通过检查排除其他诊断（胸片、心电图、脉搏血氧饱和度检测）

过度通气综合征是排除性诊断；主要是应用各种检查来区别本病和其他更严重的疾病。

基础检查包括

脉搏血氧饱和度

胸部X线检查

心电图

过度通气综合征的脉搏血氧饱和度接近或等于100％。 胸部X光是正常的。 ECG用于检测心脏缺血，但过度换气综合征本身也可导致ST段压低，T波倒置和QT间期延长。

当怀疑过度换气的其他原因时，需要进行动脉血气 (ABG) 测量，例如 代谢性酸中毒。

有时过度通气综合征不易与急性肺栓塞鉴别，此时可行肺栓塞相关检查以资鉴别（如D-二聚体、通气/灌注扫描、CT血管成像）。