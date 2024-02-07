Addison病是一种隐袭的、渐进性的肾上腺皮质功能减退。症状包括血压降低和色素沉着，可导致肾上腺危象与心血管衰竭。诊断依据为临床表现，促肾上腺皮质激素（ACTH）增高，皮质醇降低。治疗取决于病因，通常包括氢化可的松以及其他激素。
（参见 肾上腺功能概述。）
Addison病的发病率约为每年4/10万 (1)。各年龄组皆可发病，男女两性发病率大致相同，代谢应激、感染和外伤可使临床表现变得明显。
危重症状（肾上腺危象 ）可由急性感染 促发。感染是常见的原因，尤其是在发生败血症时。其他原因包括外伤、手术，以及出汗过多所致失钠。经治疗后，Addison病不会缩短患者的预期寿命。目前尚不清楚这种增加是否是由于肾上腺危象或不慎过度更换导致的长期并发症。
参考文献
1.Alexandraki KI, Sanpawithayakul K, Grossman A.Adrenal Insufficiency.[2022 年 11 月 7 日更新]。In: Feingold KR, Anawalt B, Blackman MR, et al., editors.Endotext [Internet].South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279083/
Addison病的病因
在美国，大约70%的病例是由于肾上腺皮质的特发性萎缩，其病因可能是自体免疫 (1)。 其余病例是由于肾上腺因各种疾病而毁坏，如肉芽肿（例如 结核，组织胞浆菌病)、肿瘤、淀粉样变性、出血、或炎性坏死。 肾上腺皮质功能减退还可由于使用阻断皮质类固醇合成的药物（如酮康唑，麻醉用药物依托咪酯）引起。
Addison病也可与糖尿病或多发性内分泌腺功能减退综合征中的甲状腺功能减退合并存在。在儿童中，原发性肾上腺功能不全的最常见原因是先天性肾上腺增生。
病因参考文献
1.Kemp WL, Koponen MA, Meyers SE.Addison Disease: The First Presentation of the Condition May be at Autopsy. Acad Forensic Pathol 2016;6(2):249-257.doi:10.23907/2016.026
Addison病的病理生理学
Addison病中，盐和糖皮质类固醇都缺乏。
盐皮质类固醇缺乏
盐皮质类固醇缺乏使钠排出增多，钾排出减少，主要在尿液，也发生于汗液，唾液和胃肠道，造成低血钠高血钾。导致低浓度的钠(低钠血症)和高浓度的钾(高钾血症)的结果。
通过尿液丢失盐和水，造成严重脱水，血浆高渗，酸中毒，循环血量的减少，低血压，最终导致循环衰竭。但如肾上腺皮质功能减退是由促肾上腺皮质激素（ACTH）分泌不足引起(继发性肾上腺皮质功能减退),电解质水平通常正常，或仅有轻度紊乱。
糖皮质类固醇缺乏
糖皮质类固醇缺乏引起低血压，造成对胰岛素的过度敏感及碳水化合物、脂肪和蛋白质代谢紊乱。在缺乏可的松的情况下，由蛋白质异生形成的葡萄糖不足，导致低血糖和肝糖原减少。患者感到虚弱，部分是由于神经肌肉功能减退；对感染、外伤和其他应激的抵抗力下降；下降；心肌乏力和脱水使心输出量减少，可导致循环衰竭。
血液减少 皮质醇 水平导致垂体促肾上腺皮质激素 (ACTH) 生成增加和血液β-促脂激素水平升高。β-促脂素具有黑色素细胞刺激活性，与促肾上腺皮质激素（ACTH）一起，可引起皮肤和黏膜的色素沉着，这是阿迪森病的典型特征。因此，继发于垂体功能不足的肾上腺皮质功能减退 不会产生色素沉着。
Addison病的症状和体征
Addison 病早期的症状和体征有疲乏、无力和体位性低血压。
色素沉着的特点为全身弥漫性变黑，暴露部位较深，非暴露部位略浅，在受压点（骨性突起）、皮肤皱褶、瘢痕及关节伸侧面等处特别明显。前额、面、颈和肩部常见黑色斑点。有的部位出现白斑，乳晕、口唇、直肠和阴道黏膜变为蓝黑色。
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经常出现厌食，恶心，呕吐和腹泻。可以出现对寒冷不耐受，基础代谢率降低。此外，还可能会出现头晕和晕厥。
由于起病缓慢，早期症状无特殊性，开始时常被误诊为神经官能症。
体重减轻、脱水和低血压是Addison病晚期的特点。
肾上腺危象
肾上腺危象的特征
极度乏力（虚弱）
腹部、腰部或腿均出现的剧烈疼痛
外周血管疾病
急性肾衰竭，氮质血症
虽然患者常有高热，特别是在危象由急性感染引起时，但体温也可低于正常。
有相当数量患者的肾上腺皮质功能减退为部分性（肾上腺皮质功能储备不足），平时情况尚可，但遇到生理应激（如手术、感染、烧伤、重病）即可出现肾上腺危象。此时，可能仅有发热和休克。
Addison病的诊断
电解质水平
血皮质醇
血浆促肾上腺皮质激素（ACTH）
ACTH兴奋试验
临床症状和体征可提示肾上腺皮质功能减退。有时仅在发现血清电解质的特征性异常时才考虑诊断，包括低钠、高钾、低碳酸氢盐和高 BUN（血尿素氮——见表提示Addison病的测试结果）。
提示Addison病的检验结果
检查
结果
血液化学
血钠
< 135 mEq/L（<135 mmol/L）
血钾
> 5 mEq/L（> 5 mmol/L）
血钠钾比
< 30:1
空腹血糖
< 50 mg/dL (< 2.8 mmol/L)
血浆碳酸氢盐
<15–20mEq/L (< 15–20 mmol/L)
BUN（血尿素氮）
>20mg/dL（>7.1mmol/L）
血液学
血细胞比容：
升高
白细胞计数
低度危险
淋巴细胞
相对增多
嗜酸性细胞
增多
影像学检查
肾上腺 X 光或 CT 扫描
证据
鉴别诊断
艾迪生病的各种表现也可能由许多其他疾病引起。
色素沉着 可能是由于
摄入重金属（如铁、银）
慢性皮肤病
血色素沉着症 （尽管铁过载的色素沉着可能部分是由于肾上腺铁沉积引起的肾上腺功能不全）
珀茨－杰 格斯综合症，其特征是颊和直肠粘膜色素沉着
白癜风，尽管除 Addison 病之外的其他疾病也可能导致白癜风
Addison病的疲乏无力在休息后可减轻，而神经精神性的疲乏无力常在早晨较重，活动后反而好转。导致肌无力的大多数肌病可以通过其分布、缺乏异常色素沉着和特征性实验室检查结果来区分（另见肌无力）。
肾上腺皮质功能减退患者禁食后会因糖原异生减少而发生低血糖，并且经常表现出体重减轻，这并不完全清楚，但至少部分是由于细胞外容量不足。相反，由于胰岛素分泌过多而导致低血糖的患者通常食欲增加，体重增加，肾上腺功能正常。
Addison病的低血钠 应与下列疾病相鉴别：心脏或肝脏病伴水肿（特别是服用利尿剂者），抗利尿激素分泌不当综合征（SIADH）引起的稀释性低血钠以及失盐性肾炎。与Addison病患者不同，这些患者不太可能有色素沉着、高钾血症和BUN增加。
实验室检查
实验室检查从血皮质醇和血浆ACTH水平测定开始，用以证实肾上腺皮质功能减退 (见表Addison病的血清确认试验)。ACTH增高（≥50pg/mL [≥ 11 pmol/L]）伴皮质醇降低（<5mcg/dL[<138nmol/L]）有诊断意义，特别是对有严重应激或休克的患者。促肾上腺皮质激素降低（<5 pg/mL [< 1.1 pmol/L]）伴皮质醇降低提示 继发性肾上腺皮质功能减退。应予注意的是如皮质醇水平非常低而ACTH仍在正常范围内也不是正常现象。
如ACTH和皮质醇水平处于临界值而临床上怀疑肾上腺皮质功能减退—特别是在将要经受大手术的患者，应进行激发试验。倘若时间紧迫（如急诊手术），则按经验给予患者氢化可的松（如100mg静脉或肌内注射） 。随后进行激发试验。
激发试验
如外源性ACTH不能使血皮质醇增高，可确诊为Addison病。通过长期促肾上腺皮质激素刺激试验、胰高血糖素刺激试验或胰岛素耐受试验诊断继发性肾上腺功能不全。
ACTH兴奋试验的方法为静脉或肌注促肾上腺皮质激素（合成ACTH）250 mcg。有学者认为对于可疑的继发性肾上腺皮质功能减退患者应进行小剂量ACTH兴奋试验，静脉注射1mcg而不是标准的250 mcg，因为这些患者对大剂量ACTH可能会产生正常反应。服用糖皮质激素或安体舒通的患者应在试验当日停药。
注射ACTH前血皮质醇的正常范围为5～25mcg/dL（138～690nmol/L），注射后30～90分钟内倍增，至少达到20mcg/dL（552nmol/L）。Addison病患者的血皮质醇低于正常或为正常低值，注射后30分钟上升不超过15～18mcg/dL(414-497 nmol/L)。然而，皮质醇精确的正常范围取决于具体 的 检测方法，同时在不同实验室之间具有一定的变异。
在胰高血糖素刺激试验中，血浆促肾上腺皮质激素和皮质醇水平未能因胰高血糖素 继发性肾上腺功能不全患者。
在里面 胰岛素 耐受试验，ACTH 和皮质醇未能响应足够的静脉定期升高 胰岛素 导致血糖降低到临界水平。耐量试验存在低血糖发作的风险，不推荐用于怀疑患有严重肾上腺功能不全的患者。
Addison病的生化诊断
检查
结果
血浆ACTH
高（≥ 50pg/mL [≥ 11 pmol/L]）
血皮质醇
低（< 5 mcg/dL [< 138nmol/L]）
ACTH兴奋试验
低于正常（根据测定，30分钟皮质醇ce值应<15-18mcg/dL [< 414–497 nmol/L]）
持久（24小时）ACTH刺激试验
1小时的皮质醇应低于正常，且24h小时的皮质醇不再上升
ACTH = 促肾上腺皮质激素
继发性肾上腺皮质功能不全可能发生对促皮质素的亚正常反应。但是，由于垂体功能减退可能引起肾上腺萎缩（因而对ACTH不起反应），因此如怀疑患者有垂体病变，在cosyntropin兴奋试验前，可能需要肌注长效ACTH 1mg，每日1次，连续3天，恢复肾上腺对ACTH的敏感性。在这样的启动后，血清皮质醇水平应正常升高至> 20 mcg/dL（> 552 纳摩尔/升），尽管该阈值取决于检测。
延长的ACTH兴奋试验 （24小时取样）可用于诊断继发性（或三发性，即下丘脑性）肾上腺皮质功能减退症。肌注促皮质激素1毫克，分别于注射前以及注射1h、6h、12h、24h后采血测皮质醇。在短时（1小时后不再抽取血样）和延长的兴奋试验中，第1个小时内的皮质醇测定结果相似，但Addison病中1小时后不再增高。而在继发性和三发性肾上腺皮质功能减退，皮质醇水平在24小时以内和以后持续上升。只有肾上腺皮质萎缩时间长的患者才需要提前注射ACTH（长效制剂）为肾上腺作准备。通常先进行简单的短时试验，因为如反应正常即无需再作延长的兴奋试验。
如果怀疑肾上腺危象，促肾上腺皮质激素刺激试验确认Addison病可以推迟，直到病人恢复。ACTH刺激试验完成后，促肾上腺皮质激素水平升高，加上低皮质醇水平可以确诊。
病因
在肉芽肿原因不太可能的地区，除非有其他证据，否则通常认为原因是自身免疫性的。肾上腺抗体可以进行评估。在自身免疫性Addison病中，肾上腺抗体通常呈阳性，至少最初是这样。
在肉芽肿性病因更可能的情况下，结核病是常见病因，因此应进行胸部X光检查；如果有疑问，肾上腺CT检查会有所帮助。患有自身免疫性疾病的患者，肾上腺萎缩，而结核或其他肉芽肿病患者的肾上腺（最初）频繁钙化并增大。双侧肾上腺皮质增生症，特别是在儿童和青壮年，表明一种遗传性酶缺陷。肾上腺出血通常在 CT 扫描中很明显。
Addison病的治疗
氢化可的松或泼尼松
氟氢可的松
应激时激素剂量加倍
正常情况下，皮质醇的分泌清晨最高晚间最低。因此，一般在早晨口服氢化可的松（类似于可的松）10mg，午间及傍晚再各服5mg。每日总量为15～20mg。 一种方法是早晨给药总量的二分之一，剩下的一半在午饭和傍晚间分开给药（例如，10 mg，5 mg，5 mg）。另一种方法是在早晨给药三分之二，晚上给予三分之一。夜间应避免服药，因可导致失眠。另外，早晨口服强的松4-5 mg，或晚上口服额外2.5 mg。
此外，氟氢可的松0.1～0.2mg，每日1次口服，可替代醛固酮。调整氟氢可的松剂量的最简单方法是jing'dian以使血压和血清钾水平正常化。机体含水量正常和没有体位性低血压表明激素替代充分。氟氢可的松可使有些患者产生高血压，治疗方法是减少剂量或使用非利尿性抗高血压药物。足够剂量的 氟氢可的松 即使需要添加抗高血压药物也应给予。
并发疾病（如感染）可能产生严重后果，应积极治疗；在此期间，患者的氢化可的松用量应加倍。如有恶心呕吐不能口服，应注射给药。应指导患者何时服用补充泼尼松龙或氢化可的松，并教导患者在紧急情况下自行注射氢化可的松。 应为患者提供装有 100 mg 氢化可的松的预装注射器，用于肌肉注射或皮下注射。 万一患者因肾上腺危象而不能说话，此时写有诊断和皮质类固醇用量的腕带或卡片会非常有用。
若有严重失钠，如气候酷热时，氟氢可的松的用量可能需要增加。
如同时有糖尿病和Addison病，氢化可的松的剂量不应超过30mg/d 。更高剂量的 氢化可的松 会增加 胰岛素 需求。
肾上腺危象治疗
若怀疑肾上腺危象，应立即开始治疗。（注意：肾上腺危象时，延迟使用糖皮质激素治疗，尤其患者出现低血糖或低血压时，可能是致命的） 如果病人是急性疾病，ACTH刺激试验的确认应该推迟到病人恢复。
氢化可的松100mg静脉注射30秒以上，第1个24小时内每6~8小时重复1次。然后在1~2小时内静脉输入5%葡萄糖配0.9%生理盐水1L，立刻膨胀血管内体积。另外再用0.9%生理盐水静脉滴注，直至低血压、脱水和低钠血症得到纠正。在补液过程中血钾可能下降，因而需补钾。在给予大剂量氢化可的松时，不需要再用盐皮质类固醇。 随后，可以每 6 小时肌肉注射氢化可的松 50 或 100 毫克。
作为替代方案，一些中心使用氢化可的松输注，每小时给予 1 至 2 毫克氢化可的松并测量血清皮质醇。首剂氢化可的松注射后1小时内，患者的总体情况应有所改善，血压也应恢复正常。可能需要使用增强心肌收缩力的药物直至氢化可的松发挥作用。
如病情有明显好转，在第2个24小时内通常给总量为150mg的氢化可的松，第3天给75mg。此后口服维持剂量，氢化可的松每天15～20mg，氟氢可的松0.1mg。
患者的恢复依靠对诱因（如感染、外伤、代谢性应激）的治疗和足量氢化可的松的补充。
部分性肾上腺皮质功能减退患者在应激时也可发生肾上腺危象，同样用氢化可的松治疗，但这些患者所需补充的液体量可能会少得多。
经验与提示
并发症的治疗
在补充水分的过程中，偶可出可以给予口服退热药。
如血压未下降，可小心地给予退热剂（如阿司匹林650mg）口服。如果出现精神病性反应，应将氢化可的松用量减至最低水平，只要能维持血压和心血管功能于较好状态即可。如有需要，抗精神病药物可临时使用，但应尽早停药。
关键点
Addison病是原发性肾上腺功能不全。
典型症状为虚弱，疲劳和色素沉着过度（全身变黑或涉及皮肤和粘膜的局灶性黑斑）。
会出现低血钠，高血钾，以及高BUN（血尿素氮）。
通常，血浆促肾上腺皮质激素（ACTH）较高，血清皮质醇水平较低。
更换剂量的氢化可的松，氟氢可的松，如有并发疾病，剂量应增加。