循环型障碍表现为持续数天的轻躁狂和轻度抑郁，病程欠规则，严重程度也较双相障碍轻，症状在≥2年内半数时间持续存在。诊断根据既往病史和临床。治疗以宣教为主，有些患者存在社会功能受损需要药物治疗。
循环型障碍通常是躁郁症II型的前兆。然而，也可能只是情绪的波动而不是心境障碍。
对于慢性轻躁狂，有一种临床上较为少见的情况，即在轻躁狂时有习惯性的睡眠需要减少，表现为睡眠时间 < 6小时。当处于这种情形时通常兴高采烈、过分自信、精力充沛、雄心勃勃、爱管闲事，他们一刻不得闲，常常很快与他人熟稔。
对于某些人来说，循环型障碍和慢性轻躁狂有助于其取得生意成功、提高领导力、获得成就以及艺术的创造力。后果通常包括不稳定的工作和学校教育经历、冲动和频繁的住所变化、反复的浪漫或婚姻破裂，以及偶尔滥用酒精和药物。
(参见情绪障碍概述。）
循环性障碍的诊断
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 160-163.
循环型情感障碍的治疗
支持治疗
有时需要使用心境稳定剂
患者需要被教导如何在他们喜怒无常的情绪波动下生活，然而和循环型障碍的人一起生活并不容易，因为他们的人际关系常常变化无常。他们比较适合弹性较大的工作。有艺术倾向的患者也许会坚持从事该领域的职业因为循环型障碍的过度波动对于艺术工作者比较合适。
心境稳定剂（如，锂盐、某种抗癫痫药，尤其丙戊酸、卡马西平及拉莫三嗪）使用与否取决于在社会功能受损程度和社交得益或创造力提升之间的平衡。口服双丙戊酸钠通常比同等剂量的锂具有更好的耐受性。
应该避免使用抗抑郁药除非抑郁症状严重并且持续时间长，否则会存在转换和快速循环的风险。
支持团体可以通过提供一个论坛来帮助患者分享他们的共同经历和感受。