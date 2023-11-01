看法 进行患者培训
过度通气综合征是一种焦虑相关性呼吸困难及呼吸急促，常伴有全身其他症状。可为急性或慢性诊断需要排除法。采用支持治疗。
过度通气综合征常见于年轻女性，也见于其他任何年龄的男/女性。有时发病前有致情绪紧张的事件。过度通气综合征与惊恐障碍无关，虽然这两种情况重叠;大约一半的恐慌症患者患有过度通气综合征，四分之一到一半的过度通气综合征患者患有恐慌症(1)。
参考文献
1.Cowley DS, Roy-Byrne PP.Hyperventilation and panic disorder. Am J Med 1987;83(5):929-937.doi:10.1016/0002-9343(87)90654-1
过度通气综合征的症状和体征
过度通气综合征的诊断
通过检查排除其他诊断（胸片、心电图、脉搏血氧饱和度检测）
过度通气综合征是排除性诊断；主要是应用各种检查来区别本病和其他更严重的疾病。
基础检查包括
脉搏血氧饱和度
胸部X线检查
心电图
过度通气综合征的脉搏血氧饱和度接近或等于100％。 胸部X光是正常的。 ECG用于检测心脏缺血，但过度换气综合征本身也可导致ST段压低，T波倒置和QT间期延长。
当怀疑过度换气的其他原因时，需要进行动脉血气 (ABG) 测量，例如 代谢性酸中毒。
有时过度通气综合征不易与急性肺栓塞鉴别，此时可行肺栓塞相关检查以资鉴别（如D-二聚体、通气/灌注扫描、CT血管成像）。
临床计算器
过度通气综合征的治疗
支持性辅助
必要时精神或心理治疗
治疗主要是安慰性的。有医师推荐教会患者尽力呼气和膈肌呼吸。 绝大多数患者因其潜在的情绪或焦虑障碍需要给予治疗，包括认知治疗、减轻压力的方法、药物（如抗焦虑药、抗抑郁药、锂剂），或上述方法的联合应用。