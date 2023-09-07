胆汁淤积症是指胆红素排泌障碍引起的结合胆红素增多症和黄疸。病因多种多样，可以根据实验室检查、肝胆管的影像学检查、有时需要肝脏活检和手术来诊断。治疗随病因而异。
1/2500足月婴儿发生胆汁淤积症。它被定义为直接胆红素> 1mg/dL (> 17.1 micromol/L)。
胆汁淤积症从来不是正常的，需要进行评估。
新生儿胆汁淤积症的病因
胆汁淤积（另见 新生儿高胆红素血症）可能由肝外或肝内疾病引起，尽管有些情况是重叠的。
胆汁淤积的肝外原因
胆汁淤积肝内病因
肝内原因可以是感染性，同种异体性，代谢/遗传或毒性。
感染 可引起胆汁淤积。感染可能是病毒（例如，单纯疱疹病毒，巨细胞病毒，风疹）， 细菌（例如，革兰氏阳性和革兰氏阴性菌血症，尿路感染，病原菌是大肠杆菌）或寄生虫（例如，弓形体病）。接受父母营养的新生儿败血症也可导致胆汁淤积。
妊娠期同种免疫性肝病 涉及跨胎盘转运母体IgG抗体，其可诱导补体介导的膜攻击复合物，以致破坏胎儿肝脏。
新陈代谢 原因 包括新陈代谢的许多缺陷病如半乳糖血症，酪氨酸血症，alpha1抗胰蛋白酶缺乏症，脂质代谢紊乱，胆汁酸缺陷，线粒体功能紊乱，和脂肪酸氧化缺陷。另外的遗传缺陷包括Alagille综合征，囊性纤维化和关节挛缩，肾功能障碍，胆汁淤积（ARC）综合症。还有许多基因突变干扰胆汁正常生成和排泄并引起胆汁淤积；所得疾病被称为进行性家族性肝内胆汁郁积。
有毒的 原因 主要是由于在极早产新生儿或短肠综合征婴儿的长时间使用肠外营养。新一代肠外营养脂肪乳剂（例如鱼油和中链甘油三酯）似乎降低了胆汁淤积的风险。3）。
新生儿肝炎综合征（巨细胞肝炎），通常是新生儿肝脏的一种炎症。其发病率已经降低，并且变得很少，因为改进的诊断研究能够鉴定胆汁淤积的具体原因。
病因参考文献
1.Harpavat S, Garcia-Prats JA, Anaya C, et al: Diagnostic yield of newborn screening for biliary atresia using direct or conjugated bilirubin measurements.JAMA 323(12):1141–1150, 2020.doi: 10.1001/jama.2020.0837
2.Fabris L, Fiorotto R, Spirli C, et al: Pathobiology of inherited biliary diseases: A roadmap to understand acquired liver diseases.Nat Rev Gastroenterol Hepatol 16(8):497–511, 2019.doi: 10.1038/s41575-019-0156-4
3.Guthrie G, Burrin D: Impact of Parenteral Lipid Emulsion Components on Cholestatic Liver Disease in Neonates.Nutrients 13(2):508, 2021.doi: 10.3390/nu13020508
新生儿胆汁淤积症的病理生理学
胆汁淤积症患儿的胆汁排泌障碍，导致血液中结合胆红素增多，胃肠道胆盐减少。胆盐缺乏可导致脂肪和脂溶性维生素吸收不良（维生素A、D、E、K），引起维生素缺乏症、营养不良和生长发育障碍。
新生儿胆汁淤积的症状和体征
胆汁淤积典型症状是在生后2周出现。表现为黄疸，伴有尿色加深（结合胆红素增多）、白陶土粪便、肝脏肿大。
如果胆汁淤积持续存在，则常有慢性瘙痒，还会有脂溶性维生素缺乏的症状和体征，生长缓慢。
如果潜在病因引起肝纤维化和肝硬化，则出现门脉高压、腹水以及食管胃底静脉曲张所致的上消化道出血。
新生儿胆汁淤积的诊断
总胆红素和直接胆红素
肝功能检查
代谢性，感染性和遗传性病因检查
肝脏超声检查
肝胆扫描
偶尔进行肝脏活检、手术胆管造影或基因检测
出生2周后出现黄疸的婴儿应行评估胆汁淤积，包括直接胆红素和总胆红素水平。一些专家主张，母乳喂养的黄疸婴儿在3周龄之前不需要进行评估。初期的方法应该是针对诊断性的可治疗病情（例如，肝外胆管闭锁，早期外科手术干预治疗可改善短期预后）。
根据总胆红素和直接胆红素测值区分胆汁淤积的类型。 进一步评估肝脏所需的测试包括白蛋白、分级血清胆红素、肝酶、凝血酶原时间/部分凝血活酶时间 (PT/PTT) 和氨水平（见 胆汁淤积测试）。
一旦证实胆汁淤积，需要检查以确定病因（见表 新生儿胆汁淤积症的诊断评价），和吸收不良的证据（如脂溶性维生素E、D、 K和A含量低，或PT延长，提示维生素K含量低）。
新生儿胆汁淤积的诊断性评估
病因
检查
肝脏损害
白蛋白，氨，PT/PTT，AST，ALT，GGT，总胆红素和直接胆红素（见胆汁淤积症检测）
感染
尿液培养、TORCH 滴度、HIV 筛查和其他肝炎（甲型、乙型和丙型肝炎）
内分泌病
汗液氯化物试验, 回顾新生儿筛查试验
新生儿筛查，减少尿液中的底物（例如，半乳糖）（见半乳糖血症的诊断）
血清alpha1-抗胰蛋白酶水平、alpha1-抗胰蛋白酶表型检测
胆汁合成方面的遗传学疾病
尿液和血液中的胆汁酸浓度
尿液有机酸，血清氨，血清电解质（另见遗传代谢疾病的检测）
同种免疫性肝病
回顾因胎儿死亡和/或先前患有胆汁淤积的婴儿而导致的产妇产科病史
甲胎蛋白、铁蛋白、脂质分布
ALT = 丙氨酸氨基转移酶； AST = 天冬氨酸氨基转移酶； GGT = γ-谷氨酰转肽酶；凝血酶原时间/部分凝血活酶时间=PT/PTT；火炬 = 弓形体病、其他病原体、风疹、巨细胞病毒和单纯疱疹；促甲状腺激素 = 促甲状腺激素。
腹部超声检查通常是首次检查；它是无创的，可以评估肝脏大小和胆囊和胆总管的某些异常。但是，它是非特异性的。还应进行使用羟基亚氨基二乙酸（HIDA扫描）的肝胆扫描；肠道造影剂的排泄排除了胆道闭锁，但胆道闭锁，严重的新生儿肝炎和其他胆汁淤积的原因可能导致排泄不足。患有胆汁淤积症的婴儿在接受HIDA扫描前，通常要服用苯巴比妥5天，以增加排尿量。在一些三级儿科中心，内镜逆行胰胆管造影术（内镜逆行胰胆管造影）可以用来研究胆管系统的解剖结构。
当没有做出诊断时，肝活检通常相对较早地进行，有时进行手术切除胆管造影术。胆道闭锁患儿门脉胆管扩张，肝脏纤维化。新生儿肝炎综合征以小叶紊乱和多核巨细胞为特征。同种异体免疫性肝病的特征在于升高的肝铁储备。
新生儿胆汁淤积症的治疗
治疗特定的病因
补充维生素A，D，E和K
中链甘油三酯
有时熊去氧胆酸治疗
对于疑似胆道闭锁的患者，需要进行手术探查，有时还需进行肝门肠吻合术
特异性的疗法针对的是其病因，新生儿肝炎综合征没有特殊治疗。早期给予营养支持治疗，补充维生素A、D、E、K。
配方奶喂养的婴儿给予大量在胆盐缺乏时更易吸收的中链脂肪酸。需要足够的热量；婴儿每天可能需要>130卡热量。对于有胆汁流的婴儿，熊去氧胆酸每天一到两次可缓解瘙痒。
推测婴儿有胆道闭锁需要用术中胆道造影进行手术探查。如果证实胆道闭锁，应该进行肝门肠吻合术（Kasai术）。 理想的情况是，该手术应该在生命开始的1～2个月进行。过了该时间，预后将显著恶化。然而，许多患儿术后仍存在明显的慢性问题，包括持续胆汁淤积，逆行性胆管炎和发育停滞，从而导致晚期死亡。预防性抗生素（例如，甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或新霉素）经常在术后一年开处方以预防上行性胆管炎。即使给予合理的治疗，很多患儿最终发展为肝硬化，需要肝脏移植。
如果在婴儿出现严重肝病之前停止肠外营养，或者有时用新一代脂肪乳剂替代较旧的脂肪乳剂，则肠外营养引起的胆汁淤积就会消失。
因为妊娠期同种异体免疫性肝脏疾病没有确定的标志和/或测试，如果没有明确诊断，需要考虑早期用静脉用丙种球蛋白（IVIG）或交换输血治疗以逆转正在进行的肝损伤 (1)。
治疗参考文献
1.Fischer HS, Staufner C, Sallmon H, et al: Early exchange transfusion to treat neonates with gestational alloimmune liver disease: An 11-year cohort study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 70(4):444–449, 2020.doi: 10.1097/MPG.0000000000002593
新生儿胆汁淤积的预后
胆道闭锁是一种进行性病变，不治疗则数月后导致肝功能衰竭、门脉高压性肝硬化，一岁内死亡。
胆汁淤积的预后因特定疾病的不同而不同，其预后的范围从完全良性的结局到导致肝硬化的进展性疾病。
新生儿肝炎综合征引起的胆汁淤积（尤其是特发性）通常可逐渐缓解，但持续的肝功能损害可导致肝脏衰竭及死亡。
若不及早干预，妊娠期同种免疫性肝病的预后差。
关键点
有许多新生儿胆汁淤积的遗传和获得性原因，导致胆红素排泄的失败，从而导致过量的结合胆红素。
新生儿胆汁淤积通常在生命的前2周注明；婴儿黄疸，经常有深色尿，主要粪便和肝肿大。
从肝功能，超声检查和肝胆扫描的实验室测试开始，并做原因测试，有时包括肝活检。
治疗具体原因并给予支持性护理，包括补充脂溶性维生素和高中链甘油三酯和含有足够的卡路里的配方。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: Guideline for the evaluation of cholestatic jaundice in infants (2017)
North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: Joint position paper on nutritional support of children with chronic liver diseases (2019)