看法 进行患者培训
吸入挥发性工业溶剂或来自喷雾剂的溶剂能产生一种醉酒状态。长期使用可以导致神经病变和肝脏损害。
挥发性溶剂（如醋酸盐、酒精、氯仿、乙醚、脂肪族和芳香族的羟化物以及酮等）的使用是在青少年中持续存在的问题。 这些物质常见于一些工业产品，如胶水、黏合剂、颜料、脱色剂、清洁剂等，儿童和青少年很容易获得。在美国大约有10％的青少年曾报告吸入挥发性溶剂。通常，溶剂浸透抹布被放在置于嘴和鼻子旁的一个袋或容器中;自然挥发的蒸气被吸入（吹气，嗅探）。
挥发性溶剂在抑制中枢神经系统前会产生一段短暂的兴奋，暂的兴奋，频繁使用会导致局部耐受和心理依赖，但一般不会出现戒断症状。Fomesol can be used to treat inhalation and ingestion of solvents containing methanol。
挥发性溶剂使用的症状和体征
急性作用
慢性作用
挥发性溶剂使用的诊断
通常是临床诊断
通常的药物筛查无法检测挥发性溶剂。许多毒品及其代谢产物可以通过气相色谱法在专门的实验室进行检测，但这种测试是很少需要，除非法医方面的需要。
挥发性溶剂使用的治疗
支持治疗
对挥发性溶剂引起的急性毒性的治疗是支持性的。 应避免使用儿茶酚胺（例如，低血压时），因为溶剂可能引起的心肌致敏。心律失常治疗是具有挑战性的，也没有具体的治疗指南。beta受体阻滞剂可能有一些效果。福美双可用于治疗吸入和摄入含甲醇的溶剂。
溶剂依赖青少年的治疗是困难的，并且频繁复发。但是，大多数吸毒者青春期终末停止了溶剂的使用。注重改善患者的社会交往能力，以及在家庭、学校、社会的地位可能会有帮助。特殊溶剂中毒的症状和处理详见 (见表 特殊中毒的症状和治疗)。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Findtreatment.gov：列出获得许可的美国物质使用障碍治疗提供者。