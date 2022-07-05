先天性弓形虫病是几乎完全是由于怀孕期间孕妇的原发感染;然而，也有例外，其中包括与一种新的血清型再感染弓形虫或有严重的细胞介导的免疫缺陷的母亲弓形虫病的激活有关。弓形虫的感染主要发生在摄取含有孢囊的未充分烹饪的肉或摄取来源于食物或猫粪污染的卵囊的卵囊。

母亲在怀孕晚期的感染传播给新生儿的比例较高。但在母亲怀孕早期感染的胎儿，其疾病通常更严重。总之，在孕期感染的母亲中30%～40%的新生儿会发生先天性感染。