新生儿医院内获得性感染

足月新生儿 最常见的医院获得性感染是

由于皮肤感染 金黄色葡萄球菌 （甲氧西林敏感和耐甲氧西林）

虽然托儿所人员鼻腔带S. aureus菌者是潜在的感染源，定植的新生儿和母亲也可能是宿主。在生命的最初几天，脐带残端、鼻子和腹股沟经常被定植。一般婴儿回家后方有表现。

极低体重儿(very low-birth-weight），(VLBW<1500g）革兰氏阳性菌所致的感染约占70％，多数为凝固酶阴性的葡萄球菌；革兰氏阴性菌引格兰阴性菌引起的感染约占20%，包括：大肠杆菌，克雷白杆菌属，假单胞菌属、肠杆菌属和沙雷菌属。真菌感染(白色念珠菌和近平滑念珠菌）约占10％，。院内感染的种类和细菌的抗药性随地点和时间而不同。有时这种定植在一个单位的特殊病原体可导致院内感染的间歇性流行。

由于极低体重儿需要接受多种有创性操作，易发生院内感染：如长期动脉和静脉内留置导管、气管内插管、持续正压通气、提供营养的鼻胃管或鼻空肠喂养管。 在监护室内住院越久，有创性治疗越多，感染的可能性越大。