Prune Belly综合征（Triad综合征）

梅干腹综合征包括以下三联症：腹壁肌肉缺损、泌尿系畸形和腹腔内隐睾。

梅干腹综合征的名称源于新生儿腹壁的特征性皱纹外观。这种先天性综合征为特发性，全为男性，发病的原因仍不清楚。

泌尿系统畸形包括肾积水、巨输尿管、膀胱输尿管反流和尿道畸形。严重病例可出现肾衰竭、支气管肺发育不良和胎儿死亡。

梅干腹综合征 图片 © Springer Science+Business Media

梅干腹综合征通常是根据常规的产前超声进行诊断的。除外产后超声检查，进一步评估包括排尿性膀胱尿道造影和/或肾放射性核素显像。