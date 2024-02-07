单纯性非毒性甲状腺肿，可为弥漫性或结节性，是甲状腺的非癌性增生，不伴有甲状腺功能亢进或减退，也不伴有炎症。原因大多不明，但可能是由于促甲状腺素的长期过度刺激，最常见于缺碘（地方性[胶质性]甲状腺肿）或摄入某些抑制甲状腺激素合成的食物或药物。除严重缺碘者外，患者甲状腺功能正常；除甲状腺明显增大外，患者无甲状腺触痛，也无其他症状。诊断根据为临床表现和甲状腺功能试验正常。 治疗应针对病因，但体积巨大的甲状腺肿可能需要部分手术切除。

(参见甲状腺功能概述。）

单纯性非毒性甲状腺肿是甲状腺肿大最普遍的类型，常见于青春期、妊娠和绝经期。原因大多不清楚 已知的原因包括

内在的甲状腺激素生产缺陷

摄入含有抑制甲状腺激素合成物质的食物（如木薯、西兰花、花椰菜、卷心菜等含甲状腺肿素），这可能发生在碘普遍缺乏的国家

影响甲状腺激素合成的药物（如乙胺碘呋酮或其他含碘化合物、锂盐）。

缺碘在北美洲很少见，但在世界范围内仍是甲状腺肿的最普遍原因（称为地方性甲状腺肿）。缺碘时，TSH代偿性小幅升高以防止甲状腺功能减退，但TSH的长期刺激使患者形成甲状腺肿。反复的刺激和复原可造成非毒性结节性甲状腺肿。但是，对非缺碘地区的大多数非毒性甲状腺肿的真正病因仍不清楚。

单纯性非毒性甲状腺肿的症状和体征 甲状腺肿患者通常无症状。甲状腺肿较大的患者可能会出现吞咽困难、声音嘶哑或喉咙胀满感（咽球症）（1）。患者可有摄入碘过少或摄入食物性致甲状腺肿原过多的病史，但这些情况在北美罕见。 在疾病早期，甲状腺肿的质地柔软、光滑，两侧对称；后期可出现多发性结节和囊肿。 症状和体征 1.Sajisevi M, Caulley L, Eskander A, et al.Evaluating the Rising Incidence of Thyroid Cancer and Thyroid Nodule Detection Modes: A Multinational, Multi-institutional Analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2022;148(9):811-818.doi:10.1001/jamaoto.2022.1743

单纯性非毒性甲状腺肿的诊断 甲状腺放射性碘摄取试验

甲状腺扫描

甲状腺超声检查

甲状腺素（T4）、三碘甲状腺氨酸（T3）和TSH(thyroid-stimulating hormone)水平 在疾病早期，甲状腺放射性碘摄取试验可为正常或增高而，甲状腺扫描正常。甲状腺功能试验一般正常。测定甲状腺抗体以排除 桥本甲状腺炎。 在地方性甲状腺肿，血清TSH可略增高，血清T4可为正常低值或稍低，但血清T3一般正常或略增高。 甲状腺超声检查是为了确定是否有结节可能癌变。

单纯性非毒性甲状腺肿 治疗因病因而异 在缺碘地区，采取下列措施消除碘缺乏病： 加碘盐

口服碘油

每年肌注碘化油

碘化水、农作物或动物饲料 应停止摄入任何致甲状腺肿的食物(如木薯、西兰花、花椰菜、卷心菜)。 对于其他病例，可用甲状腺激素抑制下丘脑-垂体轴，阻断TSH(thyroid-stimulating hormone)合成（及其对甲状腺的刺激）。 中等剂量的左旋甲状腺素（每日100～150 mcg口服，取决于TSH水平）可将年轻患者的血清TSH降低至正常范围di'zhi。老年无毒结节性甲状腺肿患者禁用左旋甲状腺素，因为这些甲状腺肿很少缩小，可能存在自主区域，因此左旋甲状腺素治疗可导致甲状腺功能亢进。 较大的甲状腺肿有时需要进行手术，以缩小腺体，防止其影响呼吸或吞咽，或解决外观问题。 对于较大的甲状腺肿，用碘-131 治疗一般是无效的，除非有明确的证据表明 TSH 受到抑制而表现出自主功能。