肝肺综合征是门静脉高压病人因血管扩张引起的低氧血症；呼吸困难和低氧血症在直立体位时加重。

肝肺综合征是因慢性肝病特别是并发门静脉高压症时患者肺内动静脉扩张所致。发病机制不明，目前认为可能与肝内扩血管物质产生增加或缩血管物质清除降低有关。血管扩张可致通气血流比例失调，从而导致低氧血症，特别是患者常因系统性血管扩张引起心输出量增加。

与无肝肺综合征的晚期肝病对照患者相比，肝肺综合征与骨形态发生蛋白9 （BMP9）和BMP10水平降低相关。较低的 BMP9 水平进一步与更严重的肝肺综合征相关（1)。

由于肝肺综合征常在肺底部病变较多，可引起平躺呼吸困难（坐下或站立时呼吸困难，躺下时呼吸困难改善）和正氧不足（直立时低氧血症，躺下时改善），患者坐下或站立时发生，仰卧时缓解。多数患者有慢性肝病的皮肤特征，例如蜘蛛痣。

参考文献 1.Rochon ER, Krowka MJ, Bartolome S, et al: BMP 9/10 in pulmonary vascular complications of liver disease.Am J Respir Crit Care Med 201 (11):1575–1578, 2020.doi: 10.1164/rccm.201912-2514LE

肝肺综合征的诊断 脉搏血氧饱和度

心脏超声造影图和其他影像学检查 肝病患者主诉呼吸困难（特别是斜卧呼吸）时应怀疑肝肺综合征。有明显临床症状者应测定脉搏氧饱和度。 如症状较重（如，静息时呼吸困难），应测定呼吸空气和100%氧气时的动脉血气以判断分流量。 经验与提示 心脏超声造影有助诊断。静脉注射由生理盐水振荡产生的微泡，正常情况下不能通过肺泡毛细血管，而肝肺综合征的患者可快速（在7个心动周期内）经肺到达左心房。同样地，静脉注射99m锝标记的白蛋白可经肺到达肾和脑。 肺血管造影 可以显示弥漫的细点或斑点样血管结构。 除非怀疑血栓栓塞，一般不需要血管造影。