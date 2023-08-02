脑神经起源于脑干。其功能异常表明脑干特定部位或沿着脑干外的脑神经路径存在病变。例如，伴有 上运动 的单侧腿部无力可能是由于大脑皮层和腰椎之间的病理学引起的。然而，异常颅神经体征的存在强烈表明，所观察到的无力是由脑干问题引起的。颅神经体征的特定组合可能提示颅底周围特定位置的病理学。
(参见神经眼科疾病和颅神经疾病及神经系统检查简介 。）
第一对颅神经
嗅觉功能由第一对颅神经（嗅神经）支配。嗅觉检查一般只在脑外伤、前颅窝病变（如脑膜瘤）或患者主诉闻到异常气味时进行。
将一些有气味的物品（如肥皂、咖啡、丁香）分别置于患者的左、右侧鼻孔，同时堵住另一侧鼻孔，让患者辨别。而酒精、氨水等刺激性物品，通常仅用于检查患者第五对颅神经（三叉神经）的功能，所以在这里仅用于判断患者是否诈病。
第2对脑神经
第3、第4、第6对颅神经
检查第3（动眼）、第4（滑车）、第6对（外展）颅神经，观察眼球运动的对称性、眼球位置、睑裂的不对称性或下垂（上睑下垂）、是否有眼球或眼睑的抽搐或跳动。 检查这些神经控制的眼外肌运动：要求患者注视并跟踪一个移动目标（如检查者的手指、笔形灯），从中位至所有四个象限（越过中线）并朝向鼻尖；该检查可以检测眼肌的眼球震颤和麻痹。短暂的轻微振幅的眼球震颤在终末侧向凝视时是正常的。
在光线昏暗的房间里应注意瞳孔大小的差异。测试瞳孔对光反射的对称性和快速性。
第5对颅神经
对于第5对脑神经（三叉神经），用针刺法检测3个感觉分区（眼周、上颌骨、下颌骨）以评估面部感觉，将一缕棉絮轻触角膜下部或外侧角膜以评估角膜反射。如果患者存在面部感觉减退或消失，则需进一步检查其下颌角的感觉情况，如果该区域感觉（由C2脊神经根支配）保留，则说明三叉神经受损。 由面肌无力（第VII对颅神经麻痹）引起的瞬目减少需与角膜反射减退或消失鉴别，后者在隐形眼镜佩戴者中非常常见。面肌无力者即使有瞬目减少，其双侧的面部感觉是正常的。
检测三叉神经运动功能的方法：患者咬紧牙关时触诊咀嚼肌，并要求患者张开嘴抵抗阻力。若一侧翼状肌较弱，张开嘴时下颌就会偏向该侧。
第7对颅神经
第7对颅神经（面神经）通过检测有无半侧面肌无力来评估。在病人说话，尤其是微笑时，面肌运动的不对称会比较明显；对于神志不清的病人，给予疼痛刺激使其做出痛苦表情时也会比较明显。面瘫的一侧，鼻唇沟比另一侧浅，睑裂比另一侧宽。如果患者只有下面部的无力（即皱额及闭目正常），则说明面神经的损害是中枢性的。
检查患者舌前2/3味觉时，分别把蘸有甜、酸、咸、苦味的液体的棉花棒置于患者一侧的舌部，然后是另一侧，让患者辨别。
听觉过敏提示镫骨肌无力，可通过振动音叉靠近耳边检测。
第8对脑神经
由于第VIII对颅神经（前庭蜗神经、听神经）支配前庭平衡觉及听觉的传入，故该对脑神经的检查包括
前庭功能检查
听力 首先在只耳朵上进行测试，方法是在堵住另一只耳朵的同时低语。如怀疑有听力损伤则应进行正式的 听力测试来确认，并帮助区分传导性耳聋和感音神经性耳聋。可在床旁行韦伯和林纳测试 以区分两者，但需有专业设备，否则检查难以有效执行。
前庭功能可以通过眼球震颤检查来评估。 前庭性眼震的存在及特征（如方向、持续时间、诱发因素）有助于确诊前庭疾病，并且有时可用来区分中枢性和外周性眩晕。前庭性眼球震颤分为两种类型：
前庭输入受损引起的慢相偏斜
快速的、矫正性的，导致相反方向的偏斜（称为跳动型）
由于快相便于观察，故将快相所指的方向作为眼震的方向。眼震的方向可为旋转性、垂直性或水平性，可以是自发性的，也可是凝视性或头位运动引起。
当试图区分中枢和外周眩晕的原因时，以下指南是可靠的，应在发作时就考虑：
单侧听力丧失没有中枢性原因，因为周围神经进入脑桥时，来自两耳的外周感觉输入几乎是瞬间结合的。
外周病灶不会引起中枢性体征。如果中枢神经系统征（例如小脑性共济失调）与眩晕同时出现，则定位化几乎可以确定为中枢。
下列情况下使用眼震试验评估眩晕特别有用：
患者在检查过程中出现眩晕时
患者有急性前庭综合征时
当患者有发作性、体位性眩晕时
如果患者在检查时出现急性眩晕， 检查过程中的眼球震颤通常很明显。但是，注视可以抑制眼球震颤。在这种情况下，要求患者佩戴+30屈光度或Frenzel镜片以防止注视，以便观察到眼球震颤（如果有的话）。帮助区分这些患者是中枢性或外周性眩晕的线索有：
如果眼球震颤在患者注视时缺如，而佩戴Frenzel镜片后出现，则可能是外周性眩晕。
如果眼球震颤改变方向（如注视方向改变时，眼球震颤从一侧转向另一侧），则可能是中枢性的。但是，缺乏这一发现并不排除中枢原因。
如果眼球震颤是周围性的，那么眼睛就会远离功能失调的一侧。
评估急性前庭综合征患者时 （严重眩晕迅速发作，恶心呕吐，自发性眼球震颤和姿势不稳定），甩头试验可帮助区分中枢性眩晕和周围性眩晕。病人坐着时，检查员稳定病人头部，并要求病人专注于检查者鼻子等物体。然后检查员突然将患者头部迅速地向左或向右转动约20°。通常，眼睛保持对焦（通过前庭眼反射）。其他临床结果解释如下：
如果眼睛暂时离开物体，然后前额矫正眼震使眼睛返回到物体，则眼球震颤可能是周围性的（如前庭神经炎）。一侧前庭器官功能紊乱。头部转向越快，矫正眼震越明显。
如果眼睛集中在物体上，不需要纠正眼震，则眼球震颤可能是中枢性的（如小脑卒中）。
当眩晕是发作性的并因头位改变诱发，采用Dix-Hallpike（或Barany）手法检测移位的耳石对后半规管的阻塞（即良性阵发性位置性眩晕[BPPV]）。这项检查要求病人端坐在检查台上。 患者迅速向后仰卧至仰卧位，头部在水平面以下（在检查台的边缘上）45°，并向一侧（例如，向右侧）旋转45°。观察眼震的方向和持续时间，以及有无眩晕。患者恢复直坐姿势，重复该操作并旋转到另一侧。继发于BPPV的眼球震颤具有以下近乎特征性的特点：
潜伏期5~10秒
通常当眼震快相转离受影响的耳朵时呈垂直（向上跳动）的眼球震颤；当眼睛转向受影响的耳朵时呈旋转式眼球震颤
重复Dix-Hallpike手法后会出现疲劳性眼球震颤
相反，与CNS功能障碍有关的位置性眩晕和眼球震颤没有潜伏期并且不会疲劳。
双侧均可进行Epley管手法复位，有助于确诊BPPV。如果患者有BPPV，在Epley操作后症状消失的概率很高（高达90％），重复Dix-Hallpike操作的结果将为阴性。
第9和第10对颅神经
第IX对颅神经（舌咽神经）和第X对颅神经（迷走神经）的检查通常是一起的。当患者说“啊”时，注意观察其软腭上抬是否对称。如果一侧麻痹，悬雍垂将抬离偏瘫侧。可用压舌板分别轻触患者的两侧咽后壁，评价患者的咽反射的对称情况。双侧咽反射消失在正常人中也很常见，所以可能没有病理意义。
对于意识不清、气管插管的病人，气管内吸痰正常情况下可以引发咳嗽。
如果患者存在声音嘶哑，则应做声带的检查。 单纯的声音嘶哑（正常咽音和软腭升高）提示应寻找压迫喉返神经的病变（如纵隔淋巴瘤、主动脉瘤）。
第11对颅神经
第11对颅神经（脊副神经）的检查主要是通过其支配的肌肉来评估。
胸锁乳突肌肌力检查时，让患者尽力向一侧转颈，检查者施以阻力，另一手触诊收缩的肌肉（转颈的对侧）。
检查斜方肌肌力时，让患者用力克服检查者的阻力做耸肩动作。
第12对颅神经
检查第XII对颅神经（舌下神经）时，让患者伸舌，检查者注意观察舌肌是否有萎缩、纤颤及偏斜（舌尖偏向病灶侧）。