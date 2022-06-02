白塞病（Behçet’s syndrome）为多系统、复发性、慢性血管性疾病，以黏膜炎症为主。常见临床表现包括反复的口腔溃疡、眼部炎症、生殖器溃疡以及皮肤损害。失明、神经系统或消化系统受累、静脉血栓形成和动脉瘤为该病最严重的表现。诊断为临床诊断，使用国际标准。治疗通常是对症的，但是在较严重的病人中可应用糖皮质激素，单用或加用其他免疫抑制剂。

（参见 血管炎概述。）

白塞病是炎性病症，可累及大、小动脉和/或静脉。也可能发生动脉和静脉血栓形成。

该疾病在男性和女性中的发病率几乎相近，但女性常重于男性，发病年龄一般为20多岁。一些儿童病例也有报道。各地则发病率不同。白塞病在从地中海至中国的丝绸之路区域最常见；在美国则很少见。

白塞病的病因尚不清楚。免疫学原因（包括自身免疫）、病毒或细菌感染可能与发病有关，HLA-B51是主要危险因素。HLA-B51等位基因在欧洲，中东和远东地区患者之中> 15％，但在非洲，大洋洲和南美洲的患者中较少或缺失。

从口腔阿弗他溃疡、结节红斑和针刺反应病变的活检组织中可见中性粒细胞浸润，组织学改变无特异性。

白塞病的症状和体征 黏膜 几乎所有患者都有类似阿弗他口炎的反复发作的疼痛性口腔溃疡；在绝大多数病人中，口腔溃疡是本病首发表现。溃疡呈现圆形或者椭圆形，直径2～10mm，浅平或者较深，中心有微黄色坏死区；溃疡可发生在口腔内的任何地方，主要见于皱襞处。溃疡可持续1～2周。类似的溃疡还可发生在阴茎、阴囊、女性外阴等部位，疼痛明显；或发生在女性阴道内，可能疼痛轻微或没有症状。 白塞病的口腔和生殖器表现 白塞病（口腔病变） 该图像显示了白塞病导致的内下唇上的口疮样病变。 © Springer Science+Business Media 白塞病的口腔和生殖器病变 这张图片显示了白塞病导致的舌头（左）和阴茎（右）上的阿弗他溃疡。 © Springer Science+Business Media Behçet Disease (Scrotal) 这张图片显示了由 Beçhet 病引起的阴囊上的严重溃疡。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 白塞病（口腔病变） 该图像显示了白塞病导致的内下唇上的口疮样病变。 © Springer Science+Business Media 白塞病的口腔和生殖器病变 这张图片显示了白塞病导致的舌头（左）和阴茎（右）上的阿弗他溃疡。 © Springer Science+Business Media Behçet Disease (Scrotal) 这张图片显示了由 Beçhet 病引起的阴囊上的严重溃疡。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 皮肤病变亦常见，可能包括痤疮样病变、小结节、红斑、浅表血栓、坏疽性脓皮病样病变以及可触及的紫癜。 白塞病的结节性红斑 隐藏详情 这张照片显示的病变通常是多发的，其特征是下肢胫骨前区域有触痛，温暖，红色的皮下结节。 © Springer Science+Business Media 针刺反应（对局部皮肤损伤的红斑丘疹或脓疱反应）定义为在用20～25号规格的细针刺入皮肤后24～48小时后出现的>2mm丘疹。 白塞病（Pathergy） 隐藏详情 该图像显示了对 Beçhet 病特有的局部皮肤损伤的红斑丘疹反应。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 眼 25%～75%的患者眼部可受累。眼部表现可能与神经系统表现有关。可发生以下表现： 反复发生的葡萄膜炎或虹膜睫状体炎（最常见），经常表现出疼痛，畏光和红眼。

前房积脓（可见前房有一层脓液）可见。

虹膜睫状体炎的典型表现是双侧和周期性，整个葡萄膜可受到累及（全葡萄膜炎），在发作间歇期也不能完全缓解。

脉络膜炎、视网膜血管炎、血管阻塞和视神经炎可能导致不可逆转视力损害，甚至进展至失明。 白塞病（前房积脓） 图片 SUE FORD/SCIENCE PHOTO LIBRARY 白塞病的眼部表现 图片 © Springer Science+Business Media 肌肉骨骼 在50%的患者中可见相对轻微、自限性、非破坏性的关节疼痛或一过性关节炎，尤其是在膝关节和其他大关节。可见骶髂关节炎症。 血管 动静脉中可出现血管周围和血管内炎症。动脉中可发生血栓形成、动脉假性动脉瘤、出血和狭窄。3〜5％的患者在一生中会出现大动脉受累;然而，尸检中三分之一的患者有大血管受累表现，而终生无症状。主动脉和肺动脉动脉瘤可发生破溃。原位血栓可导致肺动脉阻塞。咯血可见于肺动脉和支气管之间形成瘘管的情况下。 静脉受累可引起浅表和深静脉血栓形成。多个静脉可能受累，包括上下腔静脉、肝静脉（导致布加综合征）和硬脑膜静脉窦。 原位动脉或静脉血栓形成、动脉瘤和假性动脉瘤比狭窄和阻塞多见。 神经和精神 中枢神经系统累及较少见，但是一旦出现就很严重。可能突然发作或者逐渐加重。首发症状可能是伴有锥体征的实质受累、多发性硬化样小血管疾病、无菌性脑膜炎或脑膜脑炎的非实质受累或硬脑膜窦血栓形成。 无菌性脑膜炎，在其特有的临床背景下，可提示诊断。 精神症状包括人格改变和多年后的痴呆。其他血管炎疾病常见周围神经病，但是在白塞病中很少见。 胃肠（GI） 可出现原发于回肠和结肠的肠道溃疡引起腹部不适、疼痛、腹泻等，类似克罗恩病。 全身性 可能会出现发热及不适。

白塞病的诊断 临床标准 年轻患者具有反复口腔阿弗他溃疡，无法解释的眼部病变或生殖器溃疡应该考虑有白塞病的可能性。白塞病靠临床诊断，由于许多表现是非特异的和潜伏的，明确诊断可能需要较长时间。 国际诊断标准包括反复口腔溃疡（1年内出现至少3次）以及以下中的两条： 反复生殖器溃疡

眼部损害

皮肤损害

或无法用其他临床解释的针刺反应阳性 阳性病理试验包括在皮试 24 至 48 小时后，皮肤出现红斑硬结和无菌脓疱。 需进行实验室检查（如，CBC、ESR或C反应蛋白、血清白蛋白和总蛋白水平）。 结果是非特异性的，但可反映炎症性疾病特征（ESR、CRP、alpha2-球蛋白和gamma-球蛋白升高；白细胞轻度升高）。 鉴别诊断 鉴别诊断包括 反应性关节炎

系统性红斑狼疮

克罗恩病

溃疡性结肠炎

周期性发热综合征

单纯疱疹病毒感染 白塞病缺乏可以排除其他容易混淆疾病的特异性表现，但根据反复发作-自发缓解的症状表现和多器官受累等特点，特别是反复深部黏膜溃疡，常可加以鉴别。

白塞病的预后 白塞病典型表现有加重和缓解交替的消长变化的慢性过程。年轻男性的预后往往更差。如果患者有HLA-B51等位基因，风险似乎也更高。在疾病早期，黏膜、皮肤和口腔病变以及关节疼痛经常加重。如果发生中枢神经系统和大血管累及表现，则一般在疾病的后期。 本病由于神经系统、血管（如动脉瘤）、胃肠道受累偶尔也可致死。死亡风险最高的是年轻人、患有动脉疾病及大量突发症状者。大多数患者最终进入缓解期。

白塞病的治疗 黏膜病变者使用秋水仙碱、氨苯砜、硫唑嘌呤、阿普斯特、沙利度胺、抗肿瘤坏死因子(TNF)药物和/或干扰素治疗

眼部损害者使用硫唑嘌呤、甲氨蝶呤或环孢素或抗肿瘤坏死因子药物治疗

难治性、严重的神经系统症状或危及生命者使用抗TNF药物、环磷酰胺及苯丁酸氮芥 治疗主要是基于临床表现。 由于临床试验数据不足（多为横断面研究，而不是前瞻性的，统计效能有限），治疗建议也受限。 局部使用糖皮质激素可使眼部及大多数的口腔症状暂时缓解。然而无论是局部还是全身应用糖皮质激素，都不能改变本病的复发次数。 少数并发严重的葡萄膜炎或中枢神经系统受累的患者，全身给予大剂量激素有效（如泼尼松60～80mg口服，每日一次）。 抗TNF药物似乎对多种症状有效，包括胃肠道表现和眼部疾病（例如，重度难治性葡萄膜炎），并可减少发作次数。在胃肠道和眼部症状严重时，抗TNF药物可与硫唑嘌呤等其他药物连用。特别是英夫利昔单抗，具有起效快的优势。 免疫抑制剂，包括抗TNF药物，可改善血管受累患者的预后。免疫抑制剂有助于防止静脉血栓复发，但目前还不清楚抗凝治疗是否有效。肺动脉瘤患者禁忌使用抗凝治疗。 粘膜病变 粘膜病变可对症处理。可局部外用激素药物、局部麻醉剂和硫糖铝。 秋水仙碱0.6mg口服每日2次可降低口腔或生殖器溃疡的发生频率和严重程度，可能对结节性红斑和关节痛也有效。病程早期应用秋水仙碱曾被认为可减少之后的免疫抑制剂使用，但并无有效的证据。 氨苯砜50至100mg每天一次口服可能减少口腔和生殖器病变的数量，持续时间和频率。应检测患者 是否存在6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）缺乏 硫唑嘌呤2.5mg/kg，每日1次，可改善口腔和生殖器溃疡症状 阿普斯特是一种口腔4型磷酸二酯酶抑制剂，已被证明可减少口腔溃疡和减轻疼痛。 皮下注射抗TNF药物依那西普50mg1次/周或25mg两次/周可以抑制皮肤粘膜病变。如果秋水仙碱无效，可以给予依那西普。 有时使用另一种抗TNF药物（英夫利昔单抗或阿达木单抗）代替依那西普。 每天口服100至300毫克沙利度胺很少用于治疗口腔、生殖器和皮肤损伤，但是治疗一旦停止，病变就可能复发。 若秋水仙碱无效，也可给予干扰素alpha-2a 600万单位，3次/周。 眼部疾病 硫唑嘌呤2.5mg/kg，每日一次，可保护视力和预防新的眼部病变。硫唑嘌呤对皮肤黏膜和多关节疼痛亦有效。 甲氨蝶呤15至25mg每周一次口服可用于减轻眼睛炎症。 伴有严重眼部症状的患者可用环孢霉素5～10mg/kg口服，每日一次，环孢素和硫唑嘌呤可联合治疗难治性葡萄膜炎。 干扰素α-2a 600万单位，每周皮下注射3次，或在0、2和4周静脉注射英夫利昔单抗（一种肿瘤坏死因子抑制剂）3至10 mg/kg，然后每8周注射一次，对于有眼部症状的患者具有一定疗效。 难治性或危及生命的疾病 对于难治性或伴有危及生命的疾病（如，肺动脉瘤）或中枢神经系统损害的患者可用环磷酰胺、苯丁酸氮芥和抗-TNF药物。对于有严重神经系统表现的患者，发现静脉用环磷酰胺比用硫唑嘌呤有更长的无事件生存时间。