传染性红斑（细小病毒 B19 感染）

传染性红斑是由人细小病毒 B19 急性感染引起的。在儿童中，它会引起轻微的全身症状和斑点或斑丘疹，从脸颊开始，主要蔓延到暴露的四肢。对胎儿来说，它可能是致命的。根据临床表现做出诊断，一般不需治疗。

传染性红斑，常被称为第五种疾病，是由人类细小病毒B19引起的。之所以使用“第五种疾病”这个名字，是因为它被认为是第五种病毒感染，通常会导致儿童皮疹（前四种是麻疹、风疹、水痘和水痘）。它有时也被称为拍打脸颊病（第五疾病）。

它主要发生在春季，通常每隔几年在儿童（尤其是5至7岁的儿童）中引起局部疫情。

一般认为本病经由呼吸道飞沫传播，通过经皮暴露于血液或血液制品，在密切家庭接触者中继发感染发病率高，并且感染的症状和体征可能不甚明显。

感染也可能发生在成人中，并可能导致各种临床综合征，包括丘疹性紫癜手套袜综合征、关节病、短暂性再生障碍性危象和流产或 胎儿水肿。根据血清流行率调查，50%至80%的成年人有证据表明曾感染过细小病毒B19，这可能会给免疫能力强的人带来保护性免疫力。

传染性红斑的症状和体征 细小病毒B19感染的潜伏期为4至14天。传染性红斑的典型初始表现是非特异性流感样症状(如低烧、轻微不适)。 几天后在两颊部出现较硬的、融合的红斑（“被打耳光”样）和对称的皮疹，多见于手臂、腿（通常是伸肌表面）和躯干，掌心和足底少见。皮疹为斑丘疹，倾向于融合，形成网状或花边状稍隆起的斑块，有中央消退区，一般在裸露部位较密集。 皮疹和整个疾病通常持续5到10天。然而，皮疹可能会在数周内反复出现，并因阳光、运动、高温、发烧或情绪压力而加剧。 感染性红斑的表现 传染性红斑 这张照片显示了面部融合的红斑皮疹（“拍打脸颊”外观），躯干和手臂上有斑丘疹。 John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY 感染性红斑（拍打脸颊） 此图像显示由传染性红斑引起的面部红斑皮疹（“拍打脸颊”外观）。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 传染性红斑（手臂） 该图像显示了由传染性红斑引起的斑丘疹。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 传染性红斑 这张照片显示了面部融合的红斑皮疹（“拍打脸颊”外观），躯干和手臂上有斑丘疹。 John Kaprielian/SCIENCE PHOTO LIBRARY 感染性红斑（拍打脸颊） 此图像显示由传染性红斑引起的面部红斑皮疹（“拍打脸颊”外观）。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 传染性红斑（手臂） 该图像显示了由传染性红斑引起的斑丘疹。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 细小病毒 B19 感染的其他表现 少数患者（更常见的是儿童）发展为丘疹性紫癜手套和袜子综合征（PPGSS），其导致局限于手和脚的丘疹，紫癜或瘀斑损伤，并且通常伴有发热和口腔和/或生殖器损伤。 丘疹-紫癜套袜综合征 图片 © Springer Science+Business Media 一些感染细小病毒 B19 的成年人会出现轻度关节疼痛和肿胀（非糜烂性关节炎），可能持续或复发数周至数月。

传染性红斑的诊断 体格检查可见特征性皮疹

对于有并发症、病毒检测和全血细胞计数风险因素的儿童

对于孕妇，进行抗体测量和超声波检查 皮疹的外观和传播方式是唯一具诊断意义的体征，但某些肠道病毒引起的皮疹也酷似本病。在其他方面健康的儿童的临床护理中，很少需要区分这些病毒性病因。可通过血清学检查除外风疹感染，了解接触史也有帮助。其他儿童时期的症状具有明显的诊断特征。 其方面正常的儿童没必要进行血清学检查。然而，具有已知血红蛋白病或免疫受损状态的儿童应该进行病毒和/或抗体检测以及应该具有全血细胞计数（CBC）和网织红细胞计数以检测造血抑制。 表现为暂时性再生障碍性危象的儿童或伴有关节病的成人中，急性发作晚期或恢复早期阶段出现IgM特异抗体，有力支持本病诊断。 细小病毒B19病毒血症也可通过定量聚合酶链反应(PCR)技术检测，该技术通常用于短暂或慢性发育不全患者、免疫功能低下患者、胎儿水肿或先天性感染的胎儿或新生儿。 在怀孕患者中，测量抗体；IgG表示先前感染引起的免疫力（通常令人放心），IgM表示当前或近期感染（这引起了对潜在胎儿发病率的担忧）。胎儿状态的初步评估是通过超声检查进行的。

传染性红斑的治疗 支持治疗 治疗仅需要对症处理传染性红斑。 对于伴有慢性纯红细胞发育不良的免疫缺陷病人，可静脉滴注免疫球蛋白以缩短病程，促进红细胞的生成。