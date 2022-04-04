已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

妄想障碍的特点是持续1个月以上的妄想（坚持错误信念），没有其他精神病症状。

妄想与错误信念的区别在于妄想信念在面对明确、合理的相反证据时保持不变；当信念更可信时（例如，配偶不忠），有时很难做出这种区分。

妄想障碍与精神分裂症的区别在于不存在任何其他精神病症状（如幻觉、言语或行为紊乱、阴性症状）的妄想症。 妄想可以是

不怪异的：妄想是可能出现的情况，如被跟踪、被毒害、被感染、为远方的某个人所爱或者是被配偶或爱人欺骗。

怪异的：比如认为被移除了内脏却没有留下任何疤痕。

与精神分裂症不同，妄想障碍较少见。常在更年期、成年的中后期发作。患者的社会功能不像精神分裂症患者那样受损，受损的功能常直接与妄想信念有关。

当妄想障碍出现在年长患者时，有时称为妄想痴呆。它可以与轻度痴呆并存。医生必须小心区分妄想和轻度精神错乱的老年患者所报告的老年虐待。

(参见神分裂症及相关障碍介绍。）

妄想性精神障碍的症状和体征 妄想障碍可以见于偏执性人格障碍者。 这些人在成年早期就普遍存在对他人不信任、怀疑他人及他人的行为动机，这种情况贯穿一生。 早期症状有被利用感，担心朋友是否忠诚，是否值得信任，易于从别人善意的评价或美好的事件中感受到威胁的信息，总是心怀怨恨和戒备。 几种妄想障碍的亚型已被识别： 色情狂： 患者坚信有人爱上自己。他会用种种努力去与妄想的客体接触，如打电话、写信、监视、跟踪尾随等。患者常因为这些行为而违法。

夸大狂： 患者坚信自己有了不起的才能并做出了重大发现。

嫉妒狂： 患者坚信自己的配偶或爱人不忠。这种信念是并非从事实推理得来。他们可能存在人身攻击。

迫害狂： 患者坚信自己被监视、被中伤、被侵害。可能会反复通过法院或其他政府机构来获得正义，也可能以暴力来报复想象中的迫害。

躯体：患者的妄想与躯体功能有关，如坚信自己身体是畸形的，身体有异味或者寄生虫。 患者的行为并不怪异或奇特，除了妄想（如社会孤立或病耻感，婚姻或工作困难）可能产生的后果，患者的功能受损不明显。

妄想障碍的诊断 临床评估 诊断主要是通过临床评估，完整地收集病史，排除其他与妄想有关的特定情况,（如，药物滥用、阿尔兹海默症、癫痫、强迫症、谵妄及其他精神分裂谱系症）。 对潜在危险程度进行评估很重要，特别要评估患者根据妄想采取行动的可能性。

妄想障碍的预后 妄想障碍一般不导致严重功能损害或人格改变，但是妄想内容会逐渐进展。只要他们的工作不涉及与妄想有关的事情，大多数患者就可以继续工作。