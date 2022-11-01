核黄素缺乏症通常与其他B族维生素缺乏一起发生。症状和体征包括喉咙痛，嘴唇和口腔粘膜病变，舌炎，结膜炎，脂溢性皮炎和正常血色的-正血球性贫血。诊断通常是临床诊断。治疗包括口服或必要时肌内注射核黄素。

作为碳水化合物和蛋白质代谢中许多氧化还原反应必需的辅酶（见表维生素的来源、功能和效果），核黄素参与碳水化合物的代谢。核黄素是无毒性的。

膳食来源包括牛奶、奶酪、肝脏、肉类、鸡蛋、强化谷类食品参见 维生素概述

核黄素缺乏症的病因 以下物质摄取不足可导致原发性核黄素缺乏症： 强化谷物

乳类

其他动物制品 继发性硫胺素缺乏症 常是由于以下原因所致 慢性腹泻

吸收不良综合征

肝脏疾病

血液透析

腹膜透析

长期使用巴比妥类药物

慢性酒精使用障碍

核黄素缺乏的症状和体征 核黄素缺乏的最常见症状是口腔角部黏膜出现苍白和浸渍（角口炎）和嘴唇的朱红色表面（唇裂），最终被表皮的线性裂痕所代替。裂缝可能感染白色念珠菌 Candida albicans, 引起灰白色病变（perlèche）。舌体可呈现洋红色。 发生脂溢性皮炎，通常影响法令纹、耳朵、眼睑、阴囊或大阴唇部位。 这些区域会发红、鳞屑状脱皮和发生脂溢性改变。 少数病人可以出现眼的角膜新血管形成和角膜炎，并由此产生流泪和畏光的症状。

核黄素缺乏症的诊断 试验性治疗

核黄素的尿排泄量 由核黄素缺乏引起的病理改变是非特异性的。如果患有B族维生素缺乏的病人同时出现这些病损，则应该怀疑有核黄素缺乏。 进一步通过试验性治疗或实验室检查（通常查核黄素的尿液含量）可以明确诊断。

核黄素缺乏症的治疗 补充核黄素和其他水溶性维生素

有时通过胃肠外途径给予核黄素 核黄素5至30毫克，每天一次，分次口服，直至痊愈。同时应该给予其他水溶性维生素。 有时核黄素作为复合维生素制剂中的一种维生素，以肠外形式给药。