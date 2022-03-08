临床医生应对疼痛的原因、严重性、性质及疼痛对机体活动、情绪、认知、睡眠的影响进行评价。 急性疼痛（如背痛、胸痛等）的原因评估和慢性疼痛不同。

(参见疼痛概述。)

询问病史时应包括下列内容：

时间（发作、持续时间[无论是持续还是间歇]、波动模式和程度、缓解频率、持续时间）

质量（例如，尖锐、迟钝、痉挛、灼伤、疼痛、射击）

严重程度

位置（局部、扩散、深层、表面）

放射痛

诱发和缓解因素

来自病史和体格检查的信息有助于指导选择实验室和影像学检查以确定可能的疼痛原因。

临床医生应评估患者的功能水平和疼痛对功能的影响，重点关注日常生活活动（如穿衣、洗澡）、工作、业余爱好和个人关系（包括性行为）。

慢性疼痛的个人或家族史往往可以阐明当前的问题。 应考虑家庭成员是否延续慢性疼痛（如通过不断地询问患者的健康）。

患者对疼痛的感知和其他因素可能会影响临床表现。要注意疼痛对病人到底意味着什么，尤其需注意其精神问题、抑郁或焦虑。主诉疼痛比主诉抑郁或焦虑更能被社会接受，所以适当的治疗通常取决于发现任何其他问题。另外，要分清疼痛和痛苦，尤其是癌症患者的疼痛，痛苦可能是由于功能丧失和对即将死亡的恐惧，也可能是由于疼痛。

在一些患者中，次要收益（疾病的外部、附带收益，如休假、残疾赔偿）可能导致疼痛或疼痛相关残疾。

病史中还应注意询问治疗疼痛的处方或非处方药物以及其他治疗的用法、疗效和副作用。需询问患者是否有酒精。如果 滥用阿片类药物 或怀疑有其他物质，需要进一步评估。

疼痛的严重性 疼痛严重程度应该在潜在的疼痛干预前、后进行评估。 对于可以讲话的患者，对疼痛的自评是金标准，疼痛的外在征象（如哭泣、面肌抽搐、摇摆晃动等）是次要的。对于交流有困难的患者和幼儿，行为和生理上的非言语指标可能是信息获取的主要来源。 正式的措施(见图疼痛产生时，量化疼痛的疼痛评定量表） 言语分类量表（如轻度、中度、重度）

数字量表

视觉模拟量表（VAS） 数字量表，要求患者对自己的疼痛程度从0到10进行评分（0 = 不痛; 10 = “有史以来最严重的痛苦”）。在VAS评分中，患者在未标记的10厘米线上划一个代表他们疼痛程度的散列标记，左侧标记为“无疼痛”，右侧标记为“无法忍受的疼痛”。疼痛评分是距该线左端的距离（以毫米为单位）。对于小孩，或有智能障碍或发育异常的病人，可以让他们从一系列从微笑到不同疼痛表情的脸的图片，或从不同大小的水果图片中挑选一张来表示疼痛严重性。 评估疼痛时，检查者应指定一个时间段（如在过去一周内的平均水平）。 当疼痛产生时，评估量化疼痛的疼痛量表

痴呆症或失语症患者 有些疾病（如痴呆，失语）会影响患者的认知、说话或语言功能，对这类患者疼痛的评估会比较困难。面部表情痛苦、皱眉或者重复眨眼均可提示疼痛。 有时病人照料者会描述一些病人的表现（如突发的社交退缩、应激、表情痛苦），这些均可提示有疼痛。对于存在交流困难和不可解释的行为改变的患者，也需要考虑疼痛可能存在。如果使用合适的疼痛量表，许多存在交流障碍的患者可以有效地进行交流。比如功能疼痛量表（Function Pain Scale）已被验证有效，可以应用于简易智能精神状态检查表≥17分的护理院病人。