嘌呤和嘧啶代谢障碍概述

嘌呤和嘧啶是RNA和DNA的产物，是细胞能量代谢（ATP和NAD）和信号转导过程（GTP、cAMP、cGMP）中的重要组成成分。

嘌呤和嘧啶可以新合成，也可以是通过正常旁路代谢循环再利用。

嘌呤的分解代谢终产物为尿酸，嘧啶分解代谢产生柠檬酸循环中间产物。

嘌呤代谢异常（见表）分为

有许多嘌呤和嘧啶代谢紊乱。

也可参见可疑遗传性代谢病的诊断程序。

表格 嘌呤代谢障碍 表格