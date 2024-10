儿童和青少年抽动障碍和Tourette综合征

抽动综合行为干预(CBIT)

有时使用α-肾上腺素能激动剂或抗精神病药

合并症治疗

(参见 the American Academy of Neurology's review summary of treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders [2019].)

仅当抽动显著妨碍儿童的活动或有损自我形象时,才推荐抑制抽动的治疗;治疗并不改变疾病的自然进程。通常情况下,如果临床医生帮助孩子及其家人了解抽动的自然史,并且学校人员可以帮助同学了解疾病,则可以避免治疗。

一种称为综合行为干预(CBIT)的行为治疗可以帮助一些较大的儿童控制或减少他们的抽动的数量或严重程度。它包括认知行为治疗,如习惯反转(学习一种新的行为来替代抽动),关于抽动的教育和放松技术。

有时,天然的打蜡和抽动的减少使得看起来抽动对特定治疗有反应。

Medications(药物应用史) 口服α-肾上腺素能激动剂 通常用于轻度症状,也有助于治疗多动症: 可乐定在睡前开始服用0.05 mg,并逐渐增加(例如,每7天增加0.05 mg),分两次剂量增加至0.1至0.4 mg/天。

胍法辛在睡前开始服用0.25 mg,然后分两次逐渐增加(例如每周增加0.25 mg),最高可达4 mg/天(除非服用长效 胍法辛 )。 可乐定 的副作用之一是疲劳,这可能会限制白天的剂量;低血压并不常见。 对于更难控制的症状可能需要口服抗精神病药 ——例如: 利培酮,0.25至1.5mg,每天两次

氟哌啶醇,0.5〜2mg,每天两次或三次

匹莫齐特,1〜2 mg,每天两次

奥氮平,2.5至5mg,每天一次 氟奋乃静也能有效抑制抽搐。 对于任何药物,使用抽搐可耐受所需的最低剂量;剂量逐渐减少。烦躁,帕金森综合征,静坐不能和迟发性运动障碍的不良反应是罕见的,但可能限制抗精神病药的使用;使用较低的白天剂量和较高的睡前时间剂量可能会降低副作用。