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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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儿童饮食问题

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

饮食问题严重性各异，从与年龄相当的食欲变化到威胁生命的饮食障碍都可发生，如神经性厌食神经性贪食暴饮暴食。饮食问题也能够导致暴食和肥胖（另见青少年肥胖）。

幼儿的父母经常关心的是孩子吃得不够或吃得太多、吃错了食物、拒绝吃某些食物（参阅逃避型/限制进食障碍[ARFID]），或者在进餐时做出不适当的行为（例如，偷偷把食物给宠物、扔掉食物或故意掉食物）。

评估包括饮食问题发生的频率、持续时间和严重性。身高和体重被测量并绘制在适当的图表上（见 growth charts 来自世界卫生组织 [出生至 2 岁] 和 growth charts 来自疾病控制和预防中心 [2 岁后]）。通常，当父母发现他们的孩子以正常的速度生长时，他们关于吃的担心通常会消除。

严重进食紊乱的儿童更要全面评估，比如：

  • 特别关注体型和体重。

  • 他们的体重会在预期增长和体重增加的年龄下降或趋于稳定。

  • 体重增长速度明显高于以前。

实际上很多的饮食问题不会长久影响孩子的生长和发育。如果患儿状态良好、在可接受的范围内生长，则应消除家长的疑虑，鼓励他们减少或废弃强制性的喂养方式。家长长时间地过度关注孩子的饮食问题可能适得其反。

尝试强制进食不太可能增加摄入量；儿童可能会把食物含在嘴里或呕吐。就餐时家人围坐在一起，父母将食物放在孩子面前，没有电视或宠物的分心，家长也不要流露出明显的情绪。20~30分钟后拿走食物，也不要对吃了什么、没有吃什么作出评论。孩子应参与清理丢弃的食物和有意掉的食物。这个方法与限制孩子吃零食配合起来，通常可以恢复食欲、食量和营养需要之间的平衡关系。

（另见儿童行为问题概述。）

更多信息

以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. World Health Organization: Growth charts (birth until age 2 years)

  2. Centers for Disease Control and Prevention: Growth charts (after age 2 years)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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