如今，大多数癌症是通过血清PSA水平（有时是DRE）筛查发现的。筛查建议可能有所不同，但男性通常每年进行一次筛查 > 50 岁，对于高危男性（例如，有前列腺癌家族史的男性、黑人男性），有时会更早开始。男性预期寿命<10〜15年者不建议进行筛查。

根据临床医生和患者的偏好，对异常结果进一步检查。多参数 MRI 可以检测可疑病变，各种尿液和血液检查可能有助于确定是否需要进行前列腺活检。

目前还不确定筛查是否会降低发病率；死亡率可能会下降（1），但需要筛选的数量较多。目前尚不清楚筛查带来的收益是否超过无症状癌症治疗带来的生活质量下降。建议筛查在专业机构开展。对ERSPC（欧洲前列腺癌筛查随机研究）和PLCO（前列腺、肺、结肠直肠和卵巢）试验数据的汇总分析表明，尽管PLCO对照组的污染率较高，但在控制筛查强度差异时，两项试验中的筛查均显示前列腺癌死亡率降低(2, 3)。因此，2017年，美国预防服务工作队(USPSTF)重新考虑了他们2012年的建议，即不应在70岁以下的男性中筛查前列腺癌（D级），而可能对其有益（C级）。根据最近的数据（4），与筛查相关的前列腺癌特异性死亡率似乎有可能下降，但筛查所需的人数很高。

USPSTF 目前的建议是，对于 55 至 69 岁的男性，在与临床医生讨论筛查的潜在益处和危害后，应根据个人情况决定是否接受定期前列腺特异性抗原 (PSA) 筛查(4）。大多数初诊的前列腺癌患者直肠指检正常，且目前血清PSA测定不是一项理想的筛查检查。虽然PSA在25%～92%的前列腺癌患者中升高（根据肿瘤大小），但在30%～50%的良性前列腺增生患者（根据前列腺大小和梗阻程度）、某些吸烟者和 前列腺炎后数周的患者也有中度升高或前列腺操作（导管、膀胱镜检查、前列腺活检）。极少数情况下，性活动或极限骑自行车等其他活动会使前列腺特异性抗原假性升高。

≥ 4 ng/mL（4mcg[mcg]/L）的水平通常被认为是> 50岁男性活检的指征。虽然PSA水平很高有意义（提示肿瘤包膜外蔓延或发生转移），且随PSA水平增加，前列腺癌的可能性增加，但没有何种PSA水平认为是无肿瘤风险的截断值。

对无症状的患者，PSA>10ng/mL (10 mcg/L) 的阳性预测值为67%，PSA在4～10ng/mL (4～10 mcg/L)的阳性预测值为25%。最近的数据显示，≥55岁的PSA<4ng/mL(4 mcg/L)的男性，其前列腺癌的发生率为15％，PSA在0.6～1ng/mL (0.6 ~ 1.0 mcg/L)，前列腺癌的发生率为10％。然而PSA水平低的前列腺癌患者通常肿瘤较小 且分级较低，而分级高的肿瘤（Gleason评分7～10分）其PSA可为任何水平，约15%PSA<4ng/mL(4 mcg/L) 的前列腺癌分级却很高。以4ng/mL(4 mcg/L) 为截断值，可能会漏诊一些潜在严重的肿瘤，但目前仍不明确增加活检的医疗经济学意义。

即便是对于无前列腺癌家族史的患者，也可通过其他PSA相关指标来决定是否进行活检。例如，PSA的变化频率（PSA速率）应<0.75ng/mL/年（(0.75 mcg/L/年；在年轻患者中更低）。当PSA速率>0.75ng/mL/年 (0.75 mcg/L/年)时建议进行活检。同样，PSA 密度（PSA 相对于前列腺体积）可以帮助指导活检的需要；如果值是，应考虑活检 ≥ 0.15（或有时 ≥ 0.10 ng/mL)。

测定游离抗原与结合抗原比值以及复合PSA，比标准的PSA更具特异性，可以减少无肿瘤患者的活检次数。前列腺癌的游离PSA较低，目前没有标准的截断值，通常认为比值<10%～20%需要进行活检。PSA的其他亚型和前列腺癌新的标记物正在研究中。所有这些PSA检查没有开展的原因是考虑可能增加更多的活检原因。许多新的测试（例如，泌尿前列腺癌抗原3 [PCA-3]，前列腺健康指数，4K分数，尿SelectMDX及其它等）正在评估作为帮助筛查的决定。

临床医生应评估对患者进行PSA检测的风险与益处。有的病人愿意不惜一切代价的根除肿瘤，尽管进展和转移的风险很低，选择每年都进行PSA的检测。而有的病人更加注重生活质量并且接受一些不确定因素，他们可能较少甚至不做PSA检测。

新诊断前列腺癌的男性如果有导管内组织学、转移性或高级别局限性前列腺癌、强烈的前列腺癌家族史或已知的BRCA1/2突变/Lynch综合征/遗传性乳腺癌和卵巢癌家族史，则应提供生殖系检测和遗传咨询。