如外源性ACTH不能使血皮质醇增高，可确诊为Addison病。通过长期促肾上腺皮质激素刺激试验、胰高血糖素刺激试验或胰岛素耐受试验诊断继发性肾上腺功能不全。

ACTH兴奋试验的方法为静脉或肌注促肾上腺皮质激素（合成ACTH）250 mcg。有学者认为对于可疑的继发性肾上腺皮质功能减退患者应进行小剂量ACTH兴奋试验，静脉注射1mcg而不是标准的250 mcg，因为这些患者对大剂量ACTH可能会产生正常反应。服用糖皮质激素或安体舒通的患者应在试验当日停药。

注射ACTH前血皮质醇的正常范围为5～25mcg/dL（138～690nmol/L），注射后30～90分钟内倍增，至少达到20mcg/dL（552nmol/L）。Addison病患者的血皮质醇低于正常或为正常低值，注射后30分钟上升不超过15～18mcg/dL(414-497 nmol/L)。然而，皮质醇精确的正常范围取决于具体 的 检测方法，同时在不同实验室之间具有一定的变异。

在胰高血糖素刺激试验中，血浆促肾上腺皮质激素和皮质醇水平未能因胰高血糖素 继发性肾上腺功能不全患者。

在里面 胰岛素 耐受试验，ACTH 和皮质醇未能响应足够的静脉定期升高 胰岛素 导致血糖降低到临界水平。耐量试验存在低血糖发作的风险，不推荐用于怀疑患有严重肾上腺功能不全的患者。

表格

继发性肾上腺皮质功能不全可能发生对促皮质素的亚正常反应。但是，由于垂体功能减退可能引起肾上腺萎缩（因而对ACTH不起反应），因此如怀疑患者有垂体病变，在cosyntropin兴奋试验前，可能需要肌注长效ACTH 1mg，每日1次，连续3天，恢复肾上腺对ACTH的敏感性。在这样的启动后，血清皮质醇水平应正常升高至> 20 mcg/dL（> 552 纳摩尔/升），尽管该阈值取决于检测。

延长的ACTH兴奋试验 （24小时取样）可用于诊断继发性（或三发性，即下丘脑性）肾上腺皮质功能减退症。肌注促皮质激素1毫克，分别于注射前以及注射1h、6h、12h、24h后采血测皮质醇。在短时（1小时后不再抽取血样）和延长的兴奋试验中，第1个小时内的皮质醇测定结果相似，但Addison病中1小时后不再增高。而在继发性和三发性肾上腺皮质功能减退，皮质醇水平在24小时以内和以后持续上升。只有肾上腺皮质萎缩时间长的患者才需要提前注射ACTH（长效制剂）为肾上腺作准备。通常先进行简单的短时试验，因为如反应正常即无需再作延长的兴奋试验。

如果怀疑肾上腺危象，促肾上腺皮质激素刺激试验确认Addison病可以推迟，直到病人恢复。ACTH刺激试验完成后，促肾上腺皮质激素水平升高，加上低皮质醇水平可以确诊。