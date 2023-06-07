不用于红细胞生成的铁通过转铁蛋白转移到储存池；铁以两种形式储存：

铁蛋白

含铁血黄素

最重要的储存形式是铁蛋白（铁核周围的异质蛋白质组），它是位于肝脏（在肝细胞中）、骨髓和脾脏（在巨噬细胞中）的可溶性和活性储存部分；在红细胞 (RBC) 中；并在血清中。以铁蛋白存储的铁可随时供机体需要时使用。循环（血清）中的铁蛋白水平与身体储存能力大小一致（1ng/mL= 存储池中的8mg铁）。

铁的第二个储存池是含铁血黄素，它相对不溶，主要储存在肝脏（在库普弗细胞中）和骨髓（在巨噬细胞中）。

由于铁吸收量是有限的，因此机体需要再利用和储存铁。转铁蛋白结合，再回收衰老红细胞被单核巨噬细胞吞噬后产生的可用铁。这种机制提供了每日所需铁的大约 90% 至 95%。