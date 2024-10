吸入挥发性工业溶剂或来自喷雾剂的溶剂能产生一种醉酒状态。长期使用可以导致神经病变和肝脏损害。

挥发性溶剂(如醋酸盐、酒精、氯仿、乙醚、脂肪族和芳香族的羟化物以及酮等)的使用是在青少年中持续存在的问题。 这些物质常见于一些工业产品,如胶水、黏合剂、颜料、脱色剂、清洁剂等,儿童和青少年很容易获得。在美国大约有10%的青少年曾报告吸入挥发性溶剂。通常,溶剂浸透抹布被放在置于嘴和鼻子旁的一个袋或容器中;自然挥发的蒸气被吸入(吹气,嗅探)。

挥发性溶剂在抑制中枢神经系统前会产生一段短暂的兴奋,暂的兴奋,频繁使用会导致局部耐受和心理依赖,但一般不会出现戒断症状。Fomesol can be used to treat inhalation and ingestion of solvents containing methanol。

挥发性溶剂使用的症状和体征 急性作用 急性症状出现较早的是头晕、头昏、言语急促不清、步态不稳。冲动、兴奋和激越可能出现。当对中枢神经系统的影响增加时,可以发生错觉、幻觉和妄想。使用者经历了一种欣快的、梦样的兴奋,最后是一个短期的睡眠。可以出现谵妄,表现为意识混乱、精神性运动笨拙、情感不稳定和思维能力受损。中毒状态可能持续数分钟到>1小时。 猝死多为呼吸抑制或心律失常(吸气性猝死,可能由于心肌敏感性增加)或昏厥导致的气道阻塞。 一种氯化烃(二氯甲烷)被代谢成一氧化碳,吸入该产品可导致一氧化碳中毒症状的延迟发作;症状可能会持续很长一段时间。 甲醇是一种可以吸入的溶剂,可能会导致代谢性酸中毒 和视网膜损伤。 慢性作用 挥发性烃的慢性吸入可能刺激嘴和鼻子周围的皮肤(胡佛氏湿疹)。 长期受挥发溶剂或其他形式的有毒化合物(例如汽油)的影响可以导致合并症。四氯化碳可能导致肝病综合征和肾衰竭。甲苯会导致中枢神经系统白质的变性, 肾小管酸中毒、低钾血症。暴露的程度较高和高度的敏感对导致脑、肝、肾和骨髓的损伤。 在怀孕期间吸入可能会导致早产和胎儿溶剂综合征,它具有类似 胎儿酒精综合征的损害。

挥发性溶剂使用的诊断 通常是临床诊断 通常的药物筛查无法检测挥发性溶剂。许多毒品及其代谢产物可以通过气相色谱法在专门的实验室进行检测,但这种测试是很少需要,除非法医方面的需要。