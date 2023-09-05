强迫型人格障碍 (OCPD)

强迫型人格障碍的患者，对秩序有先占观念，完美主义，对自身和情况的控制严格，高效且公开。他们的行为常僵化并且固执，通常坚持一切以特定方式来完成。

为保持控制感，患者注重规则，微小的细节，程序，计划和清单。结果导致项目或活动的重点丢失。患者反复检查错误，并过度关注细节。他们不合理利用自己时间，直到最后结束时仍未完成最重要的任务。对细节存在先占观念，为确保一切完美而无休止地推迟完成。他们无法意识到他们的行为如何影响同事。当专注于某个任务时，患者可能忽视生活的其他方面。

因为他们希望以特定的方式来完成，他们很难委托他人完成任务，或者与他人合作。当与他人工作时，他们可能会列出任务如何完成的清单，如果其他同事提出另一种方式则表现得极其不安。当他们落后于既定计划时甚至拒绝帮助。

强迫型人格障碍患者过度专注于工作和业绩，他们的奉献行为并非出于经济原因。其结果是休闲活动和人际关系被忽略。他们可能认为自己没有时间放松或和朋友约会，可能会推迟休假很长时间甚至不休假，或者为了不浪费时间，必须带上工作。 与朋友一起度过时，通常是在一个正式组织的活动上（例如，某个运动）。爱好和休闲活动被认为是需要的组织和努力掌握的任务，目标是完美。

患者提前进行详尽的计划，并且不考虑改变。患者坚持不懈的固执可能会挫败的同事和朋友。

他们通常也严格控制感情的表达。这些患者可能用一种正式、拘谨或严肃的方式与他人交流。通常情况下，他们只说自认为完美的话。他们可能会注重逻辑和理智，无法容忍情绪化的行为或表现。

这些患者可能对于道德、伦理和价值观问题过分热心，挑剔，固执。对人对己都是严格的道德标准，并严厉地自我批评。严格尊敬权威并极度遵守规则，没有情有可原的例外。

强迫性人格障碍的症状可能会随着时间的推移（例如一年内）而改善，但随着时间的推移其持续性（即缓解和复发率）尚不清楚。