十二指肠闭锁是第二常见的胃肠道闭锁。估计发病率为万分之一（1)。十二指肠闭锁是由于胚胎时期十二指肠导管化失败所致。 这种失败可能与缺血事件或遗传因素有关。

与其他肠闭锁不同，十二指肠闭锁通常与其他先天性异常相关。大约 25% 至 40% 的十二指肠闭锁婴儿 唐氏综合症 （1)。其他相关畸形包括VACTERL综合征（vertebral anomalies，anal atresia，cardiac malformations，tracheoesophageal fistula，esophageal atresia，renal anomalies和radial aplasia和limb anomalies）， 肠旋转不良，环状胰腺，胆道畸形， 以及下颌颜面。

产前若有羊水过多和/或wei扩张，可怀疑十二指肠闭锁诊断。产前超声检查可以在高达80%的病例中检测到双泡征（大胃泡和小十二指肠近端泡）（2）。

双泡效应 隐藏详情 该 X 光片显示了十二指肠完全阻塞所见的典型双泡效应。较小的气泡代表近端扩张的十二指肠（白色箭头）；较大的气泡代表胃（黑色箭头）。这种效应可以在十二指肠闭锁、十二指肠网、环状胰腺和十二指肠前门静脉中看到。在极少数情况下，旋转不良患者的 Ladd 带导致完全十二指肠梗阻也可见到。 By permission of the publisher.From Langer J: Gastroenterology and Hepatology: Pediatric Gastrointestinal Problems.Edited by M Feldman (series editor) and PE Hyman.Philadelphia, Current Medicine, 1997.

出生后，患有十二指肠闭锁的婴儿会出现进食困难和呕吐，呕吐可能是胆汁。诊断主要依据症状和经典的X线片双泡征象，一泡在胃和另一泡是在近端十二指肠；远端肠道几乎没有空气。虽然上消化道系列检查能显示梗阻部位并明确诊断，但必须谨慎操作，防止误吸，如果需要立即施行外科手术，那么这通常不是必须要做的检查。如果手术延迟（例如，由于其他的医疗问题，如呼吸窘迫综合征，需要稳定病情），应行造影灌肠，以确认该双泡征不是由于旋转不良所引起。

一旦可疑该疾病，婴儿不能经口喂养，需要置入鼻胃管以给胃减压。

明确诊断后，需手术解除梗阻。