腰穿后和其他低颅压性头痛

腰穿和自发性或创伤性脑脊液漏可致脑脊液体积和压力降低，从而导致头痛。

(参见头痛的诊断路径。）

腰穿后CSF的减少降低了脑脊液的容量和压力，自发性或创伤性CSF漏也是如此。

腰穿后头痛非常普遍，通常在穿刺后数小时或一天甚至两天后出现，可较剧烈。体重指数较小的年轻病人风险最高。使用小号钝头的穿刺针可减轻风险。留取脑脊液的量和腰穿后平躺的时间与要穿后头痛的发生率无关。

自发性CSF漏可由神经根蛛网膜憩室或椎管囊肿破裂引起。咳嗽或打喷嚏可诱发破裂。 一些头或面部损伤（如颅底骨折）可引起脑脊液漏。

当坐起或站起时头部抬高，牵拉痛觉敏感的基底部脑膜，从而引起头痛。这种头痛是与姿势有关的剧烈疼痛，经常伴有颈部疼痛、脑膜刺激征和呕吐。只有完全躺平后头痛才会缓解。

腰椎穿刺术后和其他低压头痛的诊断 临床评估 腰穿后头痛具有显著的临床表现，极少需要进行检查；而其他低颅压性头痛无论原因如何，都可能需要影像学检查。钆增强的MRI经常显示脑脊液压力低，硬脑膜增强，严重的病例甚至有大脑下沉。 如病人曾经直立，不管多长时间，CSF压力明显降低或测不出（重力加速CSF流失）。 自发性脑脊液漏更难诊断，对于卧位缓解的直立性头痛患者应考虑。