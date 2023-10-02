循环型障碍表现为持续数天的轻躁狂和轻度抑郁，病程欠规则，严重程度也较双相障碍轻，症状在≥2年内半数时间持续存在。诊断根据既往病史和临床。治疗以宣教为主，有些患者存在社会功能受损需要药物治疗。

循环型障碍通常是躁郁症II型的前兆。然而，也可能只是情绪的波动而不是心境障碍。

对于慢性轻躁狂，有一种临床上较为少见的情况，即在轻躁狂时有习惯性的睡眠需要减少，表现为睡眠时间 < 6小时。当处于这种情形时通常兴高采烈、过分自信、精力充沛、雄心勃勃、爱管闲事，他们一刻不得闲，常常很快与他人熟稔。

对于某些人来说，循环型障碍和慢性轻躁狂有助于其取得生意成功、提高领导力、获得成就以及艺术的创造力。后果通常包括不稳定的工作和学校教育经历、冲动和频繁的住所变化、反复的浪漫或婚姻破裂，以及偶尔滥用酒精和药物。

(参见情绪障碍概述。）

循环性障碍的诊断 诊断 循环性障碍的诊断基于以下诊断标准 精神疾病诊断与统计手册，第 5 版，文本修订版，必须已存在至少 2 年（1）： 多次出现不符合轻躁狂发作标准的轻躁狂症状，以及多次出现不符合重度抑郁发作标准的抑郁症状。

症状至少在2年期间的一半时间内出现，且患者没有症状的时间不得超过2个月 此外，这些症状不能归因于另一种精神疾病（例如， 分裂情感障碍, 妄想症）或某种物质的心理影响（例如， 分裂情感障碍）或其他医疗状况（例如， 甲状腺功能亢进症）

诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 160-163.