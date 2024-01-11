Duchenne肌营养不良和Becker肌营养不良

Duchenne肌营养不良和Becker肌营养不良都是X连锁隐性遗传病，以肌肉纤维变性引起的进行性近端肌肉无力为特征。Becker肌营养不良发病较晚，症状较轻。临床诊断建议通过基因检测或分析突变基因的蛋白质产物(肌营养不良蛋白)进行确认。治疗的重点是通过物理疗法和使用大括号和支撑矫形维持功能。患有杜氏肌肉营养不良综合症的患者应接受泼尼松或地夫可特治疗，有时还应接受基因疗法。

肌营养不良是由于正常肌肉的结构和功能所需的一个或几个基因功能缺陷造成的遗传性进行性的肌肉疾病;活检标本可见营养不良性改变（如肌纤维坏死和再生）。

杜氏肌肉营养不良症和Becker肌营养不良症是最常见的肌营养不良症。它们是由已知最大的人类基因——肌营养不良蛋白基因Xp21.2位点的突变引起的。高达 70% 的杜氏营养不良症是由单外显子或多外显子缺失引起的，约 10% 由重复引起，20% 由点突变引起。在Becker营养不良症中，大约 70% 的患者有缺失，20% 有重复，高达 10% 有点突变（1）。

在Duchenne肌营养不良中，基因突变导致肌肉细胞膜上的Duchene肌营养障碍（<5%）抗肌萎缩蛋白缺失。 在Becker肌营养不良中，基因突变导致Duchene肌营养障碍抗肌萎缩蛋白异常生成或不足。

Duchenne营养不良症和Becker营养不良症共同影响约1/5000至1/6000活产男性(1)；大多数人都有Duchenne。女性携带者可有无症状性肌酸激酶浓度升高和可能的小腿肥大。

参考文献 1.Duan D, Goemans N, Takeda S, et al: Duchenne muscular dystrophy.Nat Rev Dis Primers 7(1):13, 2021.doi: 10.1038/s41572-021-00248-3

诊断 DNA突变分析

有时肌肉活检，随后免疫组化分析肌营养不良蛋白。 在有特征性临床表现、起病年龄和X连锁隐性遗传的家族史时怀疑本病。肌电图上可观察到肌病性改变（典型的是快速反复的短的低振幅的运动电位）并且在完成时，肌肉活检显示坏死和未被运动单位分离的肌纤维长度明显的变化。 肌酐激酶水平升高至正常值的 100 倍。 使用多重连接依赖性探针扩增 (MLPA) 对来自外周血白细胞的 DNA 进行突变分析是主要的验证测试；它可以识别异常 dystrophin 基因。如果 MLPA 未检测到异常，但仍怀疑 Duchenne 或 Becker 营养不良，则对 dystrophin 基因可以用来检测小的遗传变化，例如点突变。 如果基因检测不能确定诊断，那么应该对肌营养不良蛋白进行分析，并对肌肉活检样本进行免疫染色。Duchene肌营养障碍抗肌萎缩蛋白在Duchenne肌营养不良患者中查不到。在Becker肌营养不良患者中，Duchene肌营养障碍抗肌萎缩蛋白常常是不正常的（分子量低），或者浓度低。 Duchenne肌营养不良患者应该在诊断时或年龄6岁时接受心电图及超声心动图心功能的基线评估。 携带者检查和产前诊断是可行的，包括常规检查如家谱分析、肌酸激酶检查、胎儿性别检查和肌肉组织重组DNA分析、Duchene肌营养障碍抗肌萎缩蛋白免疫染色。