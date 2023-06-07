婴儿型肉毒中毒多数是因为吞食了Clostridium botulinum的芽胞，芽胞定植于肠道，并分泌毒素引起致病。症状开始为便秘，然后是神经肌肉麻痹。诊断是基于临床的，通过实验室鉴定粪便中的毒素或微生物。治疗采取支持治疗和人肉毒杆菌毒素免疫球蛋白。

（也可参阅肉毒杆菌中毒,厌氧细菌概述， 和梭菌感染概述.)

婴儿肉毒中毒最常见于<6个月的婴儿。最年轻的患者的为2周，而年龄最大的是12个月。与食源性肉毒杆菌中毒不同，婴儿肉毒中毒是由摄入孢子引起的，并非直接摄入毒素引起。孢子的来源在大多数情况下通常是未知的，尽管部分病例可追溯至可能摄入被肉毒杆菌 孢子污染的蜂蜜；因此 < 12个月的婴儿不建议使用蜂蜜。

大多数病例与A型或B毒素有关。

婴儿型肉毒中毒的症状和体征 便秘为90％的婴儿肉毒中毒病例初始表现，其后出现神经肌肉麻痹，从颅神经开始并蔓延至外周神经支配部位以及呼吸肌。脑神经受损表现主要包括上睑下垂、眼外肌麻痹、哭闹、吸允力减弱、咽反射减弱、口腔分泌物增多以及面部表情麻痹等。 严重者可表现为中度嗜睡、严重的肌张力减弱以及呼吸衰竭等。

婴儿肉毒中毒的诊断 大便化验 最初，需依据临床表现疑诊婴儿肉毒中毒。治疗不应拖延至检测结果明确再开始。 婴儿肉毒中毒可能与败血症、先天性肌营养不良、脊髓性肌萎缩症、甲状腺功能减退和良性先天性肌无力混淆。 发现肉毒杆菌C. botulinum 毒素或在大便中发现病原体可确诊婴儿型肉毒中毒。