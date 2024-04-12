婴儿和儿童甲状腺功能减退

婴儿甲状腺功能亢进很少发生，但有潜在的生命危险。当前或既往患有Graves病的母亲的胎儿发生该病。在Graves病中，针对促甲状腺激素（TSH）甲状腺受体的母体自身抗体通过与甲状腺中的TSH受体结合而过度刺激甲状腺激素的产生。这些抗体穿过胎盘，导致胎儿甲状腺功能亢进（宫内Graves病），这可能导致胎儿由于过度活跃或心动过速而死亡或早产。由于婴儿出生后清除抗体，新生儿Graves病通常是短暂的。然而，由于清除率不同，新生儿Graves病的病程也不同。

在儿童和青少年中，90%的甲状腺功能亢进病例的病因是Graves病。5 岁之前这种现象并不常见。格雷夫斯病的发病率在青春期增加，在 10 岁至 15 岁之间发病率最高（1）。主要机制是刺激 TSH 受体的抗体。其他抗体阻断TSH受体，刺激和阻断之间的平衡决定了Graves病的严重程度。许多患有格雷夫斯病的儿童都有自身免疫性甲状腺疾病或其他自身免疫性疾病的家族史。患有21三体的儿童患Graves病的风险增加。

儿童和青少年甲状腺机能亢进症较不常见的原因包括自主功能的毒性结节、继发于最终的甲状腺功能减退（桥毒症）的桥本甲状腺炎早期的短暂性甲状腺机能亢进，或药物副作用（如胺碘酮诱发的甲状腺机能亢进）。偶尔，短暂性甲状腺功能亢进可由感染引起，包括细菌（急性甲状腺炎）和病毒（亚急性甲状腺炎）感染。细菌原因包括金黄色葡萄球菌，表皮葡萄球菌，化脓性链球菌，肺炎葡萄球菌，大肠杆菌和败血症梭菌。 儿童急性甲状腺炎的诱发因素包括先天性异常（如持续梨状窦瘘）和免疫功能低下。