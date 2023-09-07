肝内原因可以是感染性，同种异体性，代谢/遗传或毒性。

感染 可引起胆汁淤积。感染可能是病毒（例如，单纯疱疹病毒，巨细胞病毒，风疹）， 细菌（例如，革兰氏阳性和革兰氏阴性菌血症，尿路感染，病原菌是大肠杆菌）或寄生虫（例如，弓形体病）。接受父母营养的新生儿败血症也可导致胆汁淤积。

妊娠期同种免疫性肝病 涉及跨胎盘转运母体IgG抗体，其可诱导补体介导的膜攻击复合物，以致破坏胎儿肝脏。

新陈代谢 原因 包括新陈代谢的许多缺陷病如半乳糖血症，酪氨酸血症，alpha1抗胰蛋白酶缺乏症，脂质代谢紊乱，胆汁酸缺陷，线粒体功能紊乱，和脂肪酸氧化缺陷。另外的遗传缺陷包括Alagille综合征，囊性纤维化和关节挛缩，肾功能障碍，胆汁淤积（ARC）综合症。还有许多基因突变干扰胆汁正常生成和排泄并引起胆汁淤积；所得疾病被称为进行性家族性肝内胆汁郁积。

有毒的 原因 主要是由于在极早产新生儿或短肠综合征婴儿的长时间使用肠外营养。新一代肠外营养脂肪乳剂（例如鱼油和中链甘油三酯）似乎降低了胆汁淤积的风险。3）。

新生儿肝炎综合征（巨细胞肝炎），通常是新生儿肝脏的一种炎症。其发病率已经降低，并且变得很少，因为改进的诊断研究能够鉴定胆汁淤积的具体原因。