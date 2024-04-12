先天性甲状腺肿最常见的表现是甲状腺坚硬、对称、无肿大。肿大多数呈弥漫性，但也可呈结节性。可以在出生时或生后发现。在一些病人中，看不到明显的甲状腺肿大，但持续的增长引起气管移位和受压，影响呼吸和吞咽。

很多儿童甲状腺肿大，但甲状腺功能正常，一些患儿可表现为甲状腺功能低下或甲状腺功能亢进。