CFS的病因不明。 尚无感染、激素、免疫或心理因素被明确。在众多的可能的感染性病因中，Epstein-Barr病毒，莱姆病，念珠菌病及巨细胞病毒已被证明不引起CFS。 同样，没有过敏标记和免疫抑制。慢性疲劳综合征患者不会增加机会性感染的风险。

一些 2019冠状病毒病感染已经康复的人已成为具有持续症状的“长途跋涉者”。这些症状中的一些是由感染和/或治疗引起的器官损伤引起的，其他的可能是由于 创伤后应激障碍（PTSD）。 此外，在某些患者中，COVID-19 似乎会引发典型的慢性疲劳综合症 (CFS)。目前正在积极研究这一相关性。

各种轻微免疫异常被报道过。 这些异常包括低IgG水平、异常IgG抗体、淋巴细胞增殖减少、低水平gamma干扰素对有丝分裂原的反应、自然杀伤细胞的细胞毒作用弱、循环自身抗体和免疫复合物，以及许多其他免疫结果发现。然而，没有一种方法有足够的灵敏度和特异性用于定义CFS。但是，它们确实强调了CFS的生理合法性。

CFS患者的亲属发病风险增高，提示可能有遗传因素或环境因素的影响。最近的研究已经确定一些可能诱发CFS的遗传标记。有些研究者认为，CFS的致病原因是多因素的，包括遗传倾向、暴露于某些微生物或者毒物以及其他生理和/或情感创伤等。