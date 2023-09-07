胎粪栓综合征是指因为胎粪稠厚形成粪块引起的慢性梗阻。诊断是基于造影灌肠，有时检查先天性巨结肠（因为先天性巨结肠症也会在前 24 小时内无法排出胎便）。治疗方法为造影灌肠；很少需要手术减压。

胎粪堵塞综合征通常发生在其他方面健康的婴儿身上，其发病率为五分之一的活产婴儿。

胎粪塞综合征一般认为是结肠的功能成熟不良，导致未能排出第一次大便。

胎粪栓塞综合征的症状和体征 患儿生后几天出现排便障碍、呕吐、腹胀。稠厚的胎粪堵塞使结肠成管状，引起完全性肠梗阻。