Goodpasture综合征

Goodpasture综合征是肾小球肾炎合并肺泡出血，并有抗肾小球基底膜抗体。本病最常表现为弥漫性肺泡出血合并肾小球肾炎，但偶可单独引起肾小球肾炎（10～20%）或肺部病症（10%）。

抗肾小球基底膜抗体是针对Ⅳ型胶原alpha3链的非胶原（NC-1）区，Ⅳ型胶原在肾脏和肺的毛细血管基底膜含量最高。

环境因素（最常见的是吸烟、最常见的有病毒性呼吸道感染，吸入碳氢化合物溶剂相对少见）使遗传易感人群的肺泡毛细血管抗原暴露于循环抗体，最主要的易感人群是有HLA-DRw15，-DR4和-DRB1等位基因者。循环抗肾小球基底膜抗体结合于基底膜，固定补体，触发细胞介导的炎症反应，引起肾小球肾炎和（或）肺毛细血管炎。