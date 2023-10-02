肺肾综合征几乎都是潜在的自身免疫性疾病的表现。肺出血肾炎综合征是典型病因，但肺肾综合征也可由系统性红斑狼疮、肉芽肿性血管炎、显微镜下多血管炎以及其他一些少见的 血管炎、系统性风湿性疾病、药物诱发血管炎引起（见表肺肾综合征的病因）。

肺肾综合征少见于IgA介导疾病如 IgA肾病或IgA相关血管炎，以及免疫复合物介导肾病如原发性混合型冷球蛋白血症。少数情况下，急进性肾小球性肾炎单可引起该综合征，机制为肾衰、容量负荷增加、肺水肿伴咯血。