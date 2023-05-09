许多病例较轻。在14至21天的潜伏期后，通常由低度发烧，不适，结膜炎和淋巴结病组成的1至5天前驱症状发生在成年人中，但在儿童中可能最小或不存在。

子宫颈，耳后和后宫颈节的肿胀肿胀是特征性的。

起病时有咽部充血。

风疹（淋巴结病） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

随后出现的皮疹与麻疹相似，但范围较小且较易消失;这通常是儿童的第一个症状。从面部和颈部开始，并且迅速地扩散至躯干和四肢。起病时可能出现皮肤苍白、斑点状红斑，尤其是在面部。第二天常常成为淡红色的面部潮红而更像猩红热样（针尖样）皮疹。软腭上出现瘀斑（Forchheimer斑），之后融合使得面部发红。皮疹持续3～5天。

风疹（皮疹分布） 隐藏详情 风疹皮疹的分布与麻疹（红疹）相似，但红色和融合程度较弱。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

在儿童中全身症状缺失或较轻，可包括不适以及偶见的关节痛。

成人通常少有或者缺乏全身症状，但是偶见发热、不适、头痛、关节僵硬、短暂的关节炎以及轻度鼻炎。发热一般在皮疹出现后的第二天消失。

在军队大暴发期间极少数病例出现脑炎。大多数都能完全康复，但是偶尔也可致死。

血小板减少性紫癜和中耳炎罕见。