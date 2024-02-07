不同医疗机构的医院获得性肺炎的病原体和抗生素的耐药性可明显不同，在同一医疗机构内两者也会在短时间（如一个月）内发生变化。定期更新医疗机构的抗菌药物敏感性，对于确定合适的经验性抗生素治疗至关重要。一般来说，最重要的病原体是

Pseudomonas aeruginosa

甲氧西林敏感的 金黄色葡萄球菌

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）

其他的重要病原体有肠道革兰氏阴性菌（主要是肠杆菌Enterobacter、肺炎克雷伯菌Klebsiella pneumoniae、大肠杆菌Escherichia coli、黏质沙雷杆菌Serratia marcescens、变形杆菌Proteus 以及不动杆菌 Acinetobacter）。

在入院后4~7天内发生的肺炎以甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌S. aureus、肺炎链球菌 Streptococcus pneumoniae和流感嗜血杆菌感染Haemophilus influenzae最常见。随着气管插管时间或住院时间的延长，铜绿假单胞菌 P. aeruginosa、MRSA、革兰氏阴性肠杆菌的感染率增加。

既往使用静脉抗生素（入院前90天内）大大增加了VAP耐药菌感染风险，特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌感染的可能性（2)。耐药菌的感染明显增加了发病率和死亡率。呼吸机相关性肺炎特有的抗生素耐药菌的其他危险因素包括

呼吸机相关性肺炎时发生感染性休克

急性呼吸窘迫综合征（ARDS）在VAP之前。

住院 ≥ 呼吸机相关性肺炎发生前5天

VAP发生前的急性肾脏替代治疗

大剂量糖皮质激素的使用增加了军团菌Legionella和铜绿假单胞菌 Pseudomonas感染的风险。慢性化脓性肺病如囊性纤维化和支气管扩张会增加革兰氏阴性病原体的风险，包括耐药菌。