分裂样人格障碍患者似乎与他人，包括亲属，并无建立亲密关系的愿望。有时，除了一级亲属，他们没有亲密朋友或知己。他们很少约会经常终身未婚。 他们更喜欢独身，选择那些不需要与他人互动的活动和爱好（如计算机游戏）。性活动是很少，也不感兴趣。 他们也从很少喜欢感官享受（如在海滩上散步）。

这些患者似乎并不在意别人对他们的看法——不管是好是坏。他们不会在意社会交往的正常线索，使得他们看起来不善交际，孤傲，或我行我素。 他们在社交场合很少有所行为（如微笑或点头）或流露感情。即使激怒他们，也很难以表达愤怒。他们对于重要的生活时间不作出适当的反应，对环境显得很被动。结果是，显得生命没有方向。

少数情况下，当他们愿意暴露自己时，会承认他们觉得很痛苦，尤其是在社会交往的情况下。

分裂样人格障碍的症状往往随着时间的推移保持稳定，比其他人格障碍更加严重。