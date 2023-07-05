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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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脑动脉瘤

（脑动脉瘤；颅内动脉瘤）

作者：Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

脑动脉瘤是脑动脉的局灶性扩张。

在美国，3% 到 5% 的人会发生脑动脉瘤。 脑动脉瘤可发生于任何年龄，但最常见于 30 至 60 岁的人群。 它们在女性中比在男性中更常见。

动脉瘤的常见促成因素可能包括

少数情况下，菌栓可引起菌性动脉瘤。

高血压通过机械应力削弱动脉瘤壁并引起血管炎症；这两种影响都会导致动脉瘤破裂。控制血压对预防动脉瘤破裂很重要。

颅内动脉瘤一般为直径小于2.5cm的囊性结构，有时伴有小的薄壁多突起结构（称为浆果样动脉瘤）。

脑动脉瘤大多位于大脑中动脉或大脑前动脉及Willis动脉环的交通支，尤其在动脉分叉处。菌性动脉瘤则多位于构成Willis环的动脉的第一个分支的远端。

脑动脉瘤的症状和体征

许多动脉瘤是无症状的，但有少数动脉瘤通常较大或正在生长，会通过压迫相邻结构引起症状。 眼肌麻痹、复视、斜视及眶区疼痛等均提示第III、IV、V或VI颅神经受压。视力下降及双侧颞侧的视野缺损则提示存在视交叉的压迫性病变。

脑动脉瘤破裂出血至蛛网膜下隙可引起蛛网膜下隙出血。破裂之前，由于动脉瘤的痛性膨胀或血液渗漏到蛛网膜下腔，动脉瘤偶尔会引起前哨性（警示性）头痛。动脉瘤急性破裂会导致突发的严重头痛，被称为雷击样头痛。

破裂的动脉瘤还可能导致恶心、呕吐、颈部僵硬、光敏性、意识丧失和/或癫痫发作。

脑动脉瘤的诊断

  • 神经影像学检查

神经影像学检查有时能偶尔发现动脉瘤。

诊断动脉瘤需行血管造影、CT血管造影或磁共振血管造影。基于导管的数字减影血管造影术（DSA）是诊断动脉瘤的金标准。当 Willis 环周围蛛网膜下腔出血的患者初次 CT 血管造影或 DSA 呈阴性时，在初次动脉瘤性出血后 7 天延迟进行 DSA 是有价值的。

如果怀疑细菌性动脉瘤，应获取细菌和真菌的血培养。

脑动脉瘤的治疗

  • 对于较小的、无症状的动脉瘤，连续成像

  • 对于大的或有症状的动脉瘤，血管内治疗

未破裂动脉瘤的治疗取决于

  • 动脉瘤类型，大小和位置

  • 破裂风险

  • 患者年龄和健康状况

  • 个人和家族病史

  • 治疗风险

应该坦率地与患者讨论瘤体破裂的风险与围手术期并发症的风险。

动脉粥样硬化危险因子的控制是重要的，特别是停止吸烟和合适的降压药物应用。

对于位于前循环的直径<7mm的无症状性动脉瘤很少会破裂，因此考虑到动脉瘤治疗的风险，不需要对这类动脉瘤进行特别治疗。可以通过连续的影像检查进行随访。

对于瘤体较大、位于后循环，或因出血或压迫邻近结构引起症状的动脉瘤，如果可行，可尝试血管介入治疗(如支架、线圈栓塞)。有时需要放置微血管夹的开放手术。

如果患者有动脉瘤出血，早期修复是至关重要的，因为再出血是最严重的早期并发症，死亡率高达70%。

细菌性动脉瘤的治疗是针对特殊病原的积极的抗生素治疗。通常，真菌性动脉瘤也必须施行手术修补。

如果动脉瘤已经破裂，则使用数字减影血管造影术来定位；然后进行血管内治疗或开放手术来修复它。

关键点

  • 破裂前，动脉瘤偶尔会引起哨兵（警告）头痛；实际破裂会导致突然的剧烈头痛（霹雳头痛）。

  • 使用血管造影、CT 血管造影或磁共振血管造影进行诊断。

  • 如果动脉瘤无症状且< 7 mm，用串行成像监测；如果动脉瘤有症状、较大且位于后循环，则使用血管内治疗或有时开放手术治疗。

  • 如果动脉瘤破裂，使用数字减影血管造影术定位动脉瘤，然后进行血管内治疗或开放手术。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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