（参见先天性风疹。)
风疹是一种接触传染的病毒感染性疾病，可造成腺体病、皮疹，全身症状通常轻而短暂。孕早期感染可能导致自发性流产、死产或者先天性缺陷。诊断通常是基于临床。一旦确诊病例，须向公共卫生当局传报疫情。多不需要治疗。疫苗接种预防有效。
风疹由RNA病毒引起，这种病毒通过密切接触或通过空气通过呼吸道飞沫传播。无症状感染者或者患者开始出现皮疹前的7天直至皮疹开始后的15天都能传播风疹；风险最大的时间段是从皮疹出现前几天到皮疹出现后7天。有些患者没有症状，但他们可以传播病毒。先天性感染的婴儿可以在出生后持续几个月传播风疹。
风疹的接触传染性较麻疹弱。自然感染后出现持久免疫力。然而10%～15%的年轻人在儿童时期未曾感染过，属于易感人群。
目前，由于儿童常规接种疫苗，美国的发病率极低；自2004年起所有的病例均为输入性的。
风疹的症状和体征
许多病例较轻。在14至21天的潜伏期后，通常由低度发烧，不适，结膜炎和淋巴结病组成的1至5天前驱症状发生在成年人中，但在儿童中可能最小或不存在。
子宫颈，耳后和后宫颈节的肿胀肿胀是特征性的。
起病时有咽部充血。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
随后出现的皮疹与麻疹相似，但范围较小且较易消失;这通常是儿童的第一个症状。从面部和颈部开始，并且迅速地扩散至躯干和四肢。起病时可能出现皮肤苍白、斑点状红斑，尤其是在面部。第二天常常成为淡红色的面部潮红而更像猩红热样（针尖样）皮疹。软腭上出现瘀斑（Forchheimer斑），之后融合使得面部发红。皮疹持续3～5天。
在儿童中全身症状缺失或较轻，可包括不适以及偶见的关节痛。
成人通常少有或者缺乏全身症状，但是偶见发热、不适、头痛、关节僵硬、短暂的关节炎以及轻度鼻炎。发热一般在皮疹出现后的第二天消失。
在军队大暴发期间极少数病例出现脑炎。大多数都能完全康复，但是偶尔也可致死。
血小板减少性紫癜和中耳炎罕见。
风疹的诊断
病史和体格检查
血清学检测
患者有特征性的腺体病变以及皮疹应疑诊为风疹。
对于孕妇、脑炎患者和新生儿，实验室诊断是必要的。此外，为了公共卫生目的，强烈建议所有疑似病例的风疹进行实验室评估。在急性期和恢复期之间（4～8周）血清风疹IgM抗体滴度升高≥4倍可以确诊。
也可以通过咽喉，鼻或尿样本的逆转录聚合酶链反应检测病毒RNA以确认诊断; 基因型分析在流行病学调查中很有用。
鉴别诊断 包括麻疹，猩红热，二期梅毒，药疹，红斑感染，传染性单核细胞增多症以及艾柯病毒和柯萨奇病毒感染（见表 某些呼吸道病毒）。肠道病毒和细小病毒B19（传染性红斑）感染与风疹在临床上无法区别。
以下是一些疾病与风疹相鉴别的一些临床要点：
麻疹：风疹与麻疹的鉴别在于更轻、更易消失的皮疹，更轻、更短暂的全身症状，以及无Koplik斑、无畏光和咳嗽。
猩红热：起病后的一天内猩红热通常比风疹产生更严重的全身症状和咽炎。
二期梅毒：腺体病变无触痛，并且皮疹通常在手掌和足底显著。梅毒的实验室诊断也通常容易进行鉴别。
传染性单核细胞增多症：通过较严重的咽炎、持续时间更长的不适和不典型的淋巴细胞增多，通过抗体检测可以对传染性单核细胞增多症做出鉴别。
治疗风疹
支持治疗
风疹的治疗是对症治疗。
对于脑炎无特异性的治疗。
预防风疹
疫苗接种含有麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR)的减毒活病毒疫苗（也可以看看 儿童疫苗接种时间表）在大多数拥有健全医疗保健系统的国家，儿童都会定期接受这种治疗。
推荐进行二次接种：
第一剂在12至15个月时接种
第二剂在4至6岁时接种
在年龄 < 1 岁进行免疫的婴儿仍旧需要在1周岁后进行2次额外剂次接种。
MMR疫苗接种通常能提供持久的免疫力（1)。根据观察性研究，MMR疫苗预防儿童风疹的有效性在一剂后为93%至97%，在两剂后为100%（2)。
为了预防先天性风疹，可能怀孕的未接种疫苗的患者应接种一剂MMR疫苗，然后等待4周再尝试怀孕。对于儿童时期接种疫苗的患者，许多临床医生会进行风疹IgG的预先血清学检测，以确认免疫力，因为有些人在初次免疫后不会产生免疫力。一旦确认有风疹免疫力，患者在下次怀孕前无需再次检测。
疫苗造成轻的或者隐性的、不会传染的感染。在接种后的5至12天出现发热>38° C有5-15%的疫苗接种者，并且随后可出现皮疹。中枢神经系统反应极为罕见。MMR疫苗不会导致自闭症。
MMR是一种活疫苗，怀孕期间禁用。
更多信息请参见MMR疫苗，包括适应症、禁忌症和注意事项、剂量和给药和不良反应。
预防参考文献
1.McLean HQ, Fiebelkorn AP, Temte JL, Wallace GS; Centers for Disease Control and Prevention: Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: Summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).MMWR Recomm Rep 62(RR-04):1–34, 2013.
2.Di Pietrantonj C, Rivetti A, Marchione P, et al: Vaccines for measles, mumps, rubella, and varicella in children. Cochrane Database Syst Rev 4(4):CD004407, 2020.doi: 10.1002/14651858.CD004407.pub4
关键点
风疹引起瘢痕形发疹，通常是低度发热，不适，结膜炎和淋巴结病（特征性地涉及子宫颈，耳后和后颈淋巴结）。
大多数病例是轻度的，并发症很少，除了少见的脑炎和早期怀孕期间感染可导致自发流产，死胎或先天缺陷的风险。
强烈建议所有疑似病例的公共卫生目的进行实验室诊断；血清学或逆转录-聚合酶链反应检查。
筛选育龄妇女的风疹抗体和免疫那些易感，提供受孕预防≥28天后。
怀孕期间禁止接种疫苗。