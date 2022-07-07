回避/限制性摄食障碍

避免性/限制性食物摄入障碍（ARFID）的特征是食物摄入受限；这不包括身体形象扭曲或专注于身体形象（与神经性厌食症和神经性暴食症相比）。

(参见进食障碍概述。）

避免性/限制性食物摄入障碍通常在儿童期开始，但可能发生于任何年龄。这种疾病的确切原因尚不清楚，但它可能具有遗传和心理社会成分，包括 创伤, 焦虑, 自闭症， 和 发育障碍。 ARFID最初可能类似于儿童时期常见的挑食—当儿童拒绝吃某些食物或某种颜色、稠度或气味的食物时。但挑食何回避/限制摄食障碍不同，通常只涉及少数食品，孩子的食欲，整体食物的摄入和生长发育都很正常。

患有回避/限制性食物摄入的患者可能因为丧失进食兴趣或者担心进食会导致窒息或呕吐等有害后果而不进食， 也可能会回避一些特殊食物（例如颜色，稠度，气味）。

ARFID的症状和体征 回避型/限制型食物摄入障碍患者避免进食或限制食物摄取，达到≥1项下列情况： 明显的体重减轻，在儿童表现为体重不达标

明显的营养不良

依赖肠内喂养（如通过鼻饲管）或口服营养补充剂

心理社会功能紊乱 营养不良可能会危及生命，并且社会功能（例如参与家庭聚餐，与朋友一起吃饭等可能发生饮食的情况）可能显着受损。

ARFID的诊断 临床标准 回避/限制摄食障碍包 (1) 括以下几点： 进食限制导致显著的体重减轻，儿童无法达到预期体重，显著的营养不良，对营养支持的依赖，和/或对心理社会功能的明显受损

进食限制不受食物可获得性、文化习俗（如宗教戒斋）、躯体疾病、医学处理（如放疗化疗）影响的进食限制，而且无法用其他进食障碍解释，特别是 神经性厌食症或 神经性贪食症。

没有证据表明患者对自己的体重或体象存在障碍。 然而，具有导致摄食减少躯体疾病的患者长期摄入远低于预期的摄食量达到需要特定干预的程度也可被认为具有回避/限制性摄食障碍。 当患者首次出现症状，临床医生必须排除减低食欲的躯体疾病和其他精神障碍，包括其他进食障碍、抑郁症、精神分裂症和对他人的造作性障碍。

诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

ARFID的治疗 认知行为治疗 认知行为治疗通常被用来帮助患者正常进食。也可以帮助减少进食的焦虑。