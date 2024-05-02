急性腹泻（病程<4天），通常无需辅助检查。若有脱水体征、血便、发热、严重腹痛、低血压或中毒症状，尤其年幼或老年患者，仍需行辅助检查。进一步检查包括：血常规、电解质、尿素氮及肌酐。收集粪便标本行镜检、培养，若近期有抗生素使用史，需行梭状芽胞杆菌毒素检查。

慢性腹泻（>4周）、免疫抑制患者或重症面容者，腹泻持续1～3周，即需进一步检查。如果可能，诊断评估应以病史和体格检查为指导。如果这种方法不能提供诊断或方向，则需要更广泛的方法。初始检测应包括粪便隐血、脂肪（苏丹染色或粪便弹性蛋白酶）、电解质（计算粪便渗透压）和 Giardia 抗原或聚合酶链反应试验；全血细胞计数与分类；乳糜泻血清学（IgA 组织转谷氨酰胺酶）；促甲状腺激素 (TSH) 和游离甲状腺素 (T4);和粪便钙卫蛋白或粪便乳铁蛋白（用于筛查炎症性肠病 [IBD]）。2019 年美国胃肠病学协会在功能性腹泻和腹泻型 IBS (IBS-D) 的实验室指南的评估中，建议粪便钙卫蛋白的阈值为 50 mcg/g，或粪便乳铁蛋白的阈值为 4.0 至 7.25 mcg/g，以优化 IBD 的敏感性。对于近期有到高风险地区旅行史或近期从高风险地区移民的患者，应进行虫卵和寄生虫的显微镜检查。粪便测试C. difficile应在近期使用过抗生素或怀疑有C. difficile感染的患者中进行。进行乙状结肠镜或者结肠镜活检以寻找感染源。

如果诊断不明，苏丹染色或粪便弹性蛋白酶对脂肪呈阳性，应测定粪便脂肪含量。可以考虑进行其他检查，包括小肠 CT 小肠造影（结构性疾病）和内窥镜小肠活检（粘膜疾病）（例如，如果症状持续存在或体重减轻等严重）。若仍无异常发现，对无法解释的脂肪泻，需要评价胰腺结构及功能。少见情况下，胶囊内镜可发现其他检查所不能及的病变，主要为克罗恩病及非甾体类抗炎药相关肠病。

粪便渗透压差计算方法：290−2×(大便钠+大便钾)，可用于区分分泌性腹泻与渗透性腹泻。若渗透压差<50 mEq/L，提示分泌性腹泻；相反则提示渗透性腹泻。渗透性腹泻可能原因包括：服用含镁缓泻剂导致（可查粪便镁含量）、碳水化合物吸收不良（根据氢呼气试验、乳糖酶和饮食回顾诊断）。

不明原因分泌性腹泻，需行内分泌方面的检查（如，血浆促胃泌素、降钙素、血管活性肠肽、组胺和尿5-羟基吲哚乙酰酸[5-HIAA]）。 应检查肾上腺功能不全的症状。 同时需注意滥用泻药情况；可通过粪便查泻药成分排除。