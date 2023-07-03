肺不张指的是肺组织塌陷，肺容积缩小。若肺不张广泛，患者可有呼吸困难或呼吸衰竭肺。也可以发展为肺炎。 肺不张通常没有明显症状，但某些情况下可能出现低氧血症和胸膜炎性胸痛。根据胸部Ｘ线片进行诊断。治疗包括保持咳嗽和深呼吸，治疗原发原因。

肺泡的自然回缩受到了下列因素的对抗：

表面活性物质（即保持表面张力）

连续呼吸（这使肺泡开放）

间歇性深呼吸（其中释放的表面活性剂进入肺泡）

定期咳嗽（清除气道分泌物）

肺不张的主要后果包括低通气（缺氧和通气/灌注[V/Q]比例失调）和肺炎。

肺不张的病因 最常见的导致肺不张的原因包括： 内源性气道阻塞（例如，异物，肿瘤，粘液栓）

气道的外源性压迫（如肿瘤，淋巴结肿大）

呼吸或咳嗽抑制（例如，通过全身麻醉，过度镇静，疼痛）

仰卧位，特别是在肥胖患者和心脏扩大的患者

肺实质受压或塌陷（例如大量胸腔积液或气胸） 胸腔和腹腔手术是非常常见的原因，因为它们涉及全身麻醉，使用阿片类药物（继发性呼吸抑制），并且往往是呼吸伴有疼痛。一个错位气管插管可以通过阻断一个主支气管引起肺不张。 肺不张的不太常见的原因包括表面活性物质功能障碍和肺实质瘢痕形成或肿瘤。

肺不张的症状和体征 肺不张本身是无症状的，除非低氧血症或出现肺炎。 低氧血症的症状往往与和肺不张的发生速度和程度有关。 快速，广泛的肺不张，可出现呼吸困难，甚至呼吸衰竭。缓慢发展的非广泛性肺不张，症状可能是轻微或缺如。 肺炎可导致咳嗽，咳痰、呼吸困难和胸膜炎性胸痛 胸膜炎性疼痛也可能是由于导致肺不张的病症（例如，胸部创伤、手术）引起。 往往无症状。如果肺不张面积大，肺不张区域可有呼吸音降低，并有叩诊浊音，以及胸部触觉语颤降低。 通常仅在胸部成像（例如 X 射线或 CT）中发现。

肺不张的诊断 胸部X线检查 出现任何不明原因的呼吸道症状，有危险因素，尤其是近期的主要手术的患者，应该考虑到肺不张的可能。 有临床意义的肺不张（例如，引起症状，增加了并发症的风险，或影响肺功能）通常在胸部X射线检查时刻发现，包括肺部阴影和/或肺容积的减少。 肺不张和左肺塌陷（X线） 图片 Courtesy of Alexander S.Niven, MD 如果肺不张不具临床意义（例如，如果它不是近期手术或胸部X光看到的肺炎）或其他疾病（如肺栓塞，肿瘤），其他检查，如支气管镜或胸部计算机断层成像（CT） ，可能是必要的。

肺不张的治疗 保持咳嗽和深呼吸

如怀疑肿瘤或异物阻塞，需支气管镜检查 用于治疗肺不张的疗效证据均较弱或无。通常的建议包括胸部物理治疗，以帮助维持肺膨胀技术，如定向咳嗽，深呼吸练习和使用的激励肺活量计的协助通气和分泌物的清除。 对于非卧床患者，锻炼（例如步行）是促进深呼吸的理想方式。 对于未插管，分泌物不多的患者，持续气道正压可能会有帮助。对于气管插管且机械通气的患者，呼气末正压和/或更高的潮气量通气可能会有帮助。 避免过度镇静有助于确保通气和有效的深呼吸和咳嗽。然而，严重的胸膜疼痛可能会影响深呼吸和咳嗽，阿片类药物可协助缓解。因此，许多医生处方阿片类镇痛药用以缓解疼痛和建议患者自觉咳嗽，并定期做深呼吸。在某些病人术后，硬膜外麻醉或肋间神经阻滞可以用于缓解疼痛，而不会导致呼吸抑制。应避免镇咳。 更重要的是，针对肺不张（如粘液栓，异物，肿瘤，肿块，肺积液）的原因应及时治疗。对于持久性黏液堵塞，雾化dornase阿尔法道连酶及试用支气管扩张剂。Acetylcysteine通常要避免，因为它可引起支气管收缩。 如果其他措施无效或者怀疑是粘液阻塞以外的原因，应进行支气管镜检查。

预防肺不张 吸烟者可以通过术前停止吸烟，最好是术前至少6到8周来降低其术后肺不张的危险。 药物治疗慢性肺疾病（如慢性阻塞性肺病[COPD]）应在手术前进行。胸或上腹部手术的病人应考虑进行术前吸气肌训练（包括激励肺活量测定）。 手术，早期下床活动和肺扩张后的技术（如咳嗽，深呼吸练习，诱导性肺活量测定）也可以降低风险。