回避型人格障碍（AVPD）

回避型人格障碍的特点是避免拒绝，批评或羞辱风险的人际互动。诊断根据临床标准。治疗采用心理治疗、抗焦虑药和抗抑郁药物。
(参见焦虑障碍概述。）
回避型人格障碍患者存在强烈的能力不足感，并回避得到负面评价的任何情况，造成社会适应不良。
在美国，报告的回避型人格障碍患病率各不相同，但估计患病率约为 2.1% (1)。在社区调查中，回避型人格障碍对女性的影响比对男性的影响更大，尽管差异很小（2）。
共病 常见。患者通常共病 重度抑郁障碍, 持续抑郁障碍, 强迫症, 或某种 焦虑障碍 （如, 惊恐障碍, 尤其 社交恐惧症 [社交焦虑症]）(3, 4 )。他们还可能有另一种人格障碍（例如， 依赖型人格障碍, 边缘性人格障碍）。存在社交恐惧的回避型人格障碍患者有更严重的症状和功能损害。
参考文献
1.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
2.Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.J Clin Psychiatry 65: 948-958, 2004.doi: 10.4088/jcp.v65n0711
3.Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Co-occurrence of 12-month mood and anxiety disorders and personality disorders in the US: results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.J Psychiatr Res 39(1):1-9, 2005.doi: 10.1016/j.jpsychires.2004.05.004
4.Zimmerman M, Rothschild L, Chelminski I: The prevalence of DSM-IV personality disorders in psychiatric outpatients.Am J Psychiatry 162:1911-1918, 2005.doi: 10.1176/appi.ajp.162.10.1911
回避型人格障碍的病因学
研究表明，儿童时期的被拒绝和边缘化经历会导致社交焦虑特质，并产生回避型人格障碍的行为(1, 2)。早在2岁时即可出现社交场合的回避。
病因参考文献
1.Joyce PR, McKenzie JM, Luty SE, et al: Temperament, childhood environment and psychopathology as risk factors for avoidant and borderline personality disorders.Aust N Z J Psychiatry 37(6):756-764, 2003. doi: 10.1080/j.1440-1614.2003.01263.x
2.Eikenaes I, Egeland J, Hummelen B, et al: Correction: Avoidant personality disorder versus social phobia: The significance of childhood neglect.PLoS One 15;10(5):e0128737, 015. doi: 10.1371/journal.pone.0128737
回避型人格障碍的症状和体征
回避型人格障碍患者担心自己被批评、拒绝、或者他人不同意自己而回避社会交往，甚至工作场所，具体包括以下几种情况：
担心同事的批评而拒绝晋升。
避免会议。
除非确信会被喜欢，否则拒绝结交新朋友。
他们会假设他人都是不认可自己并且是吹毛求疵的，除非大量的事实证明并非如此。因此，在加入一个团体并形成密切关系，患者需要反复的支持和不加批判地接受保证。
患者渴望社会交往，却害怕将自己的幸福置于他人之手。因为这些患者限制了他们与人的互动，他们相对孤立，没有一个可以在他们需要的时候帮助他们的社会网络。
这些患者对任何轻微的批评、反对或嘲讽非常敏感，他们通常假设他人正在批评或抛弃自己。他们对任何负面的反馈十分警惕。他们紧张焦虑的外表可能会引起嘲讽或戏谑的，从而更加加重自我怀疑。
自卑和自我能力不足感抑制这些患者在社交场合的表现，尤其是新的场合。患者自认为不善交际，缺乏吸引力，并且不如别人导致与新人互动受到限制。他们是典型的安静和胆小，并试图消失，因为他们认为，如果他们说什么，别人会说这是错误的。他们不愿谈论自己以免被他人嘲笑或羞辱。他们担心受到批评时会脸红或哭泣。
因为类似原因，回避型人格障碍患者不愿承担个人风险或参与新的活动。这种情况下，他们经常夸大危险并用减轻症状或其他方式来解释回避行为。他们可能更喜欢有限的生活方式，因为他们需要安全和确定性。
回避型人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
诊断回避型人格障碍 (1)，患者必须有
持续的行为模式，避免社会上的接触，感觉自己不完美，对批评和排斥过于敏感
这种模式具有以下≥4个特征：
避免参与涉及人际关系的相关活动，担心遭到批评或拒绝或者他人不赞成
除非确定别人喜欢他们，否则不愿意参与其他人的活动
因为害怕嘲笑或羞辱，不原与他人保持密切的关系，
对于社会环境（社会生活）中受到的批评或拒绝过分关注
感觉自己不完美，因此在新的环境下感到拘谨
自我评价：认为自己在社交上不称职，不吸引人或不如他人
因为觉得所尴尬，不愿承担个人风险或参与任何新的活动。
此外，症状必须从成年早期开始。
鉴别诊断
回避型人格障碍必须和以下两种疾病鉴别：
社交恐惧症: 社交恐怖症和回避型人格障碍之间的差异很微妙。 回避型人格障碍比社会恐怖症有更普遍的焦虑和回避现象，后者通常局限于可能导致尴尬的公开场合下（例如公开演讲，在舞台上表演）。然而，社交恐怖可能涉及更广泛的回避模式，因此可能难以区分。两种障碍可以共病。
分裂样人格障碍: 这两种疾病的特点都是社会孤立。然而，分裂型人格障碍的患者变得孤立，是因为他们对其他人没有兴趣，而具有回避型人格障碍的患者变得孤立是因为他们对其他人可能的排斥或批评过于敏感。
其他人格障碍可能是在某些方面类似回避型人格障碍，但可以通过特征表现来区分（例如依赖型人格障碍需要被照顾VS回避型人格障碍害怕被批评）。
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 764-768.
回避型人格障碍的治疗
针对社交技能的认知行为治疗。
支持性心理治疗
精神动力性心理治疗
抗焦虑药和抗抑郁药物
治疗的一般原则 回避型人格障碍的发病率与所有人格障碍的发病率相似。
回避型人格障碍通常回避治疗。
对社交恐惧症和回避型人格障碍患者的有效治疗包括以下几种(1)：
针对社交技能的认知行为疗法，团体治疗
有同样困扰的患者组成的团体治疗也有效。
回避型人格障碍患者受益于个体化治疗，这些治疗对患者对他人的过敏反应具有支持性和敏感性。
精神动力性心理治疗，其重点是潜在的冲突，可能有效。
目前尚无药物的安慰剂对照研究。
治疗参考文献
1.Weinbrecht A, Schulze L, Boettcher J, et al: Avoidant personality disorder: A current review.Curr Psychiatry Rep 18(3):29, 2016. doi: 10.1007/s11920-016-0665-6