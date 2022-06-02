显微镜下多血管炎（MPA）

临床表现

抗中性粒细胞胞浆抗体和常规实验室检查

活检

有无法解释的发热、体重降低、关节痛、腹痛、肺泡出血、新发肾炎综合症、新发的多发性单神经病变和多神经病变等并发症状的患者应该高度怀疑显微镜下多血管炎。需要进行实验室和X线检查，但是诊断需要由活检明确。

检查包括CBC、ESR、CRP、尿常规、血肌酐、抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）等。 ESR、C反应蛋白水平和白细胞、血小板计数常升高，表明全身炎症反应。慢性病性贫血亦常见。红细胞比容急剧下降提示有肺泡出血或胃肠道出血。尿液分析（检查血尿、蛋白尿、管型尿）和血肌酐应定期监测，来评价肾脏累及与否。

免疫荧光染色可检测ANCA；之后由酶联免疫吸附试验（ELISA）检查特异性抗体。至少60%的患者ANCA阳性，通常是核周型ANCA（p-ANCA），伴有抗过氧化物酶的抗体。

应进行较易获得的受累组织活检来确诊血管炎。肾活检可以发现，局灶节段性寡免疫坏死性肾小球肾炎伴有肾小球毛细血管壁纤维素样坏死，最终导致细胞新月体的形成。

出现呼吸道症状的患者，应进行胸部影像学检查来明确肺部浸润情况。双侧肺部斑片状浸润阴影常提示肺泡出血，即使患者无咯血的表现。CT比X射线更敏感。

肺泡出血 图片 By permission of the publisher.From Cohen A, Glassock R.In Atlas of Diseases of the Kidney: Glomerulonephritis and Vasculitis.Edited by R Schrier (series editor), RJ Glassock, and AH Cohen.Philadelphia, Current Medicine, 1999.

如果患者有呼吸困难和肺部双侧浸润，应立即进行支气管镜检查以明确是否有肺泡出血并除外感染。检查中发现肺部和支气管出血，随着支气管镜在气道内的深入，出血越来越多，表明有活动性肺泡出血存在。含有含铁血黄素的巨噬细胞在肺泡出血后24～72小时出现，可持续到2个月。