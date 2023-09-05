类分裂型人格障碍的特点是持久地疏离，对社会关系不感兴趣，在人际关系中情感表达有限。诊断根据临床标准。治疗为认知行为疗法。
(参见人格障碍概述。）
分裂样人格障碍的患者与他人交往的能力受限。
估计中位患病率为0.9％，但可能高达3.1％(1, 2)。一些研究表明，这种情况在男性中更为常见，而其他研究则发现没有性别差异。类分裂型人格障碍在患有精神分裂症或分裂型人格障碍家族史中更为常见。
共病 常见。多达半数患者至少有过一次 重症抑郁症发作他们通常还患有其他人格障碍，最常见的精神分裂型、偏执型、边缘型或回避型。
参考文献
1.Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.J Clin Psychiatry 65(7):948-958, 2004.doi: 10.4088/jcp.v65n0711
2.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
精神分裂型人格障碍的病因学
童年期照顾者情感冷漠、忽略或疏离，导致人际关系的感受不满意，可能与分裂样人格障碍的发生有关。
精神分裂型人格障碍的症状和体征
分裂样人格障碍患者似乎与他人，包括亲属，并无建立亲密关系的愿望。有时，除了一级亲属，他们没有亲密朋友或知己。他们很少约会经常终身未婚。 他们更喜欢独身，选择那些不需要与他人互动的活动和爱好（如计算机游戏）。性活动是很少，也不感兴趣。 他们也从很少喜欢感官享受（如在海滩上散步）。
这些患者似乎并不在意别人对他们的看法——不管是好是坏。他们不会在意社会交往的正常线索，使得他们看起来不善交际，孤傲，或我行我素。 他们在社交场合很少有所行为（如微笑或点头）或流露感情。即使激怒他们，也很难以表达愤怒。他们对于重要的生活时间不作出适当的反应，对环境显得很被动。结果是，显得生命没有方向。
少数情况下，当他们愿意暴露自己时，会承认他们觉得很痛苦，尤其是在社会交往的情况下。
分裂样人格障碍的症状往往随着时间的推移保持稳定，比其他人格障碍更加严重。
精神分裂型人格障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
诊断精神分裂型人格障碍 (1)，患者必须有一个持续的模式
游离于社会关系并对此普遍不感兴趣
人际互动中有限的情感表达
这种模式具有以下≥4个特征：
不享受亲密关系或没有欲望，包括家庭成员
喜欢独自活动
对与他人的性活动缺乏兴趣
很少甚至不享受活动
除了一级亲属，缺少亲密朋友或知己
明显地漠视他人的表扬或批评
情感冷漠，疏离，或平淡
此外，症状必须是从成年早期开始。
鉴别诊断
临床医生应区分以下情况：
精神分裂症及相关疾病: 与精神分裂症患者不同，类分裂型人格障碍患者没有认知或知觉障碍（如偏执狂，幻觉）。
自闭症谱系障碍: 患者分裂样人格障碍患者的社会障碍和刻板行为或缺乏兴趣并不明显。
分裂型人格障碍: 分裂样人格障碍不存在扭曲的观念和思维。
回避型人格障碍: 在分裂样人格障碍的社会隔离是对社会关系不感兴趣，而回避型人格障碍是由于害怕被尴尬或拒绝。
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 741-744.
精神分裂型人格障碍的治疗
社交技能训练
这 治疗的一般原则 精神分裂样人格障碍的症状与所有人格障碍的症状相同。
没有相关的心理治疗或药物治疗对照研究。
一般情况下，分享不需要与人互动的主题（如财产，收藏，爱好）可鞥会吸引喜欢独处的患者，帮助建立治疗关系，或许还可以促进治疗互动。
侧重社交技巧的人之行为治疗也可有所帮助。由于分裂样人格障碍患者缺乏对他人的兴趣，他们没有动力去改变。