世界卫生组织（WHO）和美国儿科学会（AAP）建议排他 哺乳约6个月，随后引入固体食物。其他组织建议父母在4个月至6个月之间引入固体食物，同时继续母乳喂养或奶瓶喂养。4月龄之前，固体食物在营养上并不是必需的，婴儿的舌头会把放入嘴中的任何东西推出，使得添加固体食物变得困难。在4个月大之前和6个月大之后引入固体食物，可能增加食物过敏和腹腔疾病的风险。

越来越多的证据表明，在孩子4个月到6个月大的时候食用固体食物实际上可以防止食物过敏的发生。2008年，美国儿科学会发布了指导方针，指出没有证据表明延迟将固体食物（包括鸡蛋和花生等易引起过敏的食物）引入超过4至6个月可以防止食物过敏的发生（1)。随后，几项研究评估了婴儿早期引入过敏性食品的潜在益处（2–4)。 因此，对大多数儿童来说，任何特定固体食物的引入都不需要延迟超过4到6个月。 根据美国现行的花生过敏预防指南，儿童应早在 4 至 6 个月大时就开始食用适合其年龄的含花生食品，以降低花生过敏的风险，甚至是严重的高危儿童。早在 4 至 6 个月大时，只要进行花生特异性 IgE 测量和/或 皮试 结果是否定的（5）。

开始时，应该在母乳喂养或人工喂养之后喂固体食物，以保证足够的营养。习惯上第一推荐加铁米糊，因为它不过敏，易消化，且富含铁。

一般建议每隔几天只引入一种新的单一成分的食物，以便识别食物过敏。食物不需要以任何特定的顺序引入，尽管一般来说，它们可以通过越来越粗糙的质地逐渐引入-例如，从米粉到软的餐桌食品再到切碎的餐桌食品。

为了预防误吸而精制的肉类是提供铁和锌很好的来源，单纯母乳喂养的婴儿这两种元素的摄取很有限，因而这是一种很好的早期添加食物。

然而素食的婴儿也能从加铁谷类、绿叶蔬菜、干豆中获得足够的铁，从经发酵的全谷面包和强化的婴儿米粉中获取足够的锌。

家庭制剂等同于商业食品，但商业化的胡萝卜、甜菜、萝卜、羽衣甘蓝和菠菜制剂最好在1年前选好，如果可以购买的话，因为它们通过了硝酸盐筛检。 用化肥污染的水源来种植蔬菜，使硝酸盐含量过高，会导致幼儿发生高铁血红蛋白血症。

应避免的食物包括

2岁或3岁前不要食用完整的坚果，因为咀嚼不能将其完全溶解，而小碎块可被吸入支气管，无论是否有支气管阻塞，都可导致肺炎和其他并发症。

在1岁或1岁后，孩子们可以开始喝完全牛奶；减脂牛奶直到2岁才被避免，当时他们的饮食基本上类似于其他家庭的饮食。建议父母将幼儿每天的牛奶摄入量限制在16至24盎司；较高的摄入量会减少其他重要营养素的摄入量，并可导致缺铁。

果汁仅能提供较少的营养，容易引起龋齿，应该限制在4～6盎司/天或不添加。

大约1年后，增长速度通常会放慢。 儿童需要较少的食物，可能在某些时候拒绝进食。应该建议并确保父母评价孩子进食量的时间要超过1周，而不限于某一餐饭或某一天的量。当孩子无法以正常的速度达到预期体重时，固体食物喂养不足只是其中的一个可能原因。

(参见婴儿营养。）