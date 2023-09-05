强迫型人格障碍 (OCPD)

强迫型人格障碍的特点是持续地有秩序，追求完美和控制（缺乏灵活的余地），最终导致任务完成缓慢或干扰。诊断根据临床标准。治疗包括精神动力性心理治疗，认知行为治疗和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）。
(参见人格障碍概述。）
患有强迫性人格障碍的患者需要控制，因此，他们倾向于在自己的努力中孤身一人，不信任他人的帮助。
估计中位患病率为4.7％，但可能高达7.8％(1, 2)。在基于人群的研究中，这种情况在男性和女性中同样常见。
家族中具有强迫特质，限制情感的表达和完美主义可能与障碍的发生有关 (3)。
可以存在共病。患者常常还会有 抑郁症 （重度抑郁症或持续性抑郁症）， 焦虑症， 或者 强迫症 （4）。
参考文献
1.Grant JE, Mooney ME, Kushner MG: Prevalence, correlates, and comorbidity of DSM-IV obsessive-compulsive personality disorder: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions.J Psychiatr Res 46(4):469-475, 2012. doi: 10.1016/j.jpsychires.2012.01.009
2.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
3.Marincowitz C, Lochner C, Stein DJ: The neurobiology of obsessive-compulsive personality disorder: A systematic review.CNS Spectr 27(6):664-675, 2022. doi: 10.1017/S1092852921000754
4.Zimmerman M, Rothschild L, Chelminski I: The prevalence of DSM-IV personality disorders in psychiatric outpatients.Amer J Psychiatry 162:1911-1918, 2005, doi: 10.1176/appi.ajp.162.10.1911
OCPD的症状和体征
强迫型人格障碍的患者，对秩序有先占观念，完美主义，对自身和情况的控制严格，高效且公开。他们的行为常僵化并且固执，通常坚持一切以特定方式来完成。
为保持控制感，患者注重规则，微小的细节，程序，计划和清单。结果导致项目或活动的重点丢失。患者反复检查错误，并过度关注细节。他们不合理利用自己时间，直到最后结束时仍未完成最重要的任务。对细节存在先占观念，为确保一切完美而无休止地推迟完成。他们无法意识到他们的行为如何影响同事。当专注于某个任务时，患者可能忽视生活的其他方面。
因为他们希望以特定的方式来完成，他们很难委托他人完成任务，或者与他人合作。当与他人工作时，他们可能会列出任务如何完成的清单，如果其他同事提出另一种方式则表现得极其不安。当他们落后于既定计划时甚至拒绝帮助。
强迫型人格障碍患者过度专注于工作和业绩，他们的奉献行为并非出于经济原因。其结果是休闲活动和人际关系被忽略。他们可能认为自己没有时间放松或和朋友约会，可能会推迟休假很长时间甚至不休假，或者为了不浪费时间，必须带上工作。 与朋友一起度过时，通常是在一个正式组织的活动上（例如，某个运动）。爱好和休闲活动被认为是需要的组织和努力掌握的任务，目标是完美。
患者提前进行详尽的计划，并且不考虑改变。患者坚持不懈的固执可能会挫败的同事和朋友。
他们通常也严格控制感情的表达。这些患者可能用一种正式、拘谨或严肃的方式与他人交流。通常情况下，他们只说自认为完美的话。他们可能会注重逻辑和理智，无法容忍情绪化的行为或表现。
这些患者可能对于道德、伦理和价值观问题过分热心，挑剔，固执。对人对己都是严格的道德标准，并严厉地自我批评。严格尊敬权威并极度遵守规则，没有情有可原的例外。
强迫性人格障碍的症状可能会随着时间的推移（例如一年内）而改善，但随着时间的推移其持续性（即缓解和复发率）尚不清楚。
OCPD的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
诊断强迫型人格障碍 (1)，患者必须有
一种对秩序、完美主义、自我、他人和环境控制的持续专注模式
这种模式具有以下≥4个特征：
对细节，规则，计划，组织和清单的先占观念
过分追求完美而导致任务完成障碍
过分投入工作和业绩（不是因为经济原因），导致忽略休闲活动和朋友交往
对于伦理、道德和价值观问题过度尽责，一丝不苟，固执
不愿丢弃破旧或毫无价值的对象，甚至包括那些没有情感价值
不愿委托他人或与其他人共事，除非那些人同意完全按照自己的方式做事
对人对己爱钱如命以备不时之需
顽固和固执
此外，症状必须从成年早期开始。
鉴别诊断
强迫型人格障碍需与下列障碍鉴别
强迫症（OCD）: 强迫症患者有真正强迫观念（重复的，不必要的，侵入性思维导致明显的焦虑）和强迫行为（通过仪式行为来减少焦虑相关的强迫观念）。强迫症患者通常由于无法控制强迫症状而焦虑，而强迫型人格障碍患者对控制的需要是源于对秩序的先占观念，使得自己的行为，价值观和感情可接受并与自我意识相一致。
回避型人格障碍: 回避型和强迫性人格障碍都以社会孤立为特征;然而，在患有强迫性人格障碍的患者中，孤立是由于优先考虑工作和生产力而不是人际关系，这些患者不信任他人只是因为他们有可能干扰完美主义。
分裂样人格障碍: 两者都存在人际关系的疏离。但两者的动机不同：分裂样人格障碍患者无法与人产生亲密关系，而强迫型人格障碍患者对于工作的过分追求让人出现情感的不适。
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 771-775.
OCPD的治疗
精神动力性心理治疗
认知行为治疗
选择性5-羟色胺再摄取抑制 （SSRIs）
强迫型人格障碍治疗的一般治疗同其他人格障碍。
强迫型人格障碍的治疗方式很少此外，由于患者的顽固、固执以及对于控制的需要，使得治疗令人沮丧。
精神动力学心理治疗和认知行为疗法可能有效 (1)。有时在治疗期间，患者有趣的详细的高水平的谈话似乎提示有效，事实上是回避情绪的并且不会导致变化。
有限的数据表明 SSRIs 可能有效（2）。
治疗参考文献
1. Diedrich A, Voderholzer U: Obsessive-compulsive personality disorder: A current review.Curr Psychiatry Rep.17(2):2, 2015.doi: 10.1007/s11920-014-0547-8
2.Gecaite-Stonciene J, Williams T, Lochner C, et al: Efficacy and tolerability of pharmacotherapy for obsessive-compulsive personality disorder: A systematic review of randomized controlled trials.Expert Opin Pharmacother 23(11):1351-1358, 2022. doi: 10.1080/14656566.2022.2100695