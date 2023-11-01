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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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过度通气综合征

作者：Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

过度通气综合征是一种焦虑相关性呼吸困难及呼吸急促，常伴有全身其他症状。可为急性或慢性诊断需要排除法。采用支持治疗。

过度通气综合征常见于年轻女性，也见于其他任何年龄的男/女性。有时发病前有致情绪紧张的事件。过度通气综合征与惊恐障碍无关，虽然这两种情况重叠;大约一半的恐慌症患者患有过度通气综合征，四分之一到一半的过度通气综合征患者患有恐慌症(1)。

参考文献

  1. 1.Cowley DS, Roy-Byrne PP.Hyperventilation and panic disorder. Am J Med 1987;83(5):929-937.doi:10.1016/0002-9343(87)90654-1

过度通气综合征的症状和体征

过度通气综合征的患者常感到严重的、类似窒息般的呼吸困难。 它常伴有情绪激动、恐惧感或躯体症状如胸痛、感觉异常（肢端和口周）、肢体抽搐（如手指和手臂僵硬）、晕厥前（期）或晕厥，或上述几种表现同时出现。手足搐搦的发生是因为呼吸性碱中毒同时引起低磷血症低钙血症。查体方面，患者表现为焦虑、呼吸急促、或兼有两者；肺部查体一般正常。

过度通气综合征的诊断

  • 通过检查排除其他诊断（胸片、心电图、脉搏血氧饱和度检测）

过度通气综合征是排除性诊断；主要是应用各种检查来区别本病和其他更严重的疾病。

基础检查包括

  • 脉搏血氧饱和度

  • 胸部X线检查

  • 心电图

过度通气综合征的脉搏血氧饱和度接近或等于100％。 胸部X光是正常的。 ECG用于检测心脏缺血，但过度换气综合征本身也可导致ST段压低，T波倒置和QT间期延长。

当怀疑过度换气的其他原因时，需要进行动脉血气 (ABG) 测量，例如 代谢性酸中毒

有时过度通气综合征不易与急性肺栓塞鉴别，此时可行肺栓塞相关检查以资鉴别（如D-二聚体、通气/灌注扫描、CT血管成像）。

临床计算器
临床计算器

过度通气综合征的治疗

  • 支持性辅助

  • 必要时精神或心理治疗

治疗主要是安慰性的。有医师推荐教会患者尽力呼气和膈肌呼吸。 绝大多数患者因其潜在的情绪或焦虑障碍需要给予治疗，包括认知治疗、减轻压力的方法、药物（如抗焦虑药、抗抑郁药、锂剂），或上述方法的联合应用。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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