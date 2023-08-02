由于第VIII对颅神经（前庭蜗神经、听神经）支配前庭平衡觉及听觉的传入，故该对脑神经的检查包括

听力检查

前庭功能检查

听力 首先在只耳朵上进行测试，方法是在堵住另一只耳朵的同时低语。如怀疑有听力损伤则应进行正式的 听力测试来确认，并帮助区分传导性耳聋和感音神经性耳聋。可在床旁行韦伯和林纳测试 以区分两者，但需有专业设备，否则检查难以有效执行。

前庭功能可以通过眼球震颤检查来评估。 前庭性眼震的存在及特征（如方向、持续时间、诱发因素）有助于确诊前庭疾病，并且有时可用来区分中枢性和外周性眩晕。前庭性眼球震颤分为两种类型：

前庭输入受损引起的慢相偏斜

快速的、矫正性的，导致相反方向的偏斜（称为跳动型）

由于快相便于观察，故将快相所指的方向作为眼震的方向。眼震的方向可为旋转性、垂直性或水平性，可以是自发性的，也可是凝视性或头位运动引起。

当试图区分中枢和外周眩晕的原因时，以下指南是可靠的，应在发作时就考虑：

单侧听力丧失没有中枢性原因，因为周围神经进入脑桥时，来自两耳的外周感觉输入几乎是瞬间结合的。

外周病灶不会引起中枢性体征。如果中枢神经系统征（例如小脑性共济失调）与眩晕同时出现，则定位化几乎可以确定为中枢。

下列情况下使用眼震试验评估眩晕特别有用：

患者在检查过程中出现眩晕时

患者有急性前庭综合征时

当患者有发作性、体位性眩晕时

如果患者在检查时出现急性眩晕， 检查过程中的眼球震颤通常很明显。但是，注视可以抑制眼球震颤。在这种情况下，要求患者佩戴+30屈光度或Frenzel镜片以防止注视，以便观察到眼球震颤（如果有的话）。帮助区分这些患者是中枢性或外周性眩晕的线索有：

如果眼球震颤在患者注视时缺如，而佩戴Frenzel镜片后出现，则可能是外周性眩晕。

如果眼球震颤改变方向（如注视方向改变时，眼球震颤从一侧转向另一侧），则可能是中枢性的。但是，缺乏这一发现并不排除中枢原因。

如果眼球震颤是周围性的，那么眼睛就会远离功能失调的一侧。

评估急性前庭综合征患者时 （严重眩晕迅速发作，恶心呕吐，自发性眼球震颤和姿势不稳定），甩头试验可帮助区分中枢性眩晕和周围性眩晕。病人坐着时，检查员稳定病人头部，并要求病人专注于检查者鼻子等物体。然后检查员突然将患者头部迅速地向左或向右转动约20°。通常，眼睛保持对焦（通过前庭眼反射）。其他临床结果解释如下：

当眩晕是发作性的并因头位改变诱发，采用Dix-Hallpike（或Barany）手法检测移位的耳石对后半规管的阻塞（即良性阵发性位置性眩晕[BPPV]）。这项检查要求病人端坐在检查台上。 患者迅速向后仰卧至仰卧位，头部在水平面以下（在检查台的边缘上）45°，并向一侧（例如，向右侧）旋转45°。观察眼震的方向和持续时间，以及有无眩晕。患者恢复直坐姿势，重复该操作并旋转到另一侧。继发于BPPV的眼球震颤具有以下近乎特征性的特点：

潜伏期5~10秒

通常当眼震快相转离受影响的耳朵时呈垂直（向上跳动）的眼球震颤；当眼睛转向受影响的耳朵时呈旋转式眼球震颤

重复Dix-Hallpike手法后会出现疲劳性眼球震颤

相反，与CNS功能障碍有关的位置性眩晕和眼球震颤没有潜伏期并且不会疲劳。

双侧均可进行Epley管手法复位，有助于确诊BPPV。如果患者有BPPV，在Epley操作后症状消失的概率很高（高达90％），重复Dix-Hallpike操作的结果将为阴性。