Groups. Am J Clin Dermatol 19(3):405-423, 2018.doi: 10.1007/s40257-017-0332-7
2.Michalek IM, Loring B, John SM: A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 31(2):205–212, 2017.doi: 10.1111/jdv.13854
牛皮癣亚型
银屑病病因不清，目前认为表皮角质形成细胞的炎症性增生参与其中；T细胞在其中起到重要作用。一般有家族史，某些基因以及HLA抗原（Cw6、B13、B17）也与此病有关。全基因组连锁分析已经确定了许多银屑病的易感位点，位于染色体6p21上的 PSORS1 位点在决定银屑病患者的易感性方面起着最大的作用。环境诱发因素被认为可以引起炎症性反应以及随后的角质形成细胞过度增生 (1)。
明确的诱发因素包括
外伤（Koebner同形反应）
晒伤
HIV感染
beta-溶血性链球菌感染(导致滴状银屑病)
药物（特别是β受体阻滞剂、氯喹、锂、血管紧张素转换酶抑制剂、吲哚美辛、特比萘芬、干扰素-α、免疫检查点抑制剂和肿瘤坏死因子抑制剂）
情绪应激
酒精
吸烟
肥胖
病因参考文献
1.Zhou X, Chen Y, Cui L, et al: Advances in the pathogenesis of psoriasis: From keratinocyte perspective. Cell Death Dis 13(1):81, 2022.doi: 10.1038/s41419-022-04523-3
银屑病的症状和体征
皮损可以无症状或伴有瘙痒，大多局限于头皮、肘和膝伸侧、骶尾区、臀部和阴茎。指甲、眉毛、腋窝、脐部和肛周区域亦可被累及。
深色皮肤患者的斑块可能呈紫色，浅色皮肤患者的斑块呈粉红色或红色，但关键特征，如鳞屑和分布(例如，在肘部伸肌、躯干、腿部和脐周区域)在所有肤色中是一致的。
皮损可泛发全身，由这些区域扩展融合。
依据不同类型其皮损表现不同。
银屑病 通常表现为斑块覆盖着厚厚的、银色的、有光泽的鳞屑。银屑病斑块是凸起的、可触及的病变 > 直径10毫米。
图片由医学博士Thomas Habif提供。
该图显示了银屑病斑块。 在肤色较深的患者中，斑块可能看起来呈紫色，但关键特征如鳞屑和分布（例如，伸肘、躯干、腿和脐周区域）在所有肤色中都是一致的。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示肘部伸肌表面覆盖有银白色鳞屑的红斑斑块。 这种外观是典型的斑块状银屑病。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了鳞片状、红斑和厚皮斑块，以及变色、易碎的指甲。
DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了银屑病患者头皮上的红色、片状和增厚的皮肤。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
照片显示银屑病患者不规则的凹坑和黄褐色变色区域（油斑）。
© Springer Science+Business Media
左图显示大脚趾指甲变厚和碎裂。手部可见凹痕和甲裂（右），提示诊断为指甲银屑病。
© Springer Science+Business Media
这张图片显示了红皮病脓疱型银屑病患者脚底上的广泛脓疱。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示了哈洛波连续性肢端皮炎（一种局部形式的脓疱性银屑病）患者手指尖的脓疱病变。
© Springer Science+Business Media
在反向银屑病中，在乳房下皱襞等擦伤区域形成红色闪亮斑块（有时没有鳞屑）。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了一名 22 岁男性点滴状银屑病患者躯干上的多个斑块。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了红皮病型银屑病患者躯干上的弥漫性红斑皮疹。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了掌跖银屑病患者手掌上角化过度的离散斑块。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了掌跖银屑病患者脚底的角化过度离散斑块。
SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了脓疱型牛皮癣患者脚部的红斑和脓疱。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
银屑病 通常表现为斑块覆盖着厚厚的、银色的、有光泽的鳞屑。银屑病斑块是凸起的、可触及的病变 > 直径10毫米。
图片由医学博士Thomas Habif提供。
该图显示了银屑病斑块。 在肤色较深的患者中，斑块可能看起来呈紫色，但关键特征如鳞屑和分布（例如，伸肘、躯干、腿和脐周区域）在所有肤色中都是一致的。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示肘部伸肌表面覆盖有银白色鳞屑的红斑斑块。 这种外观是典型的斑块状银屑病。
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这张照片显示了鳞片状、红斑和厚皮斑块，以及变色、易碎的指甲。
DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了银屑病患者头皮上的红色、片状和增厚的皮肤。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
照片显示银屑病患者不规则的凹坑和黄褐色变色区域（油斑）。
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左图显示大脚趾指甲变厚和碎裂。手部可见凹痕和甲裂（右），提示诊断为指甲银屑病。
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这张图片显示了红皮病脓疱型银屑病患者脚底上的广泛脓疱。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
这张照片显示了哈洛波连续性肢端皮炎（一种局部形式的脓疱性银屑病）患者手指尖的脓疱病变。
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在反向银屑病中，在乳房下皱襞等擦伤区域形成红色闪亮斑块（有时没有鳞屑）。
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这张照片显示了一名 22 岁男性点滴状银屑病患者躯干上的多个斑块。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
这张照片显示了红皮病型银屑病患者躯干上的弥漫性红斑皮疹。
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这张照片显示了掌跖银屑病患者手掌上角化过度的离散斑块。
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这张照片显示了掌跖银屑病患者脚底的角化过度离散斑块。
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这张照片显示了脓疱型牛皮癣患者脚部的红斑和脓疱。
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
在该病不同的亚型中(见表 银屑病亚型)，斑块型银屑病（寻常型银屑病或慢性斑块型银屑病）是最常见的类型；损害孤立，表现为红色丘疹或斑块，表面覆以较厚的银白色云母状鳞屑。皮损逐渐进展，呈自然缓解和复发规律，也可因诱发因素的出现和消失而改变。
有5％-30％的患者会发展成为银屑病性关节炎并可能残疾(关节病型银屑病），病程最终可能会导致关节损坏。
银屑病很少危及生命，但可能会影响患者仪容。除此以外，由于需要大量时间用来治疗皮肤和头皮的广泛皮损以及打理衣物和被褥，患者的生活质量可能受到负面影响。
牛皮癣亚型
亚型
描述
治疗和预后
Hallopeau连续性肢端皮炎
局限于远端指趾的脓疱型银屑病，有时仅限于一指趾；
消退后覆以鳞屑和痂皮
治疗： 全身性维A酸、维生素D3类似物（例如卡泊三醇）、局部皮质类固醇、全身性免疫抑制剂（例如生物制剂、小分子）
预后：加重或缓解
红皮病型银屑病
缓慢或突然出现大面积红斑，多见于斑块型银屑病患者（也可以是初发表现）；典型的银屑病斑块不明显或缺如
绝大多数是由于不适当的局部或系统运用激素或光疗所致
治疗： 全身免疫抑制剂（例如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子）或强力局部治疗，有时作为住院治疗
焦油，蒽和光疗可能导致病情恶化。
预后：消除诱发因素后预后良好
泛发性脓疱型银屑病
全身爆发红斑和无菌性脓疱
治疗：系统使用维甲酸类
预后：不治疗可因致高输出性心力衰竭致死
点滴状银屑病
突然出现多发的斑块，直径0.5～1.5cm，常位于儿童和年轻人躯干，继发于链球菌性咽炎
治疗：必要时使用抗生素治疗潜在的链球菌感染
使用抗生素后可能进行局部和/或全身治疗
预后：极好，一般可永久治愈
可能进展为斑块型银屑病
反转型银屑病
皮损位于腹股沟、臀、腋窝、乳房下和耳后皱襞处以及未切除包皮的龟头处、
皲裂或裂隙可在受累区域中心或边缘形成
可能没有鳞屑
治疗：外用最低强度皮质类固醇激素，或可联合维生素D3衍生物（例如卡泊三醇）
治疗失败患者或可使用他克莫司0.1％软膏
焦油和蒽林可能产生刺激
预后：加重或缓解
甲银屑病
点状凹陷，点彩斑，碎屑，变色（油滴征），和（或）甲增厚，伴或不伴甲板分离（甲松离）。
可能酷似甲真菌感染。
其他类型银屑病患者中有30％～50％甲受累
治疗： 对免疫抑制剂（例如生物制剂、小分子）的全身治疗反应最佳
对于勇敢或坚忍的患者，可在甲襞局部注射皮质类固醇
预后：通常对治疗无反应
掌跖银屑病
角化过度，手掌和/或脚底区域离散斑块，易于融合
治疗： 全身类维生素a、外用皮质类固醇、维生素D3类似物(如钙化三醇)、全身免疫抑制剂(如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子)
预后
变大或变小
即使治疗亦很少完全治愈
斑块型银屑病
缓慢起病的孤立性红色丘疹或斑块，表面覆以较厚的银白色云母状鳞屑
皮损呈自然缓解和复发规律，也可因诱发因素的出现和消失而改变
治疗：外用最低强度皮质类固醇激素，或可联合维生素D3衍生物（例如卡泊三醇）
全身免疫抑制剂（例如甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂、小分子）
预后：加重或缓解
掌跖脓疱病（手掌和足底脓疱性银屑病）
掌跖部的深部脓疱，病程缓慢。
耀斑可能会造成疼痛和致残
典型的银屑病损害可能缺如、
治疗：系统性维甲酸类药物或补骨脂联合UVA（PUVA）疗法
预后：加重或缓解
银屑病的诊断
临床评估
极少活检
皮疹的临床表现和分布一般可明确诊断银屑病。
鉴别诊断包括
皮肤癣菌病 （对于任何鳞屑斑块应该进行氢氧化钾湿敷，特别是如果它们没有湿疹或银屑病的典型外观）
原位鳞状细胞癌（鲍温病, 特别是在躯干上时;对于对常规治疗无反应的孤立斑块，应考虑此诊断）
活检很少是必要的，也可能不是诊断性的；但是，在临床表现不典型的情况下，可以考虑活检。
本病依据体表受累面积和对患者生活质量的影响可以分为轻、中、重三级。轻型患者的体表受累面积大多小于10%。 有许多更为复杂的疾病严重程度评分系统（比如 Psoriasis Area and Severity Index 银屑病面积及严重指数，PASI）但这类评分系统大多用于科研。
银屑病的治疗
局部治疗
紫外光疗
全身治疗
治疗选择很广泛，从局部治疗（例如，皮质类固醇、维生素 D3 类似物、钙调磷酸酶抑制剂、他扎罗汀、罗氟司特、他匹那洛夫、润肤剂、水杨酸、煤焦油、蒽林）到紫外线治疗，再到全身治疗（例如，甲氨蝶呤、口服类维生素A、环孢菌素、生物制剂、小分子）。
局部治疗
皮质类固醇激素通常局部使用，也可以注射至小的或顽固的皮损中（注意：系统使用皮质类固醇激素可能促使皮损加重，或发展成为脓疱型银屑病，因此不应运用于银屑病治疗。）每日两次局部使用皮质类固醇激素。采用聚乙烯封包或胶带敷贴皮质类固醇激素过夜疗效最佳，白天则只需外涂皮质类固醇霜剂。皮质类固醇制剂强度 的选择与皮肤受累面积有关。
随着病情改善，应该减少皮质类固醇激素的使用次数或降低制剂强度，以减少局部皮肤萎缩，膨胀纹形成和毛细血管扩张。理想的治疗方法是在皮质激素使用约2-3周后，以润肤霜、维生素D3类似物或钙调神经磷酸酶抑制剂代替治疗1～2周（作为休息期）；这种替换可以控制激素使用剂量，并预防激素的快速抗药反应，降低局部皮质类固醇不良反应的风险（例如，皮肤萎缩、毛细血管扩张、容易瘀伤、皮纹），并防止过敏反应（连续给药后对药物的反应减弱）。当皮损大面积时，由于每次使用量较大（大约1盎司或30g霜剂），局部外用皮质类固醇激素可能会很昂贵。长期全身大面积使用皮质类固醇激素，可产生系统性作用并使银屑病加重。对于面积较小的肥厚局限性或顽固性皮损，可采用强效皮质类固醇激素封包或使用含丙酮缩氟氢羟龙的胶带整夜敷贴，翌晨祛除。局部皮质类固醇治疗停止后复发往往比其他药物更快。
维生素D3衍生物（例如卡泊三醇、骨化三醇）是局部外用的维生素D衍生物，可以诱导正常角质形成细胞增殖和分化；它们可以单独使用或与皮质类固醇激素联合治疗。有些医生指导患者周一至周五使用卡泊三醇，周末使用皮质类固醇激素。
钙调神经磷酸酶抑制剂（例如他克莫司、吡美莫司）均有外用制剂并且大多具有较好耐受性。虽然疗效不如皮质类固醇激素，它们在治疗面部及间擦部位银屑病时却可以避免激素治疗导致的副作用。但同时它们可能会增加罹患淋巴瘤及皮肤肿瘤的可能。
他扎罗汀是一种局部外用维A酸。虽然作为单一疗法疗效不如皮质类固醇有效，但它却是一类有效的辅助治疗药物 因为它的角质层分离作用。它通常用于治疗可能出现在躯干和四肢上的较厚的牛皮癣斑块，但也可以用于面部。
罗氟司特 是一种局部磷酸二酯酶 4 (PDE-4) 抑制剂。它特别适用于面部和间擦区域（例如臀部、腹股沟、腋窝）的节省皮质类固醇的治疗。
Tapinarof 是一种局部芳烃基受体 (AhR) 激动剂。它还作用于面部和三叉神经间区域的皮质类固醇保留疗法。
其他辅助局部治疗包括润肤剂、水杨酸、煤焦油和蒽林:
润肤剂包括润肤霜、软膏、凡士林、石蜡，甚或氢化植物油。它们可以减少鳞屑，一天两次及洗浴后立即外涂疗效最佳。由于鳞屑减少，皮疹可能更红或变得更加透明。润肤剂是安全的，通常应用作轻度至中度斑块型银屑病的辅助药物。
水杨酸 是一类角质剥脱剂，可软化鳞屑，使之易于剥除，并促进其他外用药物的吸收。由于头皮鳞屑可以相当厚，因此它对头皮皮损尤其有效。
煤焦油软膏溶液或是洗发剂具有抗炎和减少角质形成细胞过度增生的作用，其机制至今未明。常规治疗方法为夜间外用，清晨洗去。煤焦油产品 可与局部皮质类固醇联合使用，或与自然或人工的宽频带UVB光(280至320纳米)缓慢增加照射(Goeckerman方案)。洗发剂应停留5到10分钟，然后冲洗掉。
蒽林是一种局部抗增殖、抗炎药物。其机制至今不明。起始有效浓度为0.1%的乳剂或软膏，如能耐受，可增加至1％。蒽林具有刺激性，在间擦部位使用时应小心；另外，它也容易使皮肤染色。使用后20至 30 分钟洗掉蒽林可以避免刺激和染色。使用脂质体封装的制剂也可以避免蒽林的一些缺点。
鉴于其他药剂的可用性和便利性，煤焦油和蒽林的使用频率较低。
光疗
紫外线照射疗法（光疗）适用于泛发性银屑病; ;然而，由于各种有效的全身疗法的出现，其使用正在减少。尽管发现UVB减少DNA合成并且可以诱导轻微的全身免疫抑制状态，但其作用原理仍然不明。补骨脂素-长波紫外线照射疗法（PUVA）中是在口服光敏剂甲氧基补骨脂素后，再照射长波紫外线A（330～360nm）。PUVA有抗增殖作用，同时有助于角质形成细胞正常分化。照射从低剂量开始，如耐受则可增加。如果药物或紫外线剂量过高可造成严重的灼伤。
虽然这种治疗方法比外用药物来得清洁，且所诱导的缓解可持续数月，但重复治疗可增加紫外线诱发的皮肤癌及黑色素瘤的发病率。口服维A酸类药物时需要减少紫外线照射量（故称为改良PUVA法）。窄波UVB（311～312nm）不使用补骨脂素，疗效与PUVA相似。准分子激光治疗是一类运用绝对单纯波长的光疗。
全身治疗
口服甲氨蝶呤是一种有效治疗严重毁损性银屑病的方法，尤其是对局部用药或紫外光疗法（窄波段UVB或PUVA治疗无效的严重银屑病性关节炎或广泛的红皮病型或脓疱型银屑病。甲氨蝶呤 可能可以干扰表皮细胞的过快增殖。用药时必须监测血液系统，肾脏和肝脏功能。剂量方案各不相同，因此只有具有银屑病使用经验的医生才能进行甲氨蝶呤治疗。
环孢霉素适用于重症银屑病。它对肾脏的副作用及对免疫系统潜在的长期影响阻碍了它的大量应用。它对肾脏的影响和对免疫系统的潜在长期影响阻碍了更广泛的使用。
霉酚酸酯 对于对甲氨蝶呤或环孢素无反应的患者或因上述药物产生毒性的患者，可以作为另一种选择。
全身性维甲酸（如阿维A、异维A酸）可能对严重和顽固的寻常型银屑病、脓疱型银屑病（其中异维A酸可能是首选）和角化过度型掌跖银屑病有效由于阿维A酸有潜在致畸性，且能在体内长久滞留，因此需告诫女性在停药3年后方可受孕。口服异维A酸同样需要避孕，但该药在体内停留不超过1个月。长期使用该类药物治疗可引起弥散性特发性骨骼肥厚(DISH)。
几类 生物制剂 （治疗性单克隆抗体）已显示出治疗中度至重度斑块状银屑病的功效（1, 2）：
肿瘤坏死因子抑制剂： 依那西普、阿达木单抗、英夫利昔单抗和赛妥珠单抗（不穿过胎盘）
白细胞介素 (IL)-23 抑制剂： Tildrakizumab、risankizumab、guselkumab 和 ustekinumab（同时针对 IL-12 和 IL-23）
IL-17抑制剂： 苏金单抗、ixekizumab 和 brodalumab
阿普司特， PDE-4 抑制剂，是一种治疗斑块型银屑病的口服小分子药物；然而，上市后数据表明它的效果不如生物制剂（3）。
Deucravacitinib 是一种口服小分子药物，可抑制酪氨酸激酶 2（Janus 激酶家族的一部分），并已显示出治疗牛皮癣的功效（4, 5）。托法替尼（Tofacitinib）是一种 Janus 激酶抑制剂，有时用于治疗银屑病关节炎，似乎也对皮肤局限性银屑病有效。6）；然而，在常规用于该适应症之前还需要进行更多研究。
Spesolimab 是一种 IL-36 抑制剂，可用于治疗泛发性脓疱型银屑病。
随着专利到期，生物仿制药正在被开发并用于各种治疗性单克隆抗体（7）。这些药物与参考产品具有非常相似的功效和毒性；成分的微小差异没有临床意义。
其他免疫抑制剂（例如羟基脲，6-硫鸟嘌呤）安全范围狭窄，被保留用于严重顽固性的银屑病。英夫利昔单抗由于可增加 进展性多灶性脑白质病的患病风险，因此已不在美国或加拿大市场销售。
治疗方法的选择
特效药物或联合用药的选择需要患者的密切配合，并时时牢记治疗所致的不良反应。至今尚无单一的理想用药组合或治疗顺序，但治疗应当尽量简单。首选单一治疗，但联合用药也很常见。银屑病的一线治疗包括局部外用皮质类固醇和局部外用维生素 D3 类似物（单药或联合治疗）。
交替疗法是指在一种方法治疗1～2年后继以另一种方法，以此减少长期用药所致的副作用和药物耐受性。 序贯治疗是指初期使用强效药物（例如环孢菌素）以迅速控制病情，随后改为更为安全的治疗方案。免疫抑制剂比甲氨蝶呤或窄带UVB更能清除或接近清除病变。
轻度斑块状银屑病 可以用润肤剂、角质层分离剂、焦油、局部皮质类固醇、少皮质类固醇的局部药物(例如，钙调神经磷酸酶抑制剂、PDE-4抑制剂、塔匹那洛夫)、维生素D3类似物或蒽林单独或组合治疗。加以日晒效果更佳，但是晒伤可能加重病情。
中至重度斑块型银屑病的治疗应使用局部治疗结合光疗或系统治疗。免疫抑制剂用于对其他药物无反应的中度至重度疾病。
头皮斑块治疗很困难，其对系统治疗反应不佳，同时头发阻碍局部药物的吸收和鳞屑的祛除并屏蔽了紫外线对皮肤的照射。将10%水杨酸加入矿物油制成的混悬液用手或牙刷于睡前涂擦头皮，戴上浴帽（以增强药物渗透并防止油腻），次晨用焦油（或其他）洗发剂洗去。白天可以用较不影响美容的含皮质类固醇激素的溶液涂抹头皮。这些治疗手段持续使用直到达到临床效果。
对于顽固皮损和头皮斑块行表浅的皮损内注射可能有效，使用盐水稀释醋酸去炎松至2.5mg/mL或5mg/mL，其用量取决于损害的大小和严重程度。注射可引起局部皮肤萎缩，这通常是可逆的。
严重的头皮牛皮癣病可能需要用全身免疫抑制剂（例如生物制剂、小分子）治疗。
上文描述了各种银屑病亚型的特殊治疗要求。
为了 银屑病关节炎，全身治疗对于预防关节破坏很重要；甲氨蝶呤或其他免疫抑制剂（例如 TNF 抑制剂）可能有效。
(参见 the American Academy of Dermatology's clinical guideline for psoriasis.)
治疗参考文献
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3.Armstrong AW, Puig L, Joshi A, et al: Comparison of Biologics and Oral Treatments for Plaque Psoriasis: A Meta-analysis. JAMA Dermatol 156(3):258–269, 2020.doi: 10.1001/jamadermatol.2019.4029
4.Armstrong AW, Gooderham M, Warren RB, et al: Deucravacitinib versus placebo and apremilast in moderate to severe plaque psoriasis: Efficacy and safety results from the 52-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 POETYK PSO-1 trial. J Am Acad Dermatol 88(1):29–39, 2023.doi: 10.1016/j.jaad.2022.07.002
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6.Bachelez H, van de Kerkhof PC, Strohal R, et al: Tofacitinib versus etanercept or placebo in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis: A phase 3 randomised non-inferiority trial. Lancet 386(9993):552-561, 2015.doi: 10.1016/S0140-6736(14)62113-9
7.Ruda RC, Kelly KA, Feldman SR: Real-world outcomes following switching from anti-TNF reference products to biosimilars for the treatment of psoriasis. J Dermatolog Treat 34(1):2140569, 2023.doi: 10.1080/09546634.2022.2140569
关键点
银屑病是一种常见的影响皮肤的炎症性疾病，病因为基因和一些诱发因素（如外伤，感染，某些药物）。
最常见的皮肤表现通常是界限清楚的红斑丘疹和斑块，斑块状银屑病中覆盖有银色鳞屑，但其他不太常见的银屑病亚型之间的病变不同。
银屑病关节炎发病率为5-30%，可引起关节故障和残疾。
诊断根据病变特征和分布。
考虑局部治疗(例如，润肤剂、水杨酸、煤焦油制剂、炭疽病、皮质类固醇、维生素D3类似物、钙调磷酸酶抑制剂、PDE-4抑制剂、tapinarof、他扎罗汀)，特别是对轻度疾病。
对于中度至重度银屑病，考虑全身治疗，如维甲酸、甲氨蝶呤、环孢素、生物制剂（例如 TNF 抑制剂）和小分子（例如 deucravacitinib）。
对于抵抗全身免疫抑制的患者来说，紫外线 (UV) 光疗法可能是一种替代选择。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Psoriasis Area and Severity Index (PASI): An online calculator to determine a patient's PASI score
American Academy of Dermatology: Psoriasis Clinical Guidelines: Joint guidelines from the American Academy of Dermatology and the National Psoriasis Foundation
National Psoriasis Foundation: A resource providing information about treatments and community support