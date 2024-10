1. Cuenca AG, Ali AS, Kays DW, Islam S : "Pulling the plug"--management of meconium plug syndrome in neonates. J Surg Res 175(2):e43-e46, 2012.doi: 10.1016/j.jss.2012.01.029

2.Buonpane C, Lautz TB, Hu YY: Should we look for Hirschsprung disease in all children with meconium plug syndrome?J Pediatr Surg 54(6):1164, 2019.doi: 10.1016/j.jpedsurg.2019.02.036