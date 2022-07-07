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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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进食障碍介绍

作者：Evelyn Attia, MD, Columbia University Medical Center;
B. Timothy Walsh, MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University
已审核/已修订 7月 2022
看法 进行患者培训

    进食障碍是指与进食和进食相关的行为持续的紊乱

    • 改变食物的消耗和吸收

    • 显著损害身体健康和/或心理功能

    特定的进食障碍包括

    神经性厌食症的特点是持续的追求瘦，病态地怕胖，存在体像障碍，严格限制饮食，导致明显的体重下降并且损坏健康。 这种疾病可能伴发或者不伴清除（例如，自我诱发的呕吐）。

    避免/限制性食物摄入障碍 其特征在于避免食物摄入或限制食物摄入，导致明显的体重减轻，营养不良，需要营养支持和/或显着的心理社会功能障碍。 但与神经性厌食症和神经性贪食症不同，这种疾病不包括对体型或体重的担忧。

    暴食症 其特点是反复发作的失去控制的大量进食。 不伴随不适当的补偿行为（例如，自我诱导的呕吐）。

    神经性贪食症的特点是反复发作的暴食，接着进行不恰当的补偿性活动如自我诱导呕吐、滥用泻药和利尿药、剧烈运动或是禁食。

    异食癖 是持续食用对生长发育不恰当的非营养性非食用的物质（例如，<2岁的幼儿不能诊断为异食癖），并且这样的行为不是文化传统的一部分。

    反刍障碍 进食后存在食物反刍。

    进食障碍在女性中更常见，尤其是年轻女性。

    另见美国精神病学协会Practice Guidelines: Treatment of Patients With Eating Disorders, 3rd Edition2020年12月National Institute for Clinical Excellence [NICE]和指南。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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