脑动脉瘤是脑动脉的局灶性扩张。
在美国，3% 到 5% 的人会发生脑动脉瘤。 脑动脉瘤可发生于任何年龄，但最常见于 30 至 60 岁的人群。 它们在女性中比在男性中更常见。
动脉瘤的常见促成因素可能包括
遗传性结缔组织疾病 （例如，Ehlers-Danlos 综合征、弹性假黄瘤、常染色体显性遗传多囊肾综合征）
动脉瘤家族史（一级亲属：父母、兄弟姐妹或孩子）
吸烟
多重药物滥用
少数情况下，菌栓可引起菌性动脉瘤。
高血压通过机械应力削弱动脉瘤壁并引起血管炎症；这两种影响都会导致动脉瘤破裂。控制血压对预防动脉瘤破裂很重要。
颅内动脉瘤一般为直径小于2.5cm的囊性结构，有时伴有小的薄壁多突起结构（称为浆果样动脉瘤）。
脑动脉瘤大多位于大脑中动脉或大脑前动脉及Willis动脉环的交通支，尤其在动脉分叉处。菌性动脉瘤则多位于构成Willis环的动脉的第一个分支的远端。
脑动脉瘤的症状和体征
许多动脉瘤是无症状的，但有少数动脉瘤通常较大或正在生长，会通过压迫相邻结构引起症状。 眼肌麻痹、复视、斜视及眶区疼痛等均提示第III、IV、V或VI颅神经受压。视力下降及双侧颞侧的视野缺损则提示存在视交叉的压迫性病变。
脑动脉瘤破裂出血至蛛网膜下隙可引起蛛网膜下隙出血。破裂之前，由于动脉瘤的痛性膨胀或血液渗漏到蛛网膜下腔，动脉瘤偶尔会引起前哨性（警示性）头痛。动脉瘤急性破裂会导致突发的严重头痛，被称为雷击样头痛。
破裂的动脉瘤还可能导致恶心、呕吐、颈部僵硬、光敏性、意识丧失和/或癫痫发作。
脑动脉瘤的诊断
神经影像学检查
神经影像学检查有时能偶尔发现动脉瘤。
诊断动脉瘤需行血管造影、CT血管造影或磁共振血管造影。基于导管的数字减影血管造影术（DSA）是诊断动脉瘤的金标准。当 Willis 环周围蛛网膜下腔出血的患者初次 CT 血管造影或 DSA 呈阴性时，在初次动脉瘤性出血后 7 天延迟进行 DSA 是有价值的。
如果怀疑细菌性动脉瘤，应获取细菌和真菌的血培养。
By permission of the publisher.From Ritter A, Hayman L, Charletta D.In Atlas of Cerebrovascular Disease.Edited by PB Gorelick and MA Sloan.Philadelphia, Current Medicine, 1996.
脑动脉瘤的治疗
对于较小的、无症状的动脉瘤，连续成像
对于大的或有症状的动脉瘤，血管内治疗
未破裂动脉瘤的治疗取决于
动脉瘤类型，大小和位置
破裂风险
患者年龄和健康状况
个人和家族病史
治疗风险
应该坦率地与患者讨论瘤体破裂的风险与围手术期并发症的风险。
动脉粥样硬化危险因子的控制是重要的，特别是停止吸烟和合适的降压药物应用。
对于位于前循环的直径<7mm的无症状性动脉瘤很少会破裂，因此考虑到动脉瘤治疗的风险，不需要对这类动脉瘤进行特别治疗。可以通过连续的影像检查进行随访。
对于瘤体较大、位于后循环，或因出血或压迫邻近结构引起症状的动脉瘤，如果可行，可尝试血管介入治疗(如支架、线圈栓塞)。有时需要放置微血管夹的开放手术。
如果患者有动脉瘤出血，早期修复是至关重要的，因为再出血是最严重的早期并发症，死亡率高达70%。
细菌性动脉瘤的治疗是针对特殊病原的积极的抗生素治疗。通常，真菌性动脉瘤也必须施行手术修补。
如果动脉瘤已经破裂，则使用数字减影血管造影术来定位；然后进行血管内治疗或开放手术来修复它。
关键点
破裂前，动脉瘤偶尔会引起哨兵（警告）头痛；实际破裂会导致突然的剧烈头痛（霹雳头痛）。
使用血管造影、CT 血管造影或磁共振血管造影进行诊断。
如果动脉瘤无症状且< 7 mm，用串行成像监测；如果动脉瘤有症状、较大且位于后循环，则使用血管内治疗或有时开放手术治疗。
如果动脉瘤破裂，使用数字减影血管造影术定位动脉瘤，然后进行血管内治疗或开放手术。