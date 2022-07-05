先天性弓形虫病是一种经胎盘传播而获得的原虫即鼠弓形虫所引起的感染。症状包括：早产、宫内发育迟缓、黄疸、肝脾肿大、心肌炎、肺炎、皮疹、脉络膜视网膜炎、脑积水、颅内钙化、小头畸形和惊厥。 诊断是通过血清学或聚合酶链反应测试。 治疗应用乙胺嘧啶、磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸。
( See also page 弓形虫病成人和新生儿感染的概述。)
Toxoplasma gondii,弓形体虫， 遍及全世界，估计引起活产婴儿先天性感染的发病率为1/10,000～8/10,000。
先天性弓形虫病的病因
先天性弓形虫病是几乎完全是由于怀孕期间孕妇的原发感染;然而，也有例外，其中包括与一种新的血清型再感染弓形虫或有严重的细胞介导的免疫缺陷的母亲弓形虫病的激活有关。弓形虫的感染主要发生在摄取含有孢囊的未充分烹饪的肉或摄取来源于食物或猫粪污染的卵囊的卵囊。
母亲在怀孕晚期的感染传播给新生儿的比例较高。但在母亲怀孕早期感染的胎儿，其疾病通常更严重。总之，在孕期感染的母亲中30%～40%的新生儿会发生先天性感染。
先天性弓形体病的症状和体征
先天性弓形虫病的诊断
序贯性的IgG测定（针对母源性感染）
羊水聚合酶链反应 (PCR) 检测（用于胎儿感染）
血清学检查，脑成像，脑脊液分析和眼科学评估（针对新生儿感染），和各种体液或组织的PCR检测。
血清学检查对诊断母亲和先天性感染具重要意义。
产妇感染 如果女性有以下一种或多种情况，应怀疑：
单核细胞增多症样综合征和 Epstein-Barr 病毒、HIV 和巨细胞病毒（抗体或 PCR）检测阴性
不是由其他原因（例如，HIV）引起的孤立的区域性腺病
脉络膜视网膜炎
血清学变化或急性期IgG水平较恢复期升高4倍，甚至更高，则提示母亲的急性感染。生后1年内在婴儿体内可检测到母亲的IgG抗体。
胎儿感染 羊水的 PCR 分析正在成为首选的诊断方法。有数种检测试验，有些仅在参考实验室做。最可靠的是Sabin-Feldman染色试验，间接免疫荧光抗体（IFA）试验和直接凝集试验。但是这些检查并不常进行，这是因为它们太贵了，并且敏感度不高，需要数个礼拜的时间才能得出结果。
怀疑婴儿有先天性弓形虫病时，应作血清学检查、脑部MRI或CT检查、脑脊液检查、脑干听觉诱发反应以及做专科医生做眼科检查。脑脊液检查异常包括：色黄、细胞增多或蛋白质含量增高。胎盘检查可见弓形虫感染的特征性表现（例如，胎盘炎）。非特异性相关的实验室发现为血小板减少、淋巴细胞增多、单核细胞增多、嗜伊红细胞增多、转氨酶升高。还可以进行体液（包括CSF）和组织（胎盘）的PCR测试以确认感染。
By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases.Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
美国一些州对新生儿进行常规筛查，用干燥的血液检测特定的弓形虫IgM抗体。
先天性弓形虫病的预后
一些患儿呈暴发性过程而早期死亡，而另一些则留有永久性神经系统后遗症。 一些出生时表现正常的婴儿往往在数年后发生神经系统的异常（如脉络膜视网膜炎、智能落后、失明、惊厥）。因此对先天性弓形虫病的婴儿应在新生儿期过后继续密切观察。
感染的严重程度可能与通过 PCR 检测测量的羊水中的寄生虫负荷有关 (1)。
预后参考
1.Yamamoto L, Targa LS, Sumita LM, et al: Association of parasite load levels in amniotic fluid with clinical outcome in congenital toxoplasmosis.Obstet Gynecol 130(2):335–345, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002131
先天性弓形虫病的治疗
有时将螺旋霉素用于孕妇
乙胺嘧啶，磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸
有限的资料显示，治疗孕期感染的母亲对胎儿可能有益 (1)。螺旋霉素（美国FDA[U.S. Food and Drug Administration ]批准）用于预防母亲的感染传播给婴儿是有效的，但不提供对胎儿的治疗。最近的一项回顾性研究表明，添加甲氧苄啶/磺胺甲恶唑可能会提高预防传播的有效性 (2）。乙胺嘧啶和磺胺类药物已用于治疗怀孕晚期的胎儿感染。
治疗有症状和无症状的婴儿均可使预后得到改善。因此，用乙胺嘧啶（初始负荷剂量为2mg/kg po一次/日，持续2天，然后1mg/kg po，一次/日，最大25mg）和亚叶酸（10mg，口服3次/周）开始治疗。 磺胺二嗪（50mg/kg po bid，最大4g）在新生儿黄疸消退后开始应用。治疗6个月后，磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸钙剂量同前，乙胺嘧啶减少给药次数（仅在周一、周三和周五给药）。 疗程持续至少6个月以上。治疗方案应由专家进行指导。皮质类固醇的使用是有争议的，并且应该逐例确定，但可以考虑用于活性脉络膜视网膜炎，或者如果CSF蛋白> 1gm/dL。
治疗参考文献
1.Olariu TR, Press C, Talucod J, et al: Congenital toxoplasmosis in the United States: Clinical and serologic findings in infants born to mothers treated during pregnancy.Parasite 26:13, 2019.doi: 10.1051/parasite/2019013
2.Buonsenso D, Pata D, Turriziani Colonna A, et al: Spiramycin and trimethoprim-sulfamethoxazole combination to prevent mother-to-fetus transmission of Toxoplasma gondii infection in pregnant women: A 28-years single-center experience.Pediatr Infect Dis J 41(5):e223–e227, 2022.doi: 10.1097/INF.0000000000003469
先天性弓形虫病的预防
应建议孕妇女避免接触猫或其他有猫粪污染的区域。 因为卵囊排泄后需要> 24小时变得有传染性，所以如果其他家庭成员不能处理垃圾箱的杂务，每天认真更换整个垃圾箱，同时佩戴手套，随后小心手洗，应该通过这条路线减少感染。
肉类应在孕妇进食前彻底煮熟。水果和蔬菜应彻底清洗或去皮，所有食物制备应立即用手洗。
处于原发感染风险的妇女（例如，经常暴露于猫粪中的妇女）应在怀孕期间进行筛查。在第一或第二孕期感染的妇女应咨询可用的治疗。
关键点
先天性弓形体病通常是由于怀孕期间获得的原发性母体感染; 除了免疫功能低下的妇女之外，先前感染的再激活风险低。
许多器官可能受到影响，包括心脏，肝脏，肺和CNS；经典的三合一结果包括脉络膜视网膜炎，脑积水和颅内钙化。
一些儿童有早期死亡的暴发性病程，而另一些儿童有长期的神经和眼科后遗症（可能几年甚至几十年不能发展）。
对羊水（胎儿感染）或体液（包括脑脊液）和组织进行新生儿感染的聚合酶链反应（PCR）分析; 还可以使用血清学测试。
做脑MRI或脑CT检查。
乙胺嘧啶，磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸有帮助
孕妇在食用前应彻底煮熟肉类，并应避免接触猫砂箱和其他被猫粪便污染的区域。