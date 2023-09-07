胎粪栓综合征是指因为胎粪稠厚形成粪块引起的慢性梗阻。诊断是基于造影灌肠，有时检查先天性巨结肠（因为先天性巨结肠症也会在前 24 小时内无法排出胎便）。治疗方法为造影灌肠；很少需要手术减压。
胎粪堵塞综合征通常发生在其他方面健康的婴儿身上，其发病率为五分之一的活产婴儿。
胎粪塞综合征一般认为是结肠的功能成熟不良，导致未能排出第一次大便。
胎粪栓塞综合征的病因
胎粪栓塞综合征在以下情况更常见
一项研究指出，16% 的胎粪栓综合征病例与镁安胎有关(1)。大约 10% 到 40% 的胎粪栓综合征婴儿存在先天性巨结肠（2)。 胎粪堵塞综合征也与 囊性纤维化。
病因参考文献
1.Cuenca AG, Ali AS, Kays DW, Islam S: "Pulling the plug"--management of meconium plug syndrome in neonates. J Surg Res 175(2):e43-e46, 2012.doi: 10.1016/j.jss.2012.01.029
2.Buonpane C, Lautz TB, Hu YY: Should we look for Hirschsprung disease in all children with meconium plug syndrome?J Pediatr Surg 54(6):1164, 2019.doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.02.036
胎粪栓塞综合征的症状和体征
患儿生后几天出现排便障碍、呕吐、腹胀。稠厚的胎粪堵塞使结肠成管状，引起完全性肠梗阻。
胎粪栓塞综合征的诊断
放射对照灌肠剂
有时检查先天性巨结肠
诊断是排除式的，应首先同先天性巨结肠区分开来，特别是如果尽管胎便塞已排出但远端梗阻症状仍然存在。
腹部X线平片是非特异性的，可能会表现出地位肠梗阻的表象。相反，放射对照灌肠剂可显示胎粪栓的轮廓特征，并可将其与肠壁分离，提供了一个双重对照的显影 (1)。不像 胎粪性肠梗阻，小结肠通常不会在胎便栓综合征的 X 光检查中看到，因为胎便栓综合征是一种远端过程。
胎粪栓综合征患者应 进行囊性纤维化检查。
诊断参考文献
1.Manzoor A, Talat N, Adnan HM, et al: Contrast Enema: Solving Diagnostic Dilemmas in Neonates With Lower Intestinal Obstruction. Cureus 14(3):e23458, 2022.doi: 10.7759/cureus.23458
胎粪栓塞综合征的治疗
放射对照灌肠剂
通过利用对照灌肠剂将粪栓与小肠壁分开并排出粪栓，水溶性的对照灌肠剂也可以是具有治疗作用的。偶尔，需要重复灌肠。
极少数情况下，需要手术减压。虽然大多数婴儿此后是健康的，可能需要诊断研究以排除先天性巨结肠或囊性纤维化。