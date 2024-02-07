单纯性非毒性甲状腺肿，可为弥漫性或结节性，是甲状腺的非癌性增生，不伴有甲状腺功能亢进或减退，也不伴有炎症。原因大多不明，但可能是由于促甲状腺素的长期过度刺激，最常见于缺碘（地方性[胶质性]甲状腺肿）或摄入某些抑制甲状腺激素合成的食物或药物。除严重缺碘者外，患者甲状腺功能正常；除甲状腺明显增大外，患者无甲状腺触痛，也无其他症状。诊断根据为临床表现和甲状腺功能试验正常。 治疗应针对病因，但体积巨大的甲状腺肿可能需要部分手术切除。
(参见甲状腺功能概述。）
单纯性非毒性甲状腺肿是甲状腺肿大最普遍的类型，常见于青春期、妊娠和绝经期。原因大多不清楚 已知的原因包括
内在的甲状腺激素生产缺陷
摄入含有抑制甲状腺激素合成物质的食物（如木薯、西兰花、花椰菜、卷心菜等含甲状腺肿素），这可能发生在碘普遍缺乏的国家
影响甲状腺激素合成的药物（如乙胺碘呋酮或其他含碘化合物、锂盐）。
缺碘在北美洲很少见，但在世界范围内仍是甲状腺肿的最普遍原因（称为地方性甲状腺肿）。缺碘时，TSH代偿性小幅升高以防止甲状腺功能减退，但TSH的长期刺激使患者形成甲状腺肿。反复的刺激和复原可造成非毒性结节性甲状腺肿。但是，对非缺碘地区的大多数非毒性甲状腺肿的真正病因仍不清楚。
单纯性非毒性甲状腺肿的症状和体征
甲状腺肿患者通常无症状。甲状腺肿较大的患者可能会出现吞咽困难、声音嘶哑或喉咙胀满感（咽球症）（1）。患者可有摄入碘过少或摄入食物性致甲状腺肿原过多的病史，但这些情况在北美罕见。
在疾病早期，甲状腺肿的质地柔软、光滑，两侧对称；后期可出现多发性结节和囊肿。
症状和体征
1.Sajisevi M, Caulley L, Eskander A, et al.Evaluating the Rising Incidence of Thyroid Cancer and Thyroid Nodule Detection Modes: A Multinational, Multi-institutional Analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2022;148(9):811-818.doi:10.1001/jamaoto.2022.1743
单纯性非毒性甲状腺肿的诊断
单纯性非毒性甲状腺肿
治疗因病因而异
在缺碘地区，采取下列措施消除碘缺乏病：
加碘盐
口服碘油
每年肌注碘化油
碘化水、农作物或动物饲料
应停止摄入任何致甲状腺肿的食物(如木薯、西兰花、花椰菜、卷心菜)。
对于其他病例，可用甲状腺激素抑制下丘脑-垂体轴，阻断TSH(thyroid-stimulating hormone)合成（及其对甲状腺的刺激）。
中等剂量的左旋甲状腺素（每日100～150 mcg口服，取决于TSH水平）可将年轻患者的血清TSH降低至正常范围di'zhi。老年无毒结节性甲状腺肿患者禁用左旋甲状腺素，因为这些甲状腺肿很少缩小，可能存在自主区域，因此左旋甲状腺素治疗可导致甲状腺功能亢进。
较大的甲状腺肿有时需要进行手术，以缩小腺体，防止其影响呼吸或吞咽，或解决外观问题。
对于较大的甲状腺肿，用碘-131 治疗一般是无效的，除非有明确的证据表明 TSH 受到抑制而表现出自主功能。
关键点
甲状腺功能通常是正常的。
当病因为缺碘时，补碘是有效的治疗方法。
通过给予左旋甲状腺素阻断促甲状腺激素的产生对于年轻患者停止刺激甲状腺和缩小甲状腺肿是有用的。
较大的甲状腺肿可能需要手术。