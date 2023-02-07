疲劳是指因缺乏能量及渴望休息，难以启动和维持活动。体力消耗，长期的压力和睡眠不足后，出现疲劳是正常的。
疲劳常作为伴随症状出现，但即使它是唯一的或主要症状，疲劳是最常见的症状之一。
患者可能将其他症状认为是疲劳；通过详细的问诊，通常可以区分这些症状和疲劳之间的差异，但并非总是如此。
无力, 作为一种神经系统或肌肉疾病的症状，是指肌肉收缩最大化的力量不足。如 重症肌无力和Eaton-Lambert综合征 等疾病可以导致类似疲劳的运动减少，无力表现。
活动性呼吸困难，是心肺疾病的早期症状，导致运动耐受下降，类似疲劳表现。呼吸道症状通常可根据仔细问诊及后续疾病发展获得。
嗜睡，是一种引起睡眠不足疾病（例如， 过敏性鼻炎、食管返流、疼痛性肌肉骨骼疾病，睡眠呼吸暂停，严重的慢性疾病）的症状，表现为非常强烈的睡眠意愿。白天时打哈欠和突然睡眠发作是常见的。患者通常可以说出嗜睡和疲劳之间的差异。然而，深度非快速眼动睡眠期的剥夺会导致肌肉疼痛及疲劳等，而很多疲劳表现的患者存在睡眠不安，所以区分疲劳和嗜睡可能是有困难的。
疲劳可分为不同的时间类型，如下：
近期疲劳：<1月时间
长期疲劳：1至6个月时间
慢性疲劳：> 6个月时间
慢性疲劳综合征是慢性疲劳的原因之一。现在，慢性疲劳综合症还有另外两个术语-肌痛性脑脊髓炎和全身运动不耐受-尽管这两个术语目前尚无明确的界定。患者 新冠肺炎 可能有持续数周甚至数月的症状，这被称为“长COVID”或“长途COVID”，类似于病毒后疲劳（也可称为病毒后疲劳综合症）和慢性疲劳综合症 (1)。
参考文献
1.Wong TL, Weitzer DJ.Long COVID and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)-A Systemic Review and Comparison of Clinical Presentation and Symptomatology. Medicina (Kaunas).2021;57(5):418.2021 年 4 月 26 日发布。doi:10.3390/medicina57050418
pi'fa的病因学
多数严重的（和部分轻度的）急性和慢性疾病会产生疲劳。 然而，许多疾病存在其他更突出的表现（例如，疼痛，咳嗽，发热，黄疸等）作为主诉。这里讨论的重点是主要表现为疲劳的疾病。
主要表现为近期疲劳（持久<1个月）的常见疾病为
主要表现为长期疲劳（持续1至6个月）的常见病因为
主要表现为慢性疲劳（持续> 6个月）的常见病因为
病毒后疲劳综合症
心理疾病（如抑郁症）
药物
多种因素常导致或造成疲劳的主诉，一般为长期或慢性疲劳（见表一些通常导致长期或慢性疲劳的因素)。
导致长期或慢性疲劳的因素
分类
示例
慢性疾病
药物
抗抑郁药、抗组胺药（第一代）、降压药、可卡因戒断（通常是近期疲劳），引起低钾血症的利尿剂、肌松剂、软性毒品、镇静剂
内分泌疾病
感染
巨细胞病毒感染、心内膜炎、真菌性肺炎、肝炎、HIV/AIDS、单核细胞增多症、寄生虫感染*、结核、 SARS、COVID-19
心理疾病
病因不明的疾病
其他病因
*通常不会引起慢性疲劳。
疲劳评估
疲劳可以是高度主观的。患者对于什么是疲劳和如何去描述疲劳各有不同。也有一些方法可以客观地证实疲劳或明确其严重程度。病史和体格检查旨在识别潜在疾病的细微表现（特别是感染，内分泌和风湿性疾病，贫血和抑郁症），可用于指导检查。
病史
现病史 包括“疲劳”是什么的开放式问题，仔细听取可能意味着活动性呼吸困难，嗜睡，或肌肉无力等的描述。疲劳，活动，休息和睡眠之间的关系，发作起始，持续时间和方式，加重或缓解疲劳的因素等均应该涉及。
系统回顾应该彻底， 因为疲劳的潜在原因繁杂多样。重要的非特异性症状为发热，体重减轻，和盗汗（可能暗示存在癌症，风湿性病症或感染）。育龄期女性还应该包括月经史。 除非病因显而易见，患者还应该进行心理疾病的问卷筛选（如抑郁，焦虑，药物滥用，躯体形式障碍，家庭暴力）。
既往史需要明确已有疾病。完整的用药史应当包括处方药，非处方药和软性毒品。
社会史 应该包括饮食，药物滥用及疲劳对生活，就业，社会和家庭关系影响的描述。
体格检查
生命体征检查可以发现发热、心动过速、呼吸急促和低血压等。
一般查体应该全面，包括全身情况，心脏，肺部，腹部，头部和颈部，乳房，直肠（包括前列腺查体和潜血试验），生殖器，肝，脾，淋巴结，关节和皮肤等检查。
神经系统查体应该至少包括精神状态、颅神经，情绪，情感，肌力，肌张力，反射，和步态。
通常，如果疲劳是近期发作，则需要更针对性的查体来发现病因。如果疲劳是慢性的，查体可能不太容易揭示原因;然而，彻底的体格检查是建立融洽的医患关系的重要途径，偶尔对诊断有帮助。
危险信号
慢性体重下降
慢性发热或盗汗
全身淋巴结肿大
肌肉无力或疼痛
严重的非疲劳症状（如咯血、呕血、严重呼吸困难、腹水、神志不清、自杀意念）
涉及> 1个的器官系统（如皮疹合并关节炎）
新发或表现异常的头痛或视力丧失，特别是伴随肌肉疼痛的年长者
临床表现解析
一般来说，疲劳作为多种症状之一比作为单一症状更容易发现病因。疲劳在活动时加重，休息后减轻提示着某种躯体疾病。疲劳持续存在，且休息后不减轻，特别是在偶尔的能量爆发，可能提示心理疾病。
若没有警示症状，应该彻底的病史问诊，体格检查，和常规实验室检查（测试针对特定发现-参见对疲劳评估中部分发现的解读）以满足初步评估的需要。如果检测结果为阴性，常采取继续观察;如果疲劳加重，或出现其他的症状和体征，需要进行再次评估。
长期或慢性疲劳病人的部分病因及其他常见或特殊的临床表现。
疲劳评估中部分异常发现的解读
症状
可能的病因
需要考虑的检查*
厌食，痉挛性腹痛，体重下降，或脂肪泻
继发于胃肠道功能障碍，癌症的营养不良
内镜检查，腹部MRI，MRCP
厌食，腹痛，消瘦，体位性低血压，皮肤色素沉着
肾上腺皮质功能不全
血液电解质、皮质醇和ACTH水平；有时要做ACTH 1-24（Cortrosyn®）合成刺激试验
发热、盗汗、或体重减轻
感染、风湿性疾病（包括血管炎）
胸部x光片、CBC、ESR、血液或其他培养物、类风湿因子和ANA
呼吸困难伴咳嗽或咯血
HIV/AIDS （伴有 Pneumocystis jirovecii 耶氏肺孢子菌肺炎），真菌性肺炎、结核, COVID-19
X线胸片，胸部CT或PET-CT，HIV检查，痰细胞学检查和/或培养，肺功能检查，PPD试验、新冠病毒分子检测
呼吸困难，端坐呼吸和/或水肿
X线胸片，肾功能检查，超声心动图（如端坐呼吸）
呼吸困难，Roth斑，Janeway损害，新出现的或有变化的心脏杂音，静脉吸毒
多个血培养，心脏超声检查
运动耐量下降伴随活动性呼吸困难，脸色苍白
贫血
血常规
全身淋巴结病
HIV检查，全血细胞计数，EBV病毒血清学检测
复合关节炎，皮疹，和/或其他器官受累
风湿性疾病（包括 血管炎）
全血细胞计数，血沉，类风湿因子，ANA
黄疸，腹水，意识模糊
肝脏检查，病毒性肝炎血清学
烦渴，多尿，食欲增加，体重增加或下降
空腹血糖水平、HbA1C、糖耐量试验
寒冷耐受不良，体重增加，便秘，皮肤粗糙
甲状腺功能减退症，垂体功能不全
甲状腺功能检查
老年患者体重减轻或心房纤颤
甲状腺功能亢进症（淡漠型）
甲状腺功能检查
热性暴露后疲劳加剧，既往神经症状（如麻木，共济失调，无力），特别是> 1种
头颅和/或脊髓MRI造影
年长者头痛， 收缩颌，颞动脉触痛或张力性疼痛，和/或肌肉疼痛
血沉，头颅MRI或CT，颞动脉活检
焦虑，悲伤，食欲不振，不明原因的睡眠障碍
焦虑，抑郁，家庭暴力，躯体化障碍
临床评估
近期咽痛，淋巴结病和脾肿大
EB病毒血清学检测; CBC，ESR，TSH，生化学（如疑似慢性疲劳综合征）
淋巴结肿大，脾肿大
EB病毒血清学检查，有时巨细胞病毒抗体检测
反复机会性感染，念珠菌病，淋巴结肿大，脾肿大
艾滋病毒检测
慢性的，广泛的关节外的肌肉骨骼疼痛，扳机痛，肠易激症状，偏头痛，焦虑
纤维肌痛综合征
ESR或C反应蛋白，CK，TSH，丙型肝炎血清学检查
体重下降，脂肪泻，口服摄入不足
血浆白蛋白、外周血的总淋巴细胞和CD4+细胞计数，血清转铁蛋白的测定, 血清维生素 B12、血清铁、血清叶酸、粪便弹性蛋白酶测量
便秘，嗜睡，骨痛（例如，夜间痛）
血清生化学，包括钙离子测定
运动后不适、睡眠不佳、注意力不集中或短期记忆困难、直立不耐受、喉咙痛、肌痛、头痛
CBC，血沉，TSH，血清电解质，葡萄糖，钙，肾和肝脏检查
*选择何种特异性试验是由临床怀疑的病因决定的。
ACTH =促肾上腺皮质激素； ANA =抗核抗体； CBC =全血细胞计数； CK =肌酸激酶； CMV =巨细胞病毒； EBV =EB病毒； ESR =红细胞沉降率； MRCP =磁共振胰胆管造影； PET =正电子发射断层扫描； PPD =纯化的蛋白质衍生物； TSH =促甲状腺激素。
检测
检查是基于临床发现的基础上定向地找到可疑病因。如果无明显或怀疑的病因，实验室检查也很难揭示病因。尽管如此，许多医生建议用下面的检测：
全血细胞计数(CBC)
铁蛋白
红细胞沉降率（ESR）
促甲状腺激素（TSH）
生化检测，包括电解质、葡萄糖、钙、肝肾功能检查
如果存在肌痛或肌无力，建议使用肌酸激酶(CK)。如果患者有危险因素，则建议使用HIV 检测和结核病检测，采用纯化蛋白衍生物 (PPD) 放置或 干扰素-γ释放测定法。如果存在 咳嗽或呼吸困难表现，建议完善胸部X线片。通常不建议其他检查，例如感染或免疫缺陷评估，除非有临床提示。
治疗疲劳
减轻疲劳的治疗是针对病因的。
肌痛性脑脊髓炎/全身运动不耐受疾病/慢性疲劳综合征 和特发性慢性疲劳处理类似。 应该明确告知他们病因目前还不清楚。如果医生是耐心的，无偏见的，并且了解疲劳的真实作用，那么治疗通常是成功的。
潜在的治疗方法包括物理治疗（如分级运动疗法）和心理支持（如认知行为疗法）。 专注于改善睡眠和缓解疼痛也可能有所帮助。目标包括恢复工作和维持正常的活动水平。
老年病学要点：疲劳
关键点
疲劳是常见的症状。
主要由身体紊乱引起的疲劳通常随着活动而增加，随着休息而减轻。
若缺乏临床特征，实验室检查发现较少。
如果医生是耐心和理解的，治疗成功的可能性更大。