许多动脉瘤是无症状的，但有少数动脉瘤通常较大或正在生长，会通过压迫相邻结构引起症状。 眼肌麻痹、复视、斜视及眶区疼痛等均提示第III、IV、V或VI颅神经受压。视力下降及双侧颞侧的视野缺损则提示存在视交叉的压迫性病变。

脑动脉瘤破裂出血至蛛网膜下隙可引起蛛网膜下隙出血。破裂之前，由于动脉瘤的痛性膨胀或血液渗漏到蛛网膜下腔，动脉瘤偶尔会引起前哨性（警示性）头痛。动脉瘤急性破裂会导致突发的严重头痛，被称为雷击样头痛。

破裂的动脉瘤还可能导致恶心、呕吐、颈部僵硬、光敏性、意识丧失和/或癫痫发作。