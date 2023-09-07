肠套叠是指近端肠管（肠套叠套入部）套入远端肠管（肠套叠鞘部），引起肠梗阻和肠管缺血。诊断是基于超声检查。治疗方法是空气灌肠（对于最常见的肠套叠类型，即回结肠型），有时还需要手术治疗。

肠套叠通常发生在6个月至3岁之间，大多数病例发生在1岁之前，70%发生在2岁之前(1)。 它是这个年龄组引起肠梗阻最常见的原因，通常为原发性肠套叠 并且在小于 4 岁的男性和女性儿童中的发生率大致相同。 在 4 岁以上的儿童中，肠套叠在男性中更为常见。

伸缩段会阻塞肠道，如果不及时治疗，最终会损害肠套叠段的血流（见图 肠套叠），引起缺血、坏疽和穿孔。

肠套叠

参考文献 1.Marsicovetere P, Ivatury SJ, White B, Holubar SD: Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment.Clin Colon Rectal Surg 30(1):30-39, 2017.doi: 10.1055/s-0036-1593429

肠套叠的病因 大多数病例是特发性的。最常见的肠套叠类型是回结肠型。 男性略微占多数，存在季节性变化，峰值发病率恰逢病毒性肠炎季节。一种旧式的轮状病毒疫苗与肠套叠的风险显着增加相关联，目前已经退出美国市场。较新的轮状病毒疫苗，在推荐的顺序和时间给予，则不与任何临床显著风险增加相关联。 在25%患有肠套叠患儿中，通常是很年幼的儿童或年长儿童，导线点（即肿块或其他肠道畸形）触发套叠。 例子包括息肉，恶性淋巴瘤，美克尔憩室，以及免疫球蛋白A相关性血管炎（以前称为Henoch-Schönlein紫癜），当紫癜累及肠壁时。 囊性纤维化也是一个危险因素。

肠套叠的症状和体征 肠套叠的最初症状是突然出现明显的绞痛性腹痛，每15到20分钟复发一次，经常伴有呕吐。小孩在两次发作间期的情况相对较好。 随着病情的进展，肠管血循环障碍发生，腹痛固定，患儿精神差，肠黏膜出血导致果酱样便或直肠指检见指套染血。然而，后一种情况发生较晚，医生不应等到出现这种症状后才怀疑肠套叠。有时可触及腹部肿块，描述为香肠状。穿孔导致腹膜炎的征象，伴有明显的压痛、保护和僵硬。苍白、出汗和心动过速提示有休克。 约5至10％的的儿童并未出现绞窄性腹痛期。相反，他们出现嗜睡，仿佛用了药（非典型性或精神萎靡表现）。在这种情况下，经常漏诊肠套叠，直至果冻粪便出现或腹部肿块被触及。

肠套叠的诊断 超声检查 诊断的怀疑必须很高，特别是对于非典型表现儿童。由于存活和非手术治疗的可能性随着病程时间的延长会显著降低，所以需尽早地诊断和干预治疗。 方法取决于临床发现。 有腹膜炎征象的患儿需要液体复苏、广谱抗生素(如氨苄西林、加庆大霉素和克林霉素；甲硝唑加头孢噻肟或哌拉西林-他唑巴坦)、鼻胃吸痰、手术治疗。 临床表现稳定的儿童需要影像学检查来确诊和治疗。 以前钡剂灌肠作为首选的诊治方式，这是因为钡剂灌肠可以出现典型的“螺旋弹簧”征。除外诊断，钡剂灌肠经常还有治疗作用，钡的压力经常可减少套叠的肠段。由于钡剂偶尔可通过临床难以发现的穿孔进入腹腔形成腹膜炎。 因此，有条件的话，超声诊断该病是优先考虑的手段；这种方法易于进行，相对便宜和安全;特征性发现被称为目标标志。 有时，在成像研究（例如 CT 扫描）中偶然会看到肠套叠。如果儿童没有肠套叠症状，可以对其进行密切随访，并且可能会延迟干预或在某些情况下不需要干预。 经验与提示

肠套叠的治疗 空气灌肠

如果灌肠不成功或存在肠穿孔，则需要手术治疗。 如果确认回肠-结肠肠套叠，则使用空气灌肠以减少穿孔的可能性和后果。75%～95%的儿童的肠套叠能够成功消退。如果空气灌肠成功，让孩子们观察一夜，以排除隐匿性穿孔。如灌肠复位失败，或是出现肠穿孔，则需手术治疗。 非手术治疗肠套叠的复发率为5～10%。