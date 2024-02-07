亨廷顿病症状和体征是隐匿发展的。起病年龄大多在35～50岁，取决于核型的严重程度。

痴呆或精神异常（如，抑郁、情感淡漠、易激惹、兴致缺乏、反社会行为、双向情感障碍或精神分裂症等）通常发生在运动异常之前或与运动异常同时发生。这些症状使患者容易产生自杀意念和自杀，这在亨廷顿病患者中比在一般人群中更为常见。

异常动作出现，包括舞蹈病，手足徐动症、肌阵挛性抽搐和假性抽搐（抽搐的一种表现）。抽动秽语综合征指由另一种神经紊乱或使用某种药物所造成图雷特样症状。 舞蹈病患者的重复手势和/或发声。与真正的抽动不同，亨廷顿病的假性抽动无法被抑制。

典型的特点包括奇怪的、木偶般的步态，面部做鬼脸，不能在不眨眼或头部不摆动的情况下有意识的移动眼睛（动眼神经失用），以及无法维持某个动作（运动保持不能），如伸出舌头或抓握。共济失调是一种未被充分认识的症状。

亨廷顿舞蹈病症状进一步发展可导致行走不能、吞咽困难，引起严重痴呆。舞蹈症通常被运动不能性僵硬特征所取代。大多数患者最终需被送至专门机构。患者多于症状出现后13-15年后死亡。

亨廷顿病患者可能会变得抑郁或焦虑和/或发展 强迫症。

如果亨廷顿病在 20 岁之前开始，则被归类为青少年亨廷顿病或威斯特法尔变异型，表现为癫痫和 帕金森病。