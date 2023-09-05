皮质类固醇激素通常局部使用，也可以注射至小的或顽固的皮损中（注意：系统使用皮质类固醇激素可能促使皮损加重，或发展成为脓疱型银屑病，因此不应运用于银屑病治疗。）每日两次局部使用皮质类固醇激素。采用聚乙烯封包或胶带敷贴皮质类固醇激素过夜疗效最佳，白天则只需外涂皮质类固醇霜剂。皮质类固醇制剂强度 的选择与皮肤受累面积有关。

随着病情改善，应该减少皮质类固醇激素的使用次数或降低制剂强度，以减少局部皮肤萎缩，膨胀纹形成和毛细血管扩张。理想的治疗方法是在皮质激素使用约2-3周后，以润肤霜、维生素D3类似物或钙调神经磷酸酶抑制剂代替治疗1～2周（作为休息期）；这种替换可以控制激素使用剂量，并预防激素的快速抗药反应，降低局部皮质类固醇不良反应的风险（例如，皮肤萎缩、毛细血管扩张、容易瘀伤、皮纹），并防止过敏反应（连续给药后对药物的反应减弱）。当皮损大面积时，由于每次使用量较大（大约1盎司或30g霜剂），局部外用皮质类固醇激素可能会很昂贵。长期全身大面积使用皮质类固醇激素，可产生系统性作用并使银屑病加重。对于面积较小的肥厚局限性或顽固性皮损，可采用强效皮质类固醇激素封包或使用含丙酮缩氟氢羟龙的胶带整夜敷贴，翌晨祛除。局部皮质类固醇治疗停止后复发往往比其他药物更快。

维生素D3衍生物（例如卡泊三醇、骨化三醇）是局部外用的维生素D衍生物，可以诱导正常角质形成细胞增殖和分化；它们可以单独使用或与皮质类固醇激素联合治疗。有些医生指导患者周一至周五使用卡泊三醇，周末使用皮质类固醇激素。

钙调神经磷酸酶抑制剂（例如他克莫司、吡美莫司）均有外用制剂并且大多具有较好耐受性。虽然疗效不如皮质类固醇激素，它们在治疗面部及间擦部位银屑病时却可以避免激素治疗导致的副作用。但同时它们可能会增加罹患淋巴瘤及皮肤肿瘤的可能。

他扎罗汀是一种局部外用维A酸。虽然作为单一疗法疗效不如皮质类固醇有效，但它却是一类有效的辅助治疗药物 因为它的角质层分离作用。它通常用于治疗可能出现在躯干和四肢上的较厚的牛皮癣斑块，但也可以用于面部。

罗氟司特 是一种局部磷酸二酯酶 4 (PDE-4) 抑制剂。它特别适用于面部和间擦区域（例如臀部、腹股沟、腋窝）的节省皮质类固醇的治疗。

Tapinarof 是一种局部芳烃基受体 (AhR) 激动剂。它还作用于面部和三叉神经间区域的皮质类固醇保留疗法。

其他辅助局部治疗包括润肤剂、水杨酸、煤焦油和蒽林:

润肤剂 包括润肤霜、软膏、凡士林、石蜡，甚或氢化植物油。它们可以减少鳞屑，一天两次及洗浴后立即外涂疗效最佳。由于鳞屑减少，皮疹可能更红或变得更加透明。润肤剂是安全的，通常应用作轻度至中度斑块型银屑病的辅助药物。

水杨酸 是一类角质剥脱剂，可软化鳞屑，使之易于剥除，并促进其他外用药物的吸收。由于头皮鳞屑可以相当厚，因此它对头皮皮损尤其有效。

煤焦油软膏 溶液或是洗发剂具有抗炎和减少角质形成细胞过度增生的作用，其机制至今未明。常规治疗方法为夜间外用，清晨洗去。煤焦油产品 可与局部皮质类固醇联合使用，或与自然或人工的宽频带UVB光(280至320纳米)缓慢增加照射(Goeckerman方案)。洗发剂应停留5到10分钟，然后冲洗掉。

蒽林是一种局部抗增殖、抗炎药物。其机制至今不明。起始有效浓度为0.1%的乳剂或软膏，如能耐受，可增加至1％。蒽林具有刺激性，在间擦部位使用时应小心；另外，它也容易使皮肤染色。使用后20至 30 分钟洗掉蒽林可以避免刺激和染色。使用脂质体封装的制剂也可以避免蒽林的一些缺点。

鉴于其他药剂的可用性和便利性，煤焦油和蒽林的使用频率较低。