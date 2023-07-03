肺不张指的是肺组织塌陷，肺容积缩小。若肺不张广泛，患者可有呼吸困难或呼吸衰竭肺。也可以发展为肺炎。 肺不张通常没有明显症状，但某些情况下可能出现低氧血症和胸膜炎性胸痛。根据胸部Ｘ线片进行诊断。治疗包括保持咳嗽和深呼吸，治疗原发原因。
肺泡的自然回缩受到了下列因素的对抗：
表面活性物质（即保持表面张力）
连续呼吸（这使肺泡开放）
间歇性深呼吸（其中释放的表面活性剂进入肺泡）
定期咳嗽（清除气道分泌物）
肺不张的主要后果包括低通气（缺氧和通气/灌注[V/Q]比例失调）和肺炎。
肺不张的病因
肺不张的症状和体征
肺不张本身是无症状的，除非低氧血症或出现肺炎。 低氧血症的症状往往与和肺不张的发生速度和程度有关。 快速，广泛的肺不张，可出现呼吸困难，甚至呼吸衰竭。缓慢发展的非广泛性肺不张，症状可能是轻微或缺如。
肺炎可导致咳嗽，咳痰、呼吸困难和胸膜炎性胸痛 胸膜炎性疼痛也可能是由于导致肺不张的病症（例如，胸部创伤、手术）引起。
往往无症状。如果肺不张面积大，肺不张区域可有呼吸音降低，并有叩诊浊音，以及胸部触觉语颤降低。 通常仅在胸部成像（例如 X 射线或 CT）中发现。
肺不张的诊断
胸部X线检查
出现任何不明原因的呼吸道症状，有危险因素，尤其是近期的主要手术的患者，应该考虑到肺不张的可能。 有临床意义的肺不张（例如，引起症状，增加了并发症的风险，或影响肺功能）通常在胸部X射线检查时刻发现，包括肺部阴影和/或肺容积的减少。
Courtesy of Alexander S.Niven, MD
如果肺不张不具临床意义（例如，如果它不是近期手术或胸部X光看到的肺炎）或其他疾病（如肺栓塞，肿瘤），其他检查，如支气管镜或胸部计算机断层成像（CT） ，可能是必要的。
肺不张的治疗
保持咳嗽和深呼吸
如怀疑肿瘤或异物阻塞，需支气管镜检查
用于治疗肺不张的疗效证据均较弱或无。通常的建议包括胸部物理治疗，以帮助维持肺膨胀技术，如定向咳嗽，深呼吸练习和使用的激励肺活量计的协助通气和分泌物的清除。 对于非卧床患者，锻炼（例如步行）是促进深呼吸的理想方式。
对于未插管，分泌物不多的患者，持续气道正压可能会有帮助。对于气管插管且机械通气的患者，呼气末正压和/或更高的潮气量通气可能会有帮助。
避免过度镇静有助于确保通气和有效的深呼吸和咳嗽。然而，严重的胸膜疼痛可能会影响深呼吸和咳嗽，阿片类药物可协助缓解。因此，许多医生处方阿片类镇痛药用以缓解疼痛和建议患者自觉咳嗽，并定期做深呼吸。在某些病人术后，硬膜外麻醉或肋间神经阻滞可以用于缓解疼痛，而不会导致呼吸抑制。应避免镇咳。
更重要的是，针对肺不张（如粘液栓，异物，肿瘤，肿块，肺积液）的原因应及时治疗。对于持久性黏液堵塞，雾化dornase阿尔法道连酶及试用支气管扩张剂。Acetylcysteine通常要避免，因为它可引起支气管收缩。 如果其他措施无效或者怀疑是粘液阻塞以外的原因，应进行支气管镜检查。
预防肺不张
吸烟者可以通过术前停止吸烟，最好是术前至少6到8周来降低其术后肺不张的危险。 药物治疗慢性肺疾病（如慢性阻塞性肺病[COPD]）应在手术前进行。胸或上腹部手术的病人应考虑进行术前吸气肌训练（包括激励肺活量测定）。
手术，早期下床活动和肺扩张后的技术（如咳嗽，深呼吸练习，诱导性肺活量测定）也可以降低风险。
关键点
肺不张是可逆性的肺组织塌陷或容积减少，常见的原因包括内在或外在的气道受压，低通气和错位气管导管。
大面积肺不张可能会导致低氧血症症状，但其他症状是由于原发病因或叠加肺炎。
诊断依靠胸部X光检查;如果致病原因不易在临床上发现，可能需要支气管镜或胸部计算机断层扫描检查。
治疗包括最大限度地咳嗽、深呼吸，并在可能的情况下步行。