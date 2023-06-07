婴儿型肉毒中毒多数是因为吞食了Clostridium botulinum的芽胞，芽胞定植于肠道，并分泌毒素引起致病。症状开始为便秘，然后是神经肌肉麻痹。诊断是基于临床的，通过实验室鉴定粪便中的毒素或微生物。治疗采取支持治疗和人肉毒杆菌毒素免疫球蛋白。
婴儿肉毒中毒最常见于<6个月的婴儿。最年轻的患者的为2周，而年龄最大的是12个月。与食源性肉毒杆菌中毒不同，婴儿肉毒中毒是由摄入孢子引起的，并非直接摄入毒素引起。孢子的来源在大多数情况下通常是未知的，尽管部分病例可追溯至可能摄入被肉毒杆菌 孢子污染的蜂蜜；因此 < 12个月的婴儿不建议使用蜂蜜。
大多数病例与A型或B毒素有关。
婴儿型肉毒中毒的症状和体征
便秘为90％的婴儿肉毒中毒病例初始表现，其后出现神经肌肉麻痹，从颅神经开始并蔓延至外周神经支配部位以及呼吸肌。脑神经受损表现主要包括上睑下垂、眼外肌麻痹、哭闹、吸允力减弱、咽反射减弱、口腔分泌物增多以及面部表情麻痹等。
严重者可表现为中度嗜睡、严重的肌张力减弱以及呼吸衰竭等。
婴儿肉毒中毒的诊断
婴儿肉毒杆菌的治疗
人抗肉毒免疫球蛋白
婴儿型肉毒杆菌中毒需住院观察并密切监测。在症状出现后数周至数月内，病原体和毒素可通过大便排出体外，必须遵守相应的接触预防措施。
一旦疑似诊断即启动婴儿型肉毒中毒的治疗；等待确诊结果可能需要数天，易发生危险。
婴儿肉毒中毒的具体治疗可用人免疫肉毒球蛋白 (BabyBIG)，这可从婴儿肉毒中毒治疗和预防计划（IBTPP- 拨打510-231-7600或见 IBTPP 网站）获取。这种抗毒素是从那些具有抗A和/或B毒素的高滴度抗体的人群提供。人类肉毒杆菌免疫球蛋白的剂量为50mg/kg 静脉给药，缓慢给药。
马血清抗毒素不建议用于年龄不足1岁的婴儿患者。
避免使用抗生素，因其可导致C. botulinum分解使毒素活性增加。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Infant Botulism Treatment and Prevention Program: Web site or call 510-231-7600
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Infant Botulism: Information for Clinicians
CDC: Clinical Guidelines for Diagnosis and Treatment of Botulism, 2021