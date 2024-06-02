对于接受择期手术且血栓栓塞风险较低至中等的患者，应在手术前至少 48 小时停止抗凝治疗，并在手术后 12 至 24 小时内恢复治疗。对于血栓栓塞风险高的患者，例如植入冠状动脉支架或机械心脏瓣膜的患者，因血栓死亡的风险可能超过手术出血的风险。停止抗凝治疗的决定应个体化并由多学科团队参与。对于置入支架的患者，需要考虑的因素包括支架的类型（裸支架或药物洗脱支架）、放置后的时间、手术类型以及是否可以推迟选择性手术直到风险增加的时期过去(1)。

在大多数情况下，抗血小板药物（如阿司匹林）在手术前 5 至 7 天停用。 对于直接口服抗凝剂（DOAC），停药和恢复用药的时间应根据药物的半衰期和肾功能决定； 过渡治疗 （给予短效抗凝剂，如低分子量肝素，直到 DOAC 的抗凝作用具有治疗作用）一般不推荐，因为这些药物的半衰期较短，且缺乏特异性的逆转剂（2）。

对于出血风险较低的患者，应在择期手术前停止使用达比加群，并可在 24 至 48 小时内恢复使用，但对于高风险手术或患者，应在稍后（通常是术后 3 至 5 天）恢复使用（3）。如有必要，可以使用伊达赛珠单抗逆转达比加群的作用，伊达赛珠单抗是一种与达比加群结合并迅速中和其抗凝作用的单克隆抗体片段（4）。其他逆转剂，如凝血酶原复合物浓缩物（PCC）或活化PCC（aPCC），也可有效逆转达比加群的抗凝作用，但其使用尚不明确。

除某些小手术外，华法林需在术前停药5天；手术时INR（国际标准化比值）应≤1.5。有些患者在停药后，会接受短效抗凝剂（如低分子量肝素）的过渡治疗 华法林 （5）。对于血栓栓塞风险低至中等的手术患者，不建议常规使用肝素进行桥接治疗。对于血栓栓塞风险较高的患者，例如有静脉血栓栓塞病史或机械心脏瓣膜的患者，应考虑桥接治疗，并应根据患者的个体风险和出血情况进行治疗（6， 7）。

因为 华法林 需要长达5天的时间达到抗凝治疗作用，因而可以在手术当天或术后一天开始使用，除非存在术后出血的高风险。患者应接受抗凝桥接直到INR达到治疗目标。

对于接受抗凝治疗的患者，决定使用 局部麻醉 应根据具体情况进行治疗，同时考虑出血和血栓形成的风险。在服用最后一剂 DOAC 药物后至少 12 小时才可拔除硬膜外导管。