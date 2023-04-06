腰穿后和其他低颅压性头痛

看法 进行患者培训
腰穿和自发性或创伤性脑脊液漏可致脑脊液体积和压力降低，从而导致头痛。
(参见头痛的诊断路径。）
腰穿后CSF的减少降低了脑脊液的容量和压力，自发性或创伤性CSF漏也是如此。
腰穿后头痛非常普遍，通常在穿刺后数小时或一天甚至两天后出现，可较剧烈。体重指数较小的年轻病人风险最高。使用小号钝头的穿刺针可减轻风险。留取脑脊液的量和腰穿后平躺的时间与要穿后头痛的发生率无关。
自发性CSF漏可由神经根蛛网膜憩室或椎管囊肿破裂引起。咳嗽或打喷嚏可诱发破裂。 一些头或面部损伤（如颅底骨折）可引起脑脊液漏。
当坐起或站起时头部抬高，牵拉痛觉敏感的基底部脑膜，从而引起头痛。这种头痛是与姿势有关的剧烈疼痛，经常伴有颈部疼痛、脑膜刺激征和呕吐。只有完全躺平后头痛才会缓解。
腰椎穿刺术后和其他低压头痛的诊断
临床评估
腰穿后头痛具有显著的临床表现，极少需要进行检查；而其他低颅压性头痛无论原因如何，都可能需要影像学检查。钆增强的MRI经常显示脑脊液压力低，硬脑膜增强，严重的病例甚至有大脑下沉。
如病人曾经直立，不管多长时间，CSF压力明显降低或测不出（重力加速CSF流失）。
自发性脑脊液漏更难诊断，对于卧位缓解的直立性头痛患者应考虑。
腰椎穿刺术后和其他低压头痛的治疗
补液和镇痛药
常选用硬膜外血液充填
LP后头痛的一线疗法是
半卧位
水化疗法
弹性腹部粘合剂
咖啡因
需要时使用镇痛剂
然而，如此治疗一天仍不见效，硬膜外血液修补通常有效（即在腰部硬膜外间隙注射数毫升病人凝固的静脉血）。血液修补对自发性或创伤性CSF漏同样有效，但这些疾病很少需要外科手术。血液贴片被认为会增加硬膜外腔的压力，降低 CSF 漏的速度，无论 CSF 漏在哪里。如果正常的脑脊液产生超过渗漏率，症状就会消失。