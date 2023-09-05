回避型人格障碍（AVPD）

回避型人格障碍患者担心自己被批评、拒绝、或者他人不同意自己而回避社会交往，甚至工作场所，具体包括以下几种情况：

担心同事的批评而拒绝晋升。

避免会议。

除非确信会被喜欢，否则拒绝结交新朋友。

他们会假设他人都是不认可自己并且是吹毛求疵的，除非大量的事实证明并非如此。因此，在加入一个团体并形成密切关系，患者需要反复的支持和不加批判地接受保证。

患者渴望社会交往，却害怕将自己的幸福置于他人之手。因为这些患者限制了他们与人的互动，他们相对孤立，没有一个可以在他们需要的时候帮助他们的社会网络。

这些患者对任何轻微的批评、反对或嘲讽非常敏感，他们通常假设他人正在批评或抛弃自己。他们对任何负面的反馈十分警惕。他们紧张焦虑的外表可能会引起嘲讽或戏谑的，从而更加加重自我怀疑。

自卑和自我能力不足感抑制这些患者在社交场合的表现，尤其是新的场合。患者自认为不善交际，缺乏吸引力，并且不如别人导致与新人互动受到限制。他们是典型的安静和胆小，并试图消失，因为他们认为，如果他们说什么，别人会说这是错误的。他们不愿谈论自己以免被他人嘲笑或羞辱。他们担心受到批评时会脸红或哭泣。

因为类似原因，回避型人格障碍患者不愿承担个人风险或参与新的活动。这种情况下，他们经常夸大危险并用减轻症状或其他方式来解释回避行为。他们可能更喜欢有限的生活方式，因为他们需要安全和确定性。