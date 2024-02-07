亨廷顿舞蹈病是一种常染色体显性遗传疾病，以舞蹈症、神经心理症状以及进展性认知功能受损为疾病特征，中年起病。诊断依赖基因诊断。一级亲属在完成基因检测后接受遗传咨询。对症治疗。
（参见运动障碍和小脑疾病概述。）
亨廷顿病是遗传性舞蹈病最常见的病因。它对男女的影响是一样的。在世界范围内，患病率约为4/10万人（1）。
参考文献
1.Medina A, Mahjoub Y, Shaver L, Pringsheim T: Prevalence and incidence of Huntington's disease: An updated systematic review and meta-analysis.Mov Disord 37 (12), 2327–2335, 2022..doi: 10.1002/mds.29228 Epub 2022 Sep 26.
亨廷顿病的病理生理学
亨廷顿病患者尾状核发生萎缩，纹状体的抑制性中间神经元出现变性，神经递质gamma-氨基丁酸（GABA）与P物质水平降低。
亨廷顿舞蹈病是由于亨廷顿蛋白huntingtin（HTT)基因（4号染色体）突变，引起编码谷氨酸的CAG重复序列拷贝数异常增多而造成。由此产生的基因产物，一种大亨廷顿蛋白，具有多聚谷氨酰胺残基，其通过未知的机制积累在神经元内，并导致疾病。CAG拷贝数愈多，疾病发生的年龄愈早，后果也愈严重（核型）。当父系传递突变时，CAG的拷贝数将连续几代的累加、随着时间的推移不断增多，家族内可出现更严重的表现型（被称为早现）。
亨廷顿病的症状和体征
亨廷顿病症状和体征是隐匿发展的。起病年龄大多在35～50岁，取决于核型的严重程度。
痴呆或精神异常（如，抑郁、情感淡漠、易激惹、兴致缺乏、反社会行为、双向情感障碍或精神分裂症等）通常发生在运动异常之前或与运动异常同时发生。这些症状使患者容易产生自杀意念和自杀，这在亨廷顿病患者中比在一般人群中更为常见。
异常动作出现，包括舞蹈病，手足徐动症、肌阵挛性抽搐和假性抽搐（抽搐的一种表现）。抽动秽语综合征指由另一种神经紊乱或使用某种药物所造成图雷特样症状。 舞蹈病患者的重复手势和/或发声。与真正的抽动不同，亨廷顿病的假性抽动无法被抑制。
典型的特点包括奇怪的、木偶般的步态，面部做鬼脸，不能在不眨眼或头部不摆动的情况下有意识的移动眼睛（动眼神经失用），以及无法维持某个动作（运动保持不能），如伸出舌头或抓握。共济失调是一种未被充分认识的症状。
亨廷顿舞蹈病症状进一步发展可导致行走不能、吞咽困难，引起严重痴呆。舞蹈症通常被运动不能性僵硬特征所取代。大多数患者最终需被送至专门机构。患者多于症状出现后13-15年后死亡。
亨廷顿病患者可能会变得抑郁或焦虑和/或发展 强迫症。
如果亨廷顿病在 20 岁之前开始，则被归类为青少年亨廷顿病或威斯特法尔变异型，表现为癫痫和 帕金森病。
亨延顿舞蹈病的诊断
临床评估、基因确诊
神经影像学检查
亨廷顿病的诊断基于典型的症状和体征以及阳性家族史。亨廷顿病诊断依靠典型症状、体征和阳性家族史，确诊需基因检测CAG重复数（[1]; 结果解释，见表亨廷顿舞蹈病基因检测）。
神经影像学检查有助于发现尾状核萎缩，有时会出现额叶为主的皮质萎缩。
亨廷顿病基因检测
CAG重复次数
解释
≤ 26
正常
27–35
正常，但不稳定（风险增加，孩子可能有亨廷顿舞蹈病）
36–39
异常，外显率不同;不稳定（在一些研究中，大部分患者有症状和体征）
≥ 40
完全外显和预期异常（重复次数越多，症状出现越早）
诊断参考文献
1.Bean L, Bayrak-Toydemir P: American College of Medical Genetics and Genomics Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories, 2014 edition: Technical standards and guidelines for Huntington disease.Genet Med 16 (12):e2, 2014.doi: 10.1038/gim.2014.146 Epub 2014 Oct 30.
亨廷顿病的治疗
支持治疗
亲属遗传咨询
由于亨廷顿病进展性，故需及早商议临终关怀。
亨廷顿病的治疗主要是支持治疗和对症治疗。 然而，研究人员继续寻找减缓和阻止疾病进展的方法。
囊泡单胺转运体 2 型 (VMAT-2) 抑制剂 （丁苯那嗪、氘丁苯那嗪）通常用作舞蹈病的一线对症治疗（1）。VMAT-2 抑制剂耗尽 多巴胺 并致力于减轻舞蹈病。根据耐受程度逐步增加剂量以控制症状。抑郁症患者应避免使用 VMAT-2 抑制剂，因为这会增加抑郁症恶化和自杀的风险。VMAT-2 抑制剂的其他不良反应包括过度镇静、静坐不能和帕金森病。VMAT-2抑制剂也很昂贵。氘代丁苯那嗪似乎比丁苯那嗪耐受性更好。
抗精神病药物 可以部分抑制舞蹈症和躁动，是抑郁症患者的一线替代疗法。抗精神病药物包括
氯丙嗪
氟哌啶醇
利培酮
奥氮平
氯氮平
抗精神病药物剂量增加，直到难以忍受不良反应（如，嗜睡，帕金森样表现）制定或症状控制。在口服氯氮平的患者中，需频繁监测白细胞计数，因为存在粒细胞缺乏症的风险。
目前研究中的治疗旨在通过N-甲基-d-天门冬氨酸受体减少谷氨酸神经船体和增加线粒体能量产物。增加脑内GABA能神经元功能对本病无效。
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂可以帮助患有与亨廷顿病相关的抑郁、焦虑或强迫症患者，并减轻冲动行为障碍患者的症状。
一级亲属得亨廷顿病的个体，特别是孕龄期妇女和考虑生孩子的男性，应接受遗传咨询和基因检测。 遗传咨询应该进行基因检测之前，因为亨廷顿舞蹈病的影响是如此深刻。
治疗参考文献
1.Bachoud-Lévi A-C, Ferreira J, Massart R, et al: International guidelines for the treatment of Huntington's disease.Front Neurol 10:710, 2019.doi: 10.3389/fneur.2019.00710 eCollection 2019.
关键点
亨廷顿病是一种常染色体显性遗传病，影响任何性别，通常会在中年导致痴呆和舞蹈病；大多数患者最终需要住院治疗。
如果症状和家族史能够提示诊断，基因测试前应该提供遗传咨询，并考虑使用神经影像学。
治疗症状和尽快讨论临终关怀。
在基因检测前向一级亲属提供咨询，特别是潜在的父母，让他们为可能的阳性结果做好准备，并降低自杀风险。