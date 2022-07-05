新生儿医院内获得性感染

新生儿医院内获得性感染是指进入婴儿室后获得的感染，而不是在母亲分娩时或子宫内获得的感染。 某些感染（如B组溶血链球菌和单纯疱疹病毒）是来源于母亲还是医院环境可能不很明确。
医院获得性（院内）感染主要发生在早产儿和长期住院的足月儿。健康足月儿婴儿室内感染率<1%。对于特殊护理托儿所的新生儿，发病率随着出生体重的减少而增加。最常见的医院感染是中线相关血流感染（CLABSI）和医院获得性肺炎。
(参见新生儿感染概述。)
新生儿医院内获得性感染的病因
足月新生儿 最常见的医院获得性感染是
由于皮肤感染 金黄色葡萄球菌 （甲氧西林敏感和耐甲氧西林）
虽然托儿所人员鼻腔带S. aureus菌者是潜在的感染源，定植的新生儿和母亲也可能是宿主。在生命的最初几天，脐带残端、鼻子和腹股沟经常被定植。一般婴儿回家后方有表现。
极低体重儿(very low-birth-weight），(VLBW<1500g）革兰氏阳性菌所致的感染约占70％，多数为凝固酶阴性的葡萄球菌；革兰氏阴性菌引格兰阴性菌引起的感染约占20%，包括：大肠杆菌，克雷白杆菌属，假单胞菌属、肠杆菌属和沙雷菌属。真菌感染(白色念珠菌和近平滑念珠菌）约占10％，。院内感染的种类和细菌的抗药性随地点和时间而不同。有时这种定植在一个单位的特殊病原体可导致院内感染的间歇性流行。
由于极低体重儿需要接受多种有创性操作，易发生院内感染：如长期动脉和静脉内留置导管、气管内插管、持续正压通气、提供营养的鼻胃管或鼻空肠喂养管。 在监护室内住院越久，有创性治疗越多，感染的可能性越大。
新生儿医院内获得性感染的预防
采取措施减少金黄色葡萄球菌定植
预防特殊护理托儿所和新生儿ICU的ding'zhi和感染
手部卫生
监测感染
有时用抗生素
疫苗接种
定植减少
在常规沐浴和/或无菌手术的皮肤准备过程中使用局部消毒剂可以帮助减少新生儿的细菌皮肤定植。基于洗必泰的产品越来越多地用于此目的，但美国食品和药物管理局警告说，< 2 个月大的婴儿存在皮肤刺激和化学灼伤的风险。美国儿科学会推荐对新生儿儿脐带进行干燥护理，但这样做在一些医院引起金黄色葡萄球菌高定植率，一些医院也发生了流行病。在感染暴发时，用三合染料涂脐带区，杆菌肽或莫匹罗星软膏涂脐带区、鼻孔和包皮环切处，可有助于减少定植。不主张对工作人员和环境进行常规细菌培养。
特殊护理托儿所和新生儿ICU
对定植和感染的预防需要提供足够的空间。 在重症监护室，多功能室应在每个方向边缘到边缘的孵化器或加热器之间提供120平方英尺（约11.2平方米）/婴儿和8英尺（约2.4米）。 要求护士和患者比例为1：1到1：2。在重症监护室，多功能室应在每个方向边缘到边缘的孵化器或加热器之间提供120平方英尺（约11.2平方米）/婴儿和8英尺（约2.4米）。要求护士和患者比例为1：3至1：4护士：1病人的比例。
需要适当的技术，特别是对于侵入性装置的放置和护理以及对设备的细致清洁和消毒或灭菌。主动监测对技术的依从性是至关重要的。用于插入和保持中心导管的正式循证方案显着降低了中线相关血流感染的发生率。
类似地，已经确定了一组减少新生儿ICU中的医疗保健相关性肺炎的程序和方案; 这些包括工作人员教育和培训，主动监测医疗保健相关性肺炎，将插管的新生儿床的头部提高30至45°，并提供全面的口腔卫生。将新生儿置于横向位置，气管内插管与通气机回路水平放置也是有帮助的。
(参见当前疾病控制和预防中心[CDC]的关于新生儿预防金黄色葡萄球菌感染[2020]和CLABSI[2022]的指南。）
手部卫生
其他预防措施包括特别关注手卫生。用酒精制剂清洁在减少手上的细菌菌落计数方面与皂和水一样有效，但如果手明显污染，则应首先用肥皂和水清洗。排气型婴儿培育箱的保护作用有限，婴儿培育箱的内外可很快被严重污染；工作人员的手和前臂也可被污染。一般血液和体液标本也应加强保护。
感染监测
感染主动监测已完成。在疾病流行时，对患病或有细菌定植的婴儿实施分组隔离，并有专门的护理人员。 有必要在出院后对新生儿继续监测1个月，以评价所实施的控制感染措施是否适当。
抗生素
预防性使用抗生素一般无效，还可能促使产生耐药菌株，导致婴儿正常菌群失衡。 用酒精制剂清洁在减少手上的细菌菌落计数方面与皂和水一样有效，但如果手明显污染，则应用肥皂和水清洗( see table 新生儿胃肠外给药的推荐抗生素剂量）。
疫苗接种
应灭活疫苗应根据常规时间表接种当时在医院的任何婴儿。 在出院之前不给予活的病毒疫苗（例如轮状病毒疫苗），以防止疫苗病毒在医院中扩散。
关键点
医院内感染主要发生在早产儿和长期住院的足月儿。
出生体重越低，感染的风险越高，特别是在具有中心导管，气管内管或两者的新生儿中。
插入和维持导管，管和装置的细微技术对于预防是必不可少的; 正式协议提高依从性。
不建议使用预防性抗生素，除非可能在涉及特定病原体的确定的苗圃流行期间。
灭活疫苗应按照常规计划接种。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): NICU: S. aureus guidelines (2020)
CDC: NICU: CLABSI guidelines (2022)