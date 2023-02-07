疲劳是指因缺乏能量及渴望休息，难以启动和维持活动。体力消耗，长期的压力和睡眠不足后，出现疲劳是正常的。

疲劳常作为伴随症状出现，但即使它是唯一的或主要症状，疲劳是最常见的症状之一。

患者可能将其他症状认为是疲劳；通过详细的问诊，通常可以区分这些症状和疲劳之间的差异，但并非总是如此。

无力, 作为一种神经系统或肌肉疾病的症状，是指肌肉收缩最大化的力量不足。如 重症肌无力和Eaton-Lambert综合征 等疾病可以导致类似疲劳的运动减少，无力表现。

活动性呼吸困难，是心肺疾病的早期症状，导致运动耐受下降，类似疲劳表现。呼吸道症状通常可根据仔细问诊及后续疾病发展获得。

嗜睡，是一种引起睡眠不足疾病（例如， 过敏性鼻炎、食管返流、疼痛性肌肉骨骼疾病，睡眠呼吸暂停，严重的慢性疾病）的症状，表现为非常强烈的睡眠意愿。白天时打哈欠和突然睡眠发作是常见的。患者通常可以说出嗜睡和疲劳之间的差异。然而，深度非快速眼动睡眠期的剥夺会导致肌肉疼痛及疲劳等，而很多疲劳表现的患者存在睡眠不安，所以区分疲劳和嗜睡可能是有困难的。

疲劳可分为不同的时间类型，如下：

近期疲劳：<1月时间

长期疲劳：1至6个月时间

慢性疲劳：> 6个月时间

慢性疲劳综合征是慢性疲劳的原因之一。现在，慢性疲劳综合症还有另外两个术语-肌痛性脑脊髓炎和全身运动不耐受-尽管这两个术语目前尚无明确的界定。患者 新冠肺炎 可能有持续数周甚至数月的症状，这被称为“长COVID”或“长途COVID”，类似于病毒后疲劳（也可称为病毒后疲劳综合症）和慢性疲劳综合症 (1)。

参考文献 1.Wong TL, Weitzer DJ.Long COVID and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)-A Systemic Review and Comparison of Clinical Presentation and Symptomatology. Medicina (Kaunas).2021;57(5):418.2021 年 4 月 26 日发布。doi:10.3390/medicina57050418

pi'fa的病因学 多数严重的（和部分轻度的）急性和慢性疾病会产生疲劳。 然而，许多疾病存在其他更突出的表现（例如，疼痛，咳嗽，发热，黄疸等）作为主诉。这里讨论的重点是主要表现为疲劳的疾病。 主要表现为近期疲劳（持久<1个月）的常见疾病为 药物不良反应

贫血

压力和/或抑郁 主要表现为长期疲劳（持续1至6个月）的常见病因为 糖尿病

甲状腺功能低下

睡眠障碍（如睡眠呼吸暂停）

癌症 主要表现为慢性疲劳（持续> 6个月）的常见病因为 肌痛性脑脊髓炎/全身性运动不耐受疾病/慢性疲劳综合征

病毒后疲劳综合症

心理疾病（如抑郁症）

药物 多种因素常导致或造成疲劳的主诉，一般为长期或慢性疲劳（见表一些通常导致长期或慢性疲劳的因素)。 表格 导致长期或慢性疲劳的因素 表格

疲劳评估 疲劳可以是高度主观的。患者对于什么是疲劳和如何去描述疲劳各有不同。也有一些方法可以客观地证实疲劳或明确其严重程度。病史和体格检查旨在识别潜在疾病的细微表现（特别是感染，内分泌和风湿性疾病，贫血和抑郁症），可用于指导检查。 病史 现病史 包括“疲劳”是什么的开放式问题，仔细听取可能意味着活动性呼吸困难，嗜睡，或肌肉无力等的描述。疲劳，活动，休息和睡眠之间的关系，发作起始，持续时间和方式，加重或缓解疲劳的因素等均应该涉及。 系统回顾应该彻底， 因为疲劳的潜在原因繁杂多样。重要的非特异性症状为发热，体重减轻，和盗汗（可能暗示存在癌症，风湿性病症或感染）。育龄期女性还应该包括月经史。 除非病因显而易见，患者还应该进行心理疾病的问卷筛选（如抑郁，焦虑，药物滥用，躯体形式障碍，家庭暴力）。 既往史需要明确已有疾病。完整的用药史应当包括处方药，非处方药和软性毒品。 社会史 应该包括饮食，药物滥用及疲劳对生活，就业，社会和家庭关系影响的描述。 体格检查 生命体征检查可以发现发热、心动过速、呼吸急促和低血压等。 一般查体应该全面，包括全身情况，心脏，肺部，腹部，头部和颈部，乳房，直肠（包括前列腺查体和潜血试验），生殖器，肝，脾，淋巴结，关节和皮肤等检查。 神经系统查体应该至少包括精神状态、颅神经，情绪，情感，肌力，肌张力，反射，和步态。 通常，如果疲劳是近期发作，则需要更针对性的查体来发现病因。如果疲劳是慢性的，查体可能不太容易揭示原因;然而，彻底的体格检查是建立融洽的医患关系的重要途径，偶尔对诊断有帮助。 危险信号 慢性体重下降

慢性发热或盗汗

全身淋巴结肿大

肌肉无力或疼痛

严重的非疲劳症状（如咯血、呕血、严重呼吸困难、腹水、神志不清、自杀意念）

涉及> 1个的器官系统（如皮疹合并关节炎）

新发或表现异常的头痛或视力丧失，特别是伴随肌肉疼痛的年长者 临床表现解析 一般来说，疲劳作为多种症状之一比作为单一症状更容易发现病因。疲劳在活动时加重，休息后减轻提示着某种躯体疾病。疲劳持续存在，且休息后不减轻，特别是在偶尔的能量爆发，可能提示心理疾病。 若没有警示症状，应该彻底的病史问诊，体格检查，和常规实验室检查（测试针对特定发现-参见对疲劳评估中部分发现的解读）以满足初步评估的需要。如果检测结果为阴性，常采取继续观察;如果疲劳加重，或出现其他的症状和体征，需要进行再次评估。 长期或慢性疲劳病人的部分病因及其他常见或特殊的临床表现。 表格 疲劳评估中部分异常发现的解读 表格 检测 检查是基于临床发现的基础上定向地找到可疑病因。如果无明显或怀疑的病因，实验室检查也很难揭示病因。尽管如此，许多医生建议用下面的检测： 全血细胞计数(CBC)

铁蛋白

红细胞沉降率（ESR）

促甲状腺激素（TSH）

生化检测，包括电解质、葡萄糖、钙、肝肾功能检查 如果存在肌痛或肌无力，建议使用肌酸激酶(CK)。如果患者有危险因素，则建议使用HIV 检测和结核病检测，采用纯化蛋白衍生物 (PPD) 放置或 干扰素-γ释放测定法。如果存在 咳嗽或呼吸困难表现，建议完善胸部X线片。通常不建议其他检查，例如感染或免疫缺陷评估，除非有临床提示。 肌痛性脑脊髓炎/全身运动不耐受疾病/慢性疲劳综合征 诊断需要具体的诊断标准。