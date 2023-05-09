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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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传染性红斑（细小病毒 B19 感染）

（第五种疾病；拍打脸颊病）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

传染性红斑是由人细小病毒 B19 急性感染引起的。在儿童中，它会引起轻微的全身症状和斑点或斑丘疹，从脸颊开始，主要蔓延到暴露的四肢。对胎儿来说，它可能是致命的。根据临床表现做出诊断，一般不需治疗。

传染性红斑，常被称为第五种疾病，是由人类细小病毒B19引起的。之所以使用“第五种疾病”这个名字，是因为它被认为是第五种病毒感染，通常会导致儿童皮疹（前四种是麻疹、风疹、水痘和水痘）。它有时也被称为拍打脸颊病（第五疾病）。

它主要发生在春季，通常每隔几年在儿童（尤其是5至7岁的儿童）中引起局部疫情。

一般认为本病经由呼吸道飞沫传播，通过经皮暴露于血液或血液制品，在密切家庭接触者中继发感染发病率高，并且感染的症状和体征可能不甚明显。

感染也可能发生在成人中，并可能导致各种临床综合征，包括丘疹性紫癜手套袜综合征、关节病、短暂性再生障碍性危象和流产或 胎儿水肿。根据血清流行率调查，50%至80%的成年人有证据表明曾感染过细小病毒B19，这可能会给免疫能力强的人带来保护性免疫力。

传染性红斑的病理生理学

细小病毒B19是一种单链DNA病毒，引起暂时性红细胞生成抑制，无症状或症状轻微。除非原本存在血红蛋白病（例如，镰状细胞贫血病）或其他红细胞(RBC) 疾病（例如，遗传性球形红细胞增多症）的儿童除外，可以诱发暂时的再生障碍危象。 同样，免疫功能低下的儿童能发生慢性病毒血症（持续数周到数月），导致重症贫血（纯红细胞再生障碍性贫血）。见表 细小病毒B19感染的临床表现

表格
表格

细小病毒 B19 感染的临床表现

临床表现

描述

患者人数

传染性红斑（第五病）、

轻度流感样症状（如低热、轻微不适）

皮疹，通常同时出现以下两种情况：

  • 脸颊出现硬化、融合性红斑（“拍打脸颊”外观）

  • 对称的网状皮疹在手臂、腿部和躯干上最为突出，通常不影响手掌和脚底

通常是儿童，有时是成人

丘疹-紫癜手套-袜子综合征

仅限于手和脚的丘疹、紫癜或瘀点病变

经常伴有发烧、口腔和/或生殖器病变

通常是儿童，有时是成人

暂时性再生障碍性危机

抑制红细胞生成，导致严重贫血

通常儿童有 血红蛋白病 （例如， 镰状细胞性贫血症）或其他红细胞疾病（例如， 遗传性球形红细胞增多症

有时在成人中

关节痛或关节炎

手、手腕、膝盖和脚的小关节疼痛——通常是对称的

经常伴有皮疹

通常是成年人，最常见于女性

怀孕相关问题

流产

死产

严重的胎儿贫血导致非免疫胎儿水肿

怀孕患者

持续感染

通常无症状，有时可能导致严重贫血

免疫功能低下患者

妊娠期细小病毒B19感染

传染性红斑在妊娠期能通过胎盘传播，有时引起流产死产或严重的胎儿贫血伴广泛水肿(胎儿水肿)。但是，一半的孕妇因以前的感染而具有免疫力。

母亲感染后胎儿的死亡率为2～6％, 在怀孕的前半段风险最大（1)。

病理生理学参考文献

  1. 1.Enders M, Weidner A, Zoellner I, et al: Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: Prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 24(7):513–518, 2004.doi: 10.1002/pd.940

传染性红斑的症状和体征

细小病毒B19感染的潜伏期为4至14天。传染性红斑的典型初始表现是非特异性流感样症状(如低烧、轻微不适)。

几天后在两颊部出现较硬的、融合的红斑（“被打耳光”样）和对称的皮疹，多见于手臂、腿（通常是伸肌表面）和躯干，掌心和足底少见。皮疹为斑丘疹，倾向于融合，形成网状或花边状稍隆起的斑块，有中央消退区，一般在裸露部位较密集。

皮疹和整个疾病通常持续5到10天。然而，皮疹可能会在数周内反复出现，并因阳光、运动、高温、发烧或情绪压力而加剧。

感染性红斑的表现
传染性红斑
传染性红斑

这张照片显示了面部融合的红斑皮疹（“拍打脸颊”外观），躯干和手臂上有斑丘疹。

John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY

感染性红斑（拍打脸颊）
感染性红斑（拍打脸颊）

此图像显示由传染性红斑引起的面部红斑皮疹（“拍打脸颊”外观）。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

传染性红斑（手臂）
传染性红斑（手臂）

该图像显示了由传染性红斑引起的斑丘疹。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

传染性红斑
传染性红斑

这张照片显示了面部融合的红斑皮疹（“拍打脸颊”外观），躯干和手臂上有斑丘疹。

John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY

感染性红斑（拍打脸颊）
感染性红斑（拍打脸颊）

此图像显示由传染性红斑引起的面部红斑皮疹（“拍打脸颊”外观）。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

传染性红斑（手臂）
传染性红斑（手臂）

该图像显示了由传染性红斑引起的斑丘疹。

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

细小病毒 B19 感染的其他表现

少数患者（更常见的是儿童）发展为丘疹性紫癜手套和袜子综合征（PPGSS），其导致局限于手和脚的丘疹，紫癜或瘀斑损伤，并且通常伴有发热和口腔和/或生殖器损伤。

一些感染细小病毒 B19 的成年人会出现轻度关节疼痛和肿胀（非糜烂性关节炎），可能持续或复发数周至数月。

传染性红斑的诊断

  • 体格检查可见特征性皮疹

  • 对于有并发症、病毒检测和全血细胞计数风险因素的儿童

  • 对于孕妇，进行抗体测量和超声波检查

皮疹的外观和传播方式是唯一具诊断意义的体征，但某些肠道病毒引起的皮疹也酷似本病。在其他方面健康的儿童的临床护理中，很少需要区分这些病毒性病因。可通过血清学检查除外风疹感染，了解接触史也有帮助。其他儿童时期的症状具有明显的诊断特征。

其方面正常的儿童没必要进行血清学检查。然而，具有已知血红蛋白病或免疫受损状态的儿童应该进行病毒和/或抗体检测以及应该具有全血细胞计数（CBC）和网织红细胞计数以检测造血抑制。

表现为暂时性再生障碍性危象的儿童或伴有关节病的成人中，急性发作晚期或恢复早期阶段出现IgM特异抗体，有力支持本病诊断。

细小病毒B19病毒血症也可通过定量聚合酶链反应(PCR)技术检测，该技术通常用于短暂或慢性发育不全患者、免疫功能低下患者、胎儿水肿或先天性感染的胎儿或新生儿。

在怀孕患者中，测量抗体；IgG表示先前感染引起的免疫力（通常令人放心），IgM表示当前或近期感染（这引起了对潜在胎儿发病率的担忧）。胎儿状态的初步评估是通过超声检查进行的。

传染性红斑的治疗

  • 支持治疗

治疗仅需要对症处理传染性红斑。

对于伴有慢性纯红细胞发育不良的免疫缺陷病人，可静脉滴注免疫球蛋白以缩短病程，促进红细胞的生成

关键点

  • 儿童发展为低度发烧和轻度不适，几天后，在脸颊上出现硬化，融合的红斑（“拍打脸颊”外观）和在胳膊，腿和躯干上最突出的对称疹。

  • 除了有时在具有血红蛋白病（例如，镰状细胞病）或其它红细胞疾病（例如遗传性球形红细胞增多症）或免疫抑制的儿童中，有无红细胞生成的轻度，短暂抑制。

  • 母亲感染后胎儿的死亡率为2～6％, 在怀孕的前半段风险最大。

  • 测试主要在伴有短暂性再生障碍的儿童或患有关节病的成人中进行。

  • 治疗是对症治疗，但免疫功能低下的患者可能会受益于静脉注射免疫球蛋白。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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