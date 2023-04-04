外科手术修复

对于心力衰竭，在外科手术之前先进行内科治疗（例如，地高辛，利尿剂，血管紧张素转换酶抑制剂）

完全性房室间隔缺损应该于2～4个月即手术治疗，因为大多数婴儿发展为心衰并且生长发育停滞。 即使婴儿生长良好且没有明显症状，仍然需要在6个月前进行修复来阻止肺血管疾病的进展，尤其是伴有唐氏综合征的患儿。

若心室腔大小适当且无其他缺损，大的中央缺损（原发孔ASD联合VSD入口）比较近，并且常见的AV值可以改造成2个独立的瓣膜。手术死亡率为3%至4%（1)。

手术并发症包括：完全性心脏传导阻滞（3％）、残余室间隔缺损和/或左房室瓣反流。不太常见的残余异常包括右 AV 瓣膜返流、左或右 AV 瓣狭窄或主动脉瓣下狭窄。

肺动脉束带可作为一种姑息性手术来延迟心脏直视修复的时间，特别是在早产儿或那些在早期或低体重时进行完全修复的相关异常风险较高的婴儿。

对于有部分缺陷的无症状患者，选择性手术在1至3岁时进行。手术死亡率应非常低。

与右心室发育不全或左心室发育不全相关的不平衡 AV 间隔缺损患者亚群通常不适合进行 2 心室修复，需要对单心室循环进行手术分期，最终实施Fontan手术。

伴有心力衰竭的分流量大的患儿，手术前需要给予利尿剂、地高辛和血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂有助于控制症状。

术前无需预防感染性心内膜炎，只有在修补术后前6个月需要预防，或者如果有与手术补片相邻的残留缺陷。